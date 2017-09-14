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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11861118621186311864>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 107
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
11%
12
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman

то смотря як подивитись.
Одночасно женитись дійсно нізя. В нас законодавчо прописана серійна моногамія)
От набридла тобі стара жінка, вигнав її і взяв нову. Шо хорошого в тім щоб ще і стару кормити? :lol:
Нє, понятно, якщо там діти, але щоб так, чисто за билі заслуги)
тут чоловіки і раз женитись не хотять а Ви прєдлагаєте їм дозволити багато жінок і одночасно? :lol:
Востаннє редагувалось Banderlog в Нед 12 січ, 2025 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:03

Які вони просто....

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Думаєш СТМ возбудиться?
она тут на днях плакалась, что типа "подруга" выгнала приемного бомжа. Ага верим, за подругу переживает.

...а потім та подруга почула "хлопок" за дверима - і подумала, що він застрелився... - але, коли заглянула за двері, то побачила, що той чел просто відкрив пляшку шампанського! :D :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:23

Хочуть запустити процесс очищення першого сору від випадкових осіб

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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:25

_hunter

Вранье: приняли "Указ о защите народа и государства" - про выборы там ни слова не было.


І дозволили діяльність хоч якихось партій, крім НСДАП?
Це точно варто порівняння з Україною?
Бетон вже сидить за свої слова, як сидів би в фашистскій Німеччині?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:31

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:................
Ізраіль теж має поганих сусідів, але він з ними не домовляється. ані з ХАМАС, ані з Хезбола, ані Іран. бо не можна домовитися - якщо хтось хоче знищити країну загалом. ви постійно уникаєте, що Раша збирається знищити Україну як країну й бачить її лише как російську губернію.
"а оце повна брехня чи чиста" безграмотність?
Он не домовився с Египтом, с Бахрейном, с Иорданией, с Марокко, с ОАЭ? Пытаются договориться с Сауд. Аравией, сотрудничают с ФАТХ.

так й ми домовляємось з усіма, окрім тих, хто хоче знищити нас, як країну. якось й з Лукашенком домовлялися раніше, зараз вже ні.

що я не так сказав? де в вашому переліку Іран чи його проксі? де зрада? тому читайте уважніше, й не чіпляйте на мене ярлики ;)

Все перечисленные мной тоже были врагами Израиля и тоже хотели его уничтожить. С Египтом воевали, по-моему, 4 раза.
И какой ярлык я вам причепив? Вроде, ни одного.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:36

  Banderlog написав:
  Shaman написав:це світові тенденції. Євросоюз - головний приклад. але це тренд розвинених країн. в країнах третього світу зараз навпаки - парад націоналізму. й Китай, й Індія, й Туреччина. ба навіть в Європі багато приколів.

Китай може хіба поглинути Рашу. але навіщо - Китаю треба поглинути Саха-Якутію. Японії Курили та Сахалін. а Московія нікуди не дінеться - піде в Європу, коли стане нормальною країною, а не імперією
які критерії розвинутої країни?
І китай, чи індія це вже багатонаціональні країни типу євросоюзу. І сша це сполучені держави америки. В євросоюз вступить турція, вони підписали євроасоціацію років 60 тому і є членом нато з часів сталіна.
Росія не імперія з 17року це федеративна республіка, капіталістична демократія. Поглинання китаєм недоцільне, це буде щось як конфедерація або британська співдружність

зараз не буду заморочуватися формальними ознаками розвинених країн - але гадаю складений список в більшості буде однаковий 8)

й з ознаками, що таке нація - а то раптово виявиться, що армовір був не просто так. Євросоюз - це реально союз багатьох країн зі своїми реальними правительствами. Індія та Китай - це все-таки одна країна. так, там купа діалектів та мов. але до речі, 91% в Китаї - це Хань, яка ще багатонаціональність. й щось уйгурці та тібетці не надто себе там почувають. та й в Індія чого індуси на ножах з індусами в Пакистані (ну там через віру).

США своєрідний союз.

Туреччина гадаю не скоро стане членом ЄС, бо надто Ердоган робить крен в сторону Великої країни. це й посилення мусульманського впливу, яке було обмежено з часів Ататюрка. а от об'єднати в якусь групу всі тюркські країни - оце цікаве завдання з точки зору Ердогана.

Раша - це ніяка не федерація по суті. й зараз вже взагалі не демократія, а сама вже звичайна диктатура. З Китаєм мети співпали ситуативно - а там хоп, й новий Даманський ділять. тому коли розвал Раші піде - а Китай цьому не завадить - то його завдання Саха-Якутія, ну й які ще там регіони за китайськими картами.

тому зараз буде трохи відкат від глобалізації до країн - загалом рано чи пізно глобалізація переможе - але коли саме - таке питання. й на яких умовах - бо оцей дисбаланс - Китай фабрика світу, й йому всі платять - призвів до величезних структурних економічних перекосів - які ще не розв'язані. й навіть ідеї немає
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:40

  Hotab написав:_hunter
Вранье: приняли "Указ о защите народа и государства" - про выборы там ни слова не было.

І дозволили діяльність хоч якихось партій, крім НСДАП?
Це точно варто порівняння з Україною?
Бетон вже сидить за свої слова, як сидів би в фашистскій Німеччині?

скоріш би був десь забитий в пивничці в спробі вирвати щелепу якомусь штурмовику :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:44

  tester7336 написав:.............
все это очень просто решается.
для госслужащих категории А должно быть три человека из первого круга родственников на фронте. для категории Б должно быть два. для категории В - один.
вот тогда и посмотрим как они про лопаты говорить будут. что бы у ермака
все родычи были на фронте. нету таких родственников - нехрен лезть управлять страной во время войны.
Тут уже предлагался более универсальный методю
Провести референдум с единственным вопросом: "Вы за продолжение войны до границ91 (или 22)". Все, кто "за" - в армию.
Заодно решится и проблема с мобилизацией.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:45

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав: "а оце повна брехня чи чиста" безграмотність?
Он не домовився с Египтом, с Бахрейном, с Иорданией, с Марокко, с ОАЭ? Пытаются договориться с Сауд. Аравией, сотрудничают с ФАТХ.

так й ми домовляємось з усіма, окрім тих, хто хоче знищити нас, як країну. якось й з Лукашенком домовлялися раніше, зараз вже ні.

що я не так сказав? де в вашому переліку Іран чи його проксі? де зрада? тому читайте уважніше, й не чіпляйте на мене ярлики ;)

Все перечисленные мной тоже были врагами Израиля и тоже хотели его уничтожить. С Египтом воевали, по-моему, 4 раза.
И какой ярлык я вам причепив? Вроде, ни одного.

уважно слідкуємо за руками - спочатку вони відмовились від ідеї знищення країни, а потім вже перемовини. або просто удар в щелепу від Ізраїлі під час всіх цих війн - як Єгипет чи Сирія наприклад.

тому, коли Раша визнає наше право на незалежне існування в Європі - тоді й поговоримо. на удар в щелепу поки сил не вистачає, на жаль :oops:

як це ніякого - пропагандист дуже собі ярлик ;) я кажу, я не сильно переймаюсь, але чомусь після цього слова аргументів немає :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:46

То дружина хай скаржиться

Бетон


Маме моей еще пожалуйся


Дзвінок свекрусі:
- мамо, а хто в сімʼї має прибирати і перевдягати, коли дитина упісялась?
- звісно що мама
- ну то приїжджайте і прибирайте, ваш син обісцявся!
Hotab
 
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