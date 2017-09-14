Додано: Нед 12 січ, 2025 23:36

Banderlog написав: Shaman написав: це світові тенденції. Євросоюз - головний приклад. але це тренд розвинених країн. в країнах третього світу зараз навпаки - парад націоналізму. й Китай, й Індія, й Туреччина. ба навіть в Європі багато приколів.



Китай може хіба поглинути Рашу. але навіщо - Китаю треба поглинути Саха-Якутію. Японії Курили та Сахалін. а Московія нікуди не дінеться - піде в Європу, коли стане нормальною країною, а не імперією це світові тенденції. Євросоюз - головний приклад. але це тренд розвинених країн. в країнах третього світу зараз навпаки - парад націоналізму. й Китай, й Індія, й Туреччина. ба навіть в Європі багато приколів.Китай може хіба поглинути Рашу. але навіщо - Китаю треба поглинути Саха-Якутію. Японії Курили та Сахалін. а Московія нікуди не дінеться - піде в Європу, коли стане нормальною країною, а не імперією які критерії розвинутої країни?

І китай, чи індія це вже багатонаціональні країни типу євросоюзу. І сша це сполучені держави америки. В євросоюз вступить турція, вони підписали євроасоціацію років 60 тому і є членом нато з часів сталіна.

Росія не імперія з 17року це федеративна республіка, капіталістична демократія. Поглинання китаєм недоцільне, це буде щось як конфедерація або британська співдружність які критерії розвинутої країни?І китай, чи індія це вже багатонаціональні країни типу євросоюзу. І сша це сполучені держави америки. В євросоюз вступить турція, вони підписали євроасоціацію років 60 тому і є членом нато з часів сталіна.Росія не імперія з 17року це федеративна республіка, капіталістична демократія. Поглинання китаєм недоцільне, це буде щось як конфедерація або британська співдружність

зараз не буду заморочуватися формальними ознаками розвинених країн - але гадаю складений список в більшості буде однаковийй з ознаками, що таке нація - а то раптово виявиться, що армовір був не просто так. Євросоюз - це реально союз багатьох країн зі своїми реальними правительствами. Індія та Китай - це все-таки одна країна. так, там купа діалектів та мов. але до речі, 91% в Китаї - це Хань, яка ще багатонаціональність. й щось уйгурці та тібетці не надто себе там почувають. та й в Індія чого індуси на ножах з індусами в Пакистані (ну там через віру).США своєрідний союз.Туреччина гадаю не скоро стане членом ЄС, бо надто Ердоган робить крен в сторону Великої країни. це й посилення мусульманського впливу, яке було обмежено з часів Ататюрка. а от об'єднати в якусь групу всі тюркські країни - оце цікаве завдання з точки зору Ердогана.Раша - це ніяка не федерація по суті. й зараз вже взагалі не демократія, а сама вже звичайна диктатура. З Китаєм мети співпали ситуативно - а там хоп, й новий Даманський ділять. тому коли розвал Раші піде - а Китай цьому не завадить - то його завдання Саха-Якутія, ну й які ще там регіони за китайськими картами.тому зараз буде трохи відкат від глобалізації до країн - загалом рано чи пізно глобалізація переможе - але коли саме - таке питання. й на яких умовах - бо оцей дисбаланс - Китай фабрика світу, й йому всі платять - призвів до величезних структурних економічних перекосів - які ще не розв'язані. й навіть ідеї немає