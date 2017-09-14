Додано: Пон 13 січ, 2025 00:18

Сделай мне музыку громче, да посильней

Сделай, как душенька просит, не жалей

Останусь в машине, в дом подняться тяжело

Сегодня не сплю, просыпаться ради чего?

Где же найти эти силы, полюбить себя?

С потенциалом в могилу, все страху отдала

Знаю, получить уважение тяжело

Сердце устало сжиматься мое

Да перед кем мне оправдывать честь, о чем сожалеть?

Если так уже прожила, если все не стереть

Жизнь, фольгой накрылась

Дым, дымом лечилась

Что обо мне скажут люди, когда выйду?

Что обо мне скажут дети, когда вырастут?

Вопросы в себе ломаете уже в который раз

А жить просто забываете, получив отказ

С любовью не дарят уверенность - того ли любишь

И если детства мечту предала свою, не искупишь

Такой ты выросла, девочка, помню мысли твои, прости

Ты видишь в истерике, стой, куда ты? Обними

Да перед кем мне оправдывать честь, о чем сожалеть?

Если так уже прожила, если все не стереть

Жизнь, фольгой накрылась

Дым, дымом лечилась

Видишь, так вышло, что и поговорить-то особо не с кем

Сегодня хватаются за каждое сказаное слово

Чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам

В погоне на высоких скоростях за прекрасной жизнью

Дай понять мне, что все хорошо

Пожалуйста, просто обними, обними

Да перед кем мне оправдывать честь, о чем сожалеть?

Если так уже прожила, если все не стереть

Жизнь, фольгой накрылась

Дым, дымом лечилась