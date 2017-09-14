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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11861118621186311864

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 107
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
11%
12
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:54

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Думаєш СТМ возбудиться?
она тут на днях плакалась, что типа "подруга" выгнала приемного бомжа. Ага верим, за подругу переживает.

...а потім та подруга почула "хлопок" за дверима - і подумала, що він застрелився... - але, коли заглянула за двері, то побачила, що той чел просто відкрив пляшку шампанського! :D :lol:


https://www.youtube.com/shorts/lb9sYlciJtM
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:55

  _Mykola_ написав:...........
На жаль, більше 53%+

Сумма первых 3-х?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  tester7336 написав:.............
все это очень просто решается.
для госслужащих категории А должно быть три человека из первого круга родственников на фронте. для категории Б должно быть два. для категории В - один.
вот тогда и посмотрим как они про лопаты говорить будут. что бы у ермака
все родычи были на фронте. нету таких родственников - нехрен лезть управлять страной во время войны.
Тут уже предлагался более универсальный методю
Провести референдум с единственным вопросом: "Вы за продолжение войны до границ91 (или 22)". Все, кто "за" - в армию...

а усі, хто проти - куди?
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 00:18

Сделай мне музыку громче, да посильней
Сделай, как душенька просит, не жалей
Останусь в машине, в дом подняться тяжело
Сегодня не сплю, просыпаться ради чего?
Где же найти эти силы, полюбить себя?
С потенциалом в могилу, все страху отдала
Знаю, получить уважение тяжело
Сердце устало сжиматься мое
Да перед кем мне оправдывать честь, о чем сожалеть?
Если так уже прожила, если все не стереть
Жизнь, фольгой накрылась
Дым, дымом лечилась
Что обо мне скажут люди, когда выйду?
Что обо мне скажут дети, когда вырастут?
Вопросы в себе ломаете уже в который раз
А жить просто забываете, получив отказ
С любовью не дарят уверенность - того ли любишь
И если детства мечту предала свою, не искупишь
Такой ты выросла, девочка, помню мысли твои, прости
Ты видишь в истерике, стой, куда ты? Обними
Да перед кем мне оправдывать честь, о чем сожалеть?
Если так уже прожила, если все не стереть
Жизнь, фольгой накрылась
Дым, дымом лечилась
Видишь, так вышло, что и поговорить-то особо не с кем
Сегодня хватаются за каждое сказаное слово
Чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам
В погоне на высоких скоростях за прекрасной жизнью
Дай понять мне, что все хорошо
Пожалуйста, просто обними, обними
Да перед кем мне оправдывать честь, о чем сожалеть?
Если так уже прожила, если все не стереть
Жизнь, фольгой накрылась
Дым, дымом лечилась
Wirująświatła
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