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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11861118621186311864>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 107
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
11%
12
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:36

  Banderlog написав:
  Shaman написав:це світові тенденції. Євросоюз - головний приклад. але це тренд розвинених країн. в країнах третього світу зараз навпаки - парад націоналізму. й Китай, й Індія, й Туреччина. ба навіть в Європі багато приколів.

Китай може хіба поглинути Рашу. але навіщо - Китаю треба поглинути Саха-Якутію. Японії Курили та Сахалін. а Московія нікуди не дінеться - піде в Європу, коли стане нормальною країною, а не імперією
які критерії розвинутої країни?
І китай, чи індія це вже багатонаціональні країни типу євросоюзу. І сша це сполучені держави америки. В євросоюз вступить турція, вони підписали євроасоціацію років 60 тому і є членом нато з часів сталіна.
Росія не імперія з 17року це федеративна республіка, капіталістична демократія. Поглинання китаєм недоцільне, це буде щось як конфедерація або британська співдружність

зараз не буду заморочуватися формальними ознаками розвинених країн - але гадаю складений список в більшості буде однаковий 8)

й з ознаками, що таке нація - а то раптово виявиться, що армовір був не просто так. Євросоюз - це реально союз багатьох країн зі своїми реальними правительствами. Індія та Китай - це все-таки одна країна. так, там купа діалектів та мов. але до речі, 91% в Китаї - це Хань, яка ще багатонаціональність. й щось уйгурці та тібетці не надто себе там почувають. та й в Індія чого індуси на ножах з індусами в Пакистані (ну там через віру).

США своєрідний союз.

Туреччина гадаю не скоро стане членом ЄС, бо надто Ердоган робить крен в сторону Великої країни. це й посилення мусульманського впливу, яке було обмежено з часів Ататюрка. а от об'єднати в якусь групу всі тюркські країни - оце цікаве завдання з точки зору Ердогана.

Раша - це ніяка не федерація по суті. й зараз вже взагалі не демократія, а сама вже звичайна диктатура. З Китаєм мети співпали ситуативно - а там хоп, й новий Даманський ділять. тому коли розвал Раші піде - а Китай цьому не завадить - то його завдання Саха-Якутія, ну й які ще там регіони за китайськими картами.

тому зараз буде трохи відкат від глобалізації до країн - загалом рано чи пізно глобалізація переможе - але коли саме - таке питання. й на яких умовах - бо оцей дисбаланс - Китай фабрика світу, й йому всі платять - призвів до величезних структурних економічних перекосів - які ще не розв'язані. й навіть ідеї немає
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:40

  Hotab написав:_hunter
Вранье: приняли "Указ о защите народа и государства" - про выборы там ни слова не было.

І дозволили діяльність хоч якихось партій, крім НСДАП?
Це точно варто порівняння з Україною?
Бетон вже сидить за свої слова, як сидів би в фашистскій Німеччині?

скоріш би був десь забитий в пивничці в спробі вирвати щелепу якомусь штурмовику :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:44

  tester7336 написав:.............
все это очень просто решается.
для госслужащих категории А должно быть три человека из первого круга родственников на фронте. для категории Б должно быть два. для категории В - один.
вот тогда и посмотрим как они про лопаты говорить будут. что бы у ермака
все родычи были на фронте. нету таких родственников - нехрен лезть управлять страной во время войны.
Тут уже предлагался более универсальный метод.
Провести референдум с единственным вопросом: "Вы за продолжение войны до границ91 (или 22)". Все, кто "за" - в армию.
Заодно решится и проблема с мобилизацией.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 13 січ, 2025 00:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:45

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав: "а оце повна брехня чи чиста" безграмотність?
Он не домовився с Египтом, с Бахрейном, с Иорданией, с Марокко, с ОАЭ? Пытаются договориться с Сауд. Аравией, сотрудничают с ФАТХ.

так й ми домовляємось з усіма, окрім тих, хто хоче знищити нас, як країну. якось й з Лукашенком домовлялися раніше, зараз вже ні.

що я не так сказав? де в вашому переліку Іран чи його проксі? де зрада? тому читайте уважніше, й не чіпляйте на мене ярлики ;)

Все перечисленные мной тоже были врагами Израиля и тоже хотели его уничтожить. С Египтом воевали, по-моему, 4 раза.
И какой ярлык я вам причепив? Вроде, ни одного.

уважно слідкуємо за руками - спочатку вони відмовились від ідеї знищення країни, а потім вже перемовини. або просто удар в щелепу від Ізраїлі під час всіх цих війн - як Єгипет чи Сирія наприклад.

тому, коли Раша визнає наше право на незалежне існування в Європі - тоді й поговоримо. на удар в щелепу поки сил не вистачає, на жаль :oops:

як це ніякого - пропагандист дуже собі ярлик ;) я кажу, я не сильно переймаюсь, але чомусь після цього слова аргументів немає :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:55

  _Mykola_ написав:...........
На жаль, більше 53%+

Сумма первых 3-х?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 23:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  tester7336 написав:.............
все это очень просто решается.
для госслужащих категории А должно быть три человека из первого круга родственников на фронте. для категории Б должно быть два. для категории В - один.
вот тогда и посмотрим как они про лопаты говорить будут. что бы у ермака
все родычи были на фронте. нету таких родственников - нехрен лезть управлять страной во время войны.
Тут уже предлагался более универсальный методю
Провести референдум с единственным вопросом: "Вы за продолжение войны до границ91 (или 22)". Все, кто "за" - в армию...

а усі, хто проти - куди?
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 00:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:І от дружина там побувала, то каже, що найбрудніше було біля Ейфелової вежі і в готелі у Франції!


Що то за єкскурсія в неї така була, що вона ще встигла щось роздивитись? Або її не попередили що потрібно не сміття дивитись, а сумку свою, бо темнокожі не сплять, а хочуть їсти. Насправді все не так погано, багато туристів - багато після них і сміття. В тому ж метро воно не валяється. А готель, як він може бути брудний, якщо він платний, просто дешевий був, тур фірма єкономить, бізнес.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 00:28

  Бетон написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:В найближчі декілька мільярдів років, сонце розшириться до гіганта, а земля стане як венера з температурою 460 °C.
Нашо вам ця бредятина про 50 років?
Нікого з тих хто тут пише вже не буде на цій землі.

розпад Раші ми ще побачимо 8)

А я мрію побачити Україну - економічним чудом, де люди будуть жити не ненавистю, не насолодою від смерті співгромадянина, не радістю що десь в росії погано, не заборонами користуватись грошима, не підняттям податків. Я мрію, щоб Україна стала економічним раєм, щоб в Україні відкривали офіси всесвітніх компаній. І це все с монополтною владою можна було б робити навіть зараз. Я мрію побачити українського Хавьєра Мілея.

Мечты хорошие.
Но давайте подождём результатов Милея.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 00:47

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:------------------------
ЛАД
"а оце повна брехня чи чиста" безграмотність?
Он не домовився с Египтом, с Бахрейном, с Иорданией, с Марокко, с ОАЭ? Пытаются договориться с Сауд. Аравией, сотрудничают с ФАТХ.
------------------------
так й ми домовляємось з усіма, окрім тих, хто хоче знищити нас, як країну. якось й з Лукашенком домовлялися раніше, зараз вже ні.

що я не так сказав? де в вашому переліку Іран чи його проксі? де зрада? тому читайте уважніше, й не чіпляйте на мене ярлики ;)

Все перечисленные мной тоже были врагами Израиля и тоже хотели его уничтожить. С Египтом воевали, по-моему, 4 раза.
И какой ярлык я вам причепив? Вроде, ни одного.

уважно слідкуємо за руками - спочатку вони відмовились від ідеї знищення країни, а потім вже перемовини. або просто удар в щелепу від Ізраїлі під час всіх цих війн - як Єгипет чи Сирія наприклад.
Подтасовка.
Не было никакого "сначала". Переговоры начинали без всяких условий. После того, как договорились, подписывали договор и устанавливали дипломатические отношения. До этого даже дипотношений не было.

як це ніякого - пропагандист дуже собі ярлик ;) я кажу, я не сильно переймаюсь, але чомусь після цього слова аргументів немає :D
Вы, если правильно понимаю, аналитик.
Но на этой ветке ваши посты на аналитику не тянут, чистая пропаганда, основанная на вере.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 00:51

  GALeon написав:
ЛАД написав:
  tester7336 написав:.............
все это очень просто решается.
для госслужащих категории А должно быть три человека из первого круга родственников на фронте. для категории Б должно быть два. для категории В - один.
вот тогда и посмотрим как они про лопаты говорить будут. что бы у ермака
все родычи были на фронте. нету таких родственников - нехрен лезть управлять страной во время войны.
Тут уже предлагался более универсальный методю
Провести референдум с единственным вопросом: "Вы за продолжение войны до границ91 (или 22)". Все, кто "за" - в армию...

а усі, хто проти - куди?
Сложный вопрос. Не подумал.
Наверно, окопы рыть. :)
ЛАД
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