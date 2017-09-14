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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11861118621186311864

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 107
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
11%
12
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 01:41

  Shaman написав:
  ЛАД написав:............
Уточните, пожалуйста - в "руській" современной или времён империи до 1917?

сучасна, сучасна російська армія орків або підарів, як кажуть військові.

давайте домовимось - якщо ви починаєте оце - а ви там були, то не треба мені розповідати про військові злочини США - вас там ніде не було - ні у В'єтнамі, ні в Іраку, ні деінде інше. а розумним людям не обов'язково бути особисто присутнім, щоб володіти інфо.
не обов'язково.
Но я в доказательство привожу цитаты со ссылками, причём не из "советской прессы". Но если даже из "советской", то ни одного факта вы не опровергли. А вы ссылаетесь на собственные домыслы или чьи-то рассказы. Фактов 0. Даже спорить не с чем.

ви ж на Майдані теж не були, але здається теж в таборі тих, хто вважає, що там всі за гроші. оці всі десятки чи сотні тисяч, які збиралися на вихідних. я там був не за гроші - а на Антимайдані навпаки не приховували, що там лише організовані групи 8)
Коли здається, то хреститися треба.

я так розумію, бізнес у вас не пішов саме через такі перемовини.
Что касается моего бизнеса, то вы о нём ничего не знаете. Так и не говорите.
але ж припущення я можу зробити - робота в мене така - бізнеси аналізувати 8) добре, не пішов через інші причини
Ещё раз.
Вы вообще ничего не знаете о моём бизнесе. Не знаете даже, чем я занимался.
Если вы так же "аналізуєте бізнеси" других людей, то это круто!
Чем пользуетесь, кофейной гущей, картами Таро, ещё чем-то?

А хотите посмеяться - на фронт. После того, как побудете там хотя бы месяца три, поговорим, смеяться или не надо.

от на фронті й розповідайте, що вони мають припинити стріляти - але оркам забули про це сказати. вже це проходили.
Так как насчёт "на фронт"?
Или на форуме проще проявлять "горячий патриотизм"?
...............................
але ще раз зверну увагу - ви робите хитрий хід конем - кажете на мої аргументи - пропаганда, й користуючись цим, не наводите свої. тому ви менше про пропаганду, більше про аргументи. або слово пропаганда у вас - це ознака відсутності аргументів 8)

Я вам "наводив аргументи" и факты. В ответ "красивые" слова и иделогические штампы уровня замполита батальона или инструктора райкома партии по идеологии. Надо, потому что надо. Похоже, что погибшие, инвалиды и раненые вам до лампочки. Вы ругаете "мясника" Сталина, но так же, как и он, готовы жертвовать людьми ради идеи. При этом Сталин хотя бы рассчитывал на реальные возможности для победы, а вы только на розовые мечты о развале России непонятно через сколько лет или на ещё что-то розовое в таком же духе.
Спасибо за приятную беседу. Мы на неё потратили слишком много времени. Пожалуй, я восстановлю свой чс.
ЛАД
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