Додано: Пон 13 січ, 2025 01:41

Shaman написав: ЛАД написав: ............

Уточните, пожалуйста - в "руській" современной или времён империи до 1917? ............Уточните, пожалуйста - в "руській" современной или времён империи до 1917?

сучасна, сучасна російська армія орків або підарів, як кажуть військові.



давайте домовимось - якщо ви починаєте оце - а ви там були, то не треба мені розповідати про військові злочини США - вас там ніде не було - ні у В'єтнамі, ні в Іраку, ні деінде інше. а розумним людям не обов'язково бути особисто присутнім, щоб володіти інфо. сучасна, сучасна російська армія орків або підарів, як кажуть військові.давайте домовимось - якщо ви починаєте оце - а ви там були, то не треба мені розповідати про військові злочини США - вас там ніде не було - ні у В'єтнамі, ні в Іраку, ні деінде інше. а розумним людям не обов'язково бути особисто присутнім, щоб володіти інфо.

здається теж в таборі тих, хто вважає, що там всі за гроші. оці всі десятки чи сотні тисяч, які збиралися на вихідних. я там був не за гроші - а на Антимайдані навпаки не приховували, що там лише організовані групи ви ж на Майдані теж не були, алетих, хто вважає, що там всі за гроші. оці всі десятки чи сотні тисяч, які збиралися на вихідних. я там був не за гроші - а на Антимайдані навпаки не приховували, що там лише організовані групи

я так розумію, бізнес у вас не пішов саме через такі перемовини. Что касается моего бизнеса, то вы о нём ничего не знаете. Так и не говорите. Что касается моего бизнеса, то вы о нём ничего не знаете. Так и не говорите. але ж припущення я можу зробити - робота в мене така - бізнеси аналізувати добре, не пішов через інші причини але ж припущення я можу зробити - робота в мене така - бізнеси аналізуватидобре, не пішов через інші причини

А хотите посмеяться - на фронт. После того, как побудете там хотя бы месяца три, поговорим, смеяться или не надо.

от на фронті й розповідайте, що вони мають припинити стріляти - але оркам забули про це сказати. вже це проходили. от на фронті й розповідайте, що вони мають припинити стріляти - але оркам забули про це сказати. вже це проходили.



але ще раз зверну увагу - ви робите хитрий хід конем - кажете на мої аргументи - пропаганда, й користуючись цим, не наводите свої. тому ви менше про пропаганду, більше про аргументи. або слово пропаганда у вас - це ознака відсутності аргументів

...............................але ще раз зверну увагу - ви робите хитрий хід конем - кажете на мої аргументи - пропаганда, й користуючись цим, не наводите свої. тому ви менше про пропаганду, більше про аргументи. або слово пропаганда у вас - це ознака відсутності аргументів

не обов'язково.Но я в доказательство привожу цитаты со ссылками, причём не из "советской прессы". Но если даже из "советской", то ни одного факта вы не опровергли. А вы ссылаетесь на собственные домыслы или чьи-то рассказы. Фактов 0. Даже спорить не с чем.Коли, то хреститися треба.Ещё раз.Выне знаете о моём бизнесе. Не знаете даже, чем я занимался.Если вы так же "аналізуєте бізнеси" других людей, то это круто!Чем пользуетесь, кофейной гущей, картами Таро, ещё чем-то?Так как насчёт "на фронт"?Или на форуме проще проявлять "горячий патриотизм"?Я вам "наводив аргументи" и факты. В ответ "красивые" слова и иделогические штампы уровня замполита батальона или инструктора райкома партии по идеологии. Надо, потому что надо. Похоже, что погибшие, инвалиды и раненые вам до лампочки. Вы ругаете "мясника" Сталина, но так же, как и он, готовы жертвовать людьми ради идеи. При этом Сталин хотя бы рассчитывал на реальные возможности для победы, а вы только на розовые мечты о развале России непонятно через сколько лет или на ещё что-то розовое в таком же духе.Спасибо за приятную беседу. Мы на неё потратили слишком много времени. Пожалуй, я восстановлю свой чс.