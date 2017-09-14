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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 13 січ, 2025 01:41
Shaman написав: ЛАД написав:
............
Уточните, пожалуйста - в "руській" современной или времён империи до 1917?
сучасна, сучасна російська армія орків або підарів, як кажуть військові.
давайте домовимось - якщо ви починаєте оце - а ви там були, то не треба мені розповідати про військові злочини США - вас там ніде не було - ні у В'єтнамі, ні в Іраку, ні деінде інше. а розумним людям не обов'язково бути особисто присутнім, щоб володіти інфо.
не обов'язково.
Но я в доказательство привожу цитаты со ссылками, причём не из "советской прессы". Но если даже из "советской", то ни одного факта вы не опровергли. А вы ссылаетесь на собственные домыслы или чьи-то рассказы. Фактов 0. Даже спорить не с чем.
ви ж на Майдані теж не були, але здається теж в таборі
тих, хто вважає, що там всі за гроші. оці всі десятки чи сотні тисяч, які збиралися на вихідних. я там був не за гроші - а на Антимайдані навпаки не приховували, що там лише організовані групи
Коли здається
, то хреститися треба.
я так розумію, бізнес у вас не пішов саме через такі перемовини.
Что касается моего бизнеса, то вы о нём ничего не знаете. Так и не говорите.
але ж припущення я можу зробити - робота в мене така - бізнеси аналізувати
добре, не пішов через інші причини
Ещё раз.
Вы вообще ничего
не знаете о моём бизнесе. Не знаете даже, чем я занимался.
Если вы так же "аналізуєте бізнеси" других людей, то это круто!
Чем пользуетесь, кофейной гущей, картами Таро, ещё чем-то?
А хотите посмеяться - на фронт. После того, как побудете там хотя бы месяца три, поговорим, смеяться или не надо.
от на фронті й розповідайте, що вони мають припинити стріляти - але оркам забули про це сказати. вже це проходили.
Так как насчёт "на фронт"?
Или на форуме проще проявлять "горячий патриотизм"?
...............................
але ще раз зверну увагу - ви робите хитрий хід конем - кажете на мої аргументи - пропаганда, й користуючись цим, не наводите свої. тому ви менше про пропаганду, більше про аргументи. або слово пропаганда у вас - це ознака відсутності аргументів
Я вам "наводив аргументи" и факты. В ответ "красивые" слова и иделогические штампы уровня замполита батальона или инструктора райкома партии по идеологии. Надо, потому что надо. Похоже, что погибшие, инвалиды и раненые вам до лампочки. Вы ругаете "мясника" Сталина, но так же, как и он, готовы жертвовать людьми ради идеи. При этом Сталин хотя бы рассчитывал на реальные возможности для победы, а вы только на розовые мечты о развале России непонятно через сколько лет или на ещё что-то розовое в таком же духе.
Спасибо за приятную беседу. Мы на неё потратили слишком много времени. Пожалуй, я восстановлю свой чс.
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ЛАД
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Додано: Пон 13 січ, 2025 01:54
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
це світові тенденції. Євросоюз - головний приклад. але це тренд розвинених країн. в країнах третього світу зараз навпаки - парад націоналізму. й Китай, й Індія, й Туреччина. ба навіть в Європі багато приколів.
Китай може хіба поглинути Рашу. але навіщо - Китаю треба поглинути Саха-Якутію. Японії Курили та Сахалін. а Московія нікуди не дінеться - піде в Європу, коли стане нормальною країною, а не імперією
які критерії розвинутої країни?
І китай, чи індія це вже багатонаціональні країни типу євросоюзу. І сша це сполучені держави америки. В євросоюз вступить турція, вони підписали євроасоціацію років 60 тому і є членом нато з часів сталіна.
Росія не імперія з 17року це федеративна республіка, капіталістична демократія. Поглинання китаєм недоцільне, це буде щось як конфедерація або британська співдружність
зараз не буду заморочуватися формальними ознаками розвинених країн - але гадаю складений список в більшості буде однаковий
й з ознаками, що таке нація - а то раптово виявиться, що армовір був не просто так. Євросоюз - це реально союз багатьох країн зі своїми реальними правительствами. Індія та Китай - це все-таки одна країна. так, там купа діалектів та мов. але до речі, 91% в Китаї - це Хань, яка ще багатонаціональність. й щось уйгурці та тібетці не надто себе там почувають. та й в Індія чого індуси на ножах з індусами в Пакистані (ну там через віру).
США своєрідний союз.
Туреччина гадаю не скоро стане членом ЄС, бо надто Ердоган робить крен в сторону Великої країни. це й посилення мусульманського впливу, яке було обмежено з часів Ататюрка. а от об'єднати в якусь групу всі тюркські країни - оце цікаве завдання з точки зору Ердогана.
Раша - це ніяка не федерація по суті. й зараз вже взагалі не демократія, а сама вже звичайна диктатура. З Китаєм мети співпали ситуативно - а там хоп, й новий Даманський ділять. тому коли розвал Раші піде - а Китай цьому не завадить - то його завдання Саха-Якутія, ну й які ще там регіони за китайськими картами.
тому зараз буде трохи відкат від глобалізації до країн - загалом рано чи пізно глобалізація переможе - але коли саме - таке питання. й на яких умовах - бо оцей дисбаланс - Китай фабрика світу, й йому всі платять - призвів до величезних структурних економічних перекосів - які ще не розв'язані. й навіть ідеї немає
чому ж не є федерацією? Хіба ви спорите що в чечні чи дагестані , або татарстані діють інші правила ніж рязані? Потом в росії 2 палатний парламент як і сша.
Ладно, росія для вас дражлива тема і ви не можете раціонально про то говорити.
Давайте краще за нас. Як ви ставитесь до того щоб Україна стала федерацією? Здається, це реальний шлях для майбутнього політичного повернення донбасу.
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Додано: Пон 13 січ, 2025 02:56
fox767676 написав:flyman
Він безсумнівно поза м2560
Раніше я був впеанений що >60( навіть 70), але можливо і <25
Это кого у нас потенциально весьма скоро на юбилей(четвертак) можно будет с букетом роз бусифицировать в лучших традициях(как на той неделе во Львове)?
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Додано: Пон 13 січ, 2025 03:16
барабашов
Да є тут бурятський юнак один,
з турбо аналітичним складом розуму
видає перемогу на раз-два
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Додано: Пон 13 січ, 2025 03:32
І я гадаю що зниження моб.віку до 22 питання вирішене
18 це вже лякалки і профанація, якщо не відмінять відстрочку для здобуття вищої освіти
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Додано: Пон 13 січ, 2025 03:34
fox767676 написав:
І я гадаю що зниження моб.віку до 22 питання вирішене
18 це вже лякалки і профанація, якщо не відмінять відстрочку для здобуття вищої освіти
Аідстрочку треба відміняти. Лишати тільки для тих хто надержзамовленню
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Додано: Пон 13 січ, 2025 03:43
Сподіваюсь що лише для "підсилення переговорної позиції"
Там до літа стрілянина скінчиться,
А у 2026 повернення до мирного життя (майже) з відкритими кордонами. Ніякого геополітичного бдсм, але Трамп викарбує у камені - ніякого розширення НАТО у східній Європі/Кавказі. І зброю новішу за 1990 не будуть давати . Розрахунок путіна на грузинізацію України, поки Дональд чи Меланія при владі - не нападе, а далі видно буде
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Додано: Пон 13 січ, 2025 03:52
fox767676 написав:барабашов
Да є тут бурятський юнак один,
з турбо аналітичним складом розуму
видає перемогу на раз-два
Той що стукає у бубєн?
То вєсьма єнєргічний штурмовік
Зубами прогризе лінію Суровікіна
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