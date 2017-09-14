Додано: Пон 13 січ, 2025 11:22

detroytred написав: До речі, цікава сатира на совдеп і рфію спадкоємця - сьгодняшнєго ворога України:

https://m.youtube.com/watch?v=E3SrJn6ol4g

І два коменти під відео:

1. блин чуваки вы не догоняете что речь меньшова это стеб?? РЕАЛЬНО? в конце для тупых просто: чтобы ощуть ту самую причастность к величию - не делай ничего, молчи в тряпочку и не отрицай что ты сын повара, ну я с вас балдею бом бом



2. Как и все гениальные творения, с каждым днём фильм становится всё актуальней, ну сами посудите: сумасшедший прокурор задвигает дичь про татаро-монгольское иго и какое-то шизофреническое величие, а сегодня сумасшедший дед задвигает про печенегов, половцев, Рюриковичей, то же шизофреническое величие и прочую дичь.

__________________________________



Фішка ж в тому, що отакий наратив, як від цього прокурора, рашкованам (да і не тільки ..........) в 21 столітті запхають на повному серйозі. До речі, цікава сатира на совдеп і рфію спадкоємця - сьгодняшнєго ворога України:І два коменти під відео:1. блин чуваки вы не догоняете что речь меньшова это стеб?? РЕАЛЬНО? в конце для тупых просто: чтобы ощуть ту самую причастность к величию - не делай ничего, молчи в тряпочку и не отрицай что ты сын повара, ну я с вас балдею бом бом2. Как и все гениальные творения, с каждым днём фильм становится всё актуальней, ну сами посудите: сумасшедший прокурор задвигает дичь про татаро-монгольское иго и какое-то шизофреническое величие, а сегодня сумасшедший дед задвигает про печенегов, половцев, Рюриковичей, то же шизофреническое величие и прочую дичь.__________________________________Фішка ж в тому, що отакий наратив, як від цього прокурора, рашкованам (да і не тільки ..........) в 21 столітті запхають на повному серйозі.

фільм потрясний на той рік 1988, особливо мене (на той момент 24річного) вразило пророцтво маленького хлопчика герою Леонида Филатова "Ви никогда не уедите из нашего города( тобто з ссср)", країни абсурда, Гулага, от таких муззев (де і марія мнишек, а вождь атіла, тобто майже все в світі мало відношення до ссср).коли при Горбачеві почали публікувати інформацію як сталін знищив своє оточення з якими роками бухав і ділив владу (бахарина, зіновьева і тд), вражала кожна деталь цього музею сатани(і ваза з особистими речами затортурених політзеків і вірш, який смакуючи кожне слово читає герой Евстегнеева)Штыки охраны — мы в Октябрьском залеСудейский стол, сталь прокурорских фраз«Так значит, сколько вы у немцев взяли,Чтоб Родину продать в который раз?»И злость в глазах блеснула и погасла,И подсудимые не смотрят в зал«Да, Горького убить я приказал!»«Я деньги брал за шпионаж в рейхсвере»,Террор, вредительство, измена, яд!Они сидят как пойманные звери,Они по очереди говорят:Чернов, Ягода, Розенгольц, Бухарин.И вот уж тают лиц людских черты —Чудовищные, дьявольские хариПеред собой невольно видишь ты.стекло в масло? про це скло в масло було відомо ще з шкільнихпідручників 10го класу, пам"ятаю коли запитав про це у вчителя(однорукий і з скалічиним оком колишній капітан ветеран війни 1941-45рр), той сказав-залишься після уроків я поясню: і пояснив, що люди з цк партії і керівної верхівки срср ніяким чином не мали відношення до скла, чи цвяхів (які "вони підмішували" у масло двигунів танків, чи кораблів), ще додав, що при Микиті Хрущові люди трохи стали жити відьніше(страх залишався, але дихати стало вільніше, селяни умовно позбулися кріпацтва і мали шанс втекти з колхозів до міста на навчання (пту, фзо, технікум, про виши мова не йде, бо освіта в селі всі роки була погана, і знання отримані в сільській школі майже не давали змогу вступити у виш (окрім педіна, до яких приймали навіть з трійками на вступних екзаменах, бо в селі крайне потрібні були вчителі, а ті кого "розпределеніє" примусово загоняло в село, після 3 років тікали звідти як чорт від ладана).ЛАД, от такі фільми деяким розкрили очі, ненавість до катів з нквд , сотні тисяч невинних марно закатованих, померлих від голоду, цей "музей"(ссср) які почуття визиває у людей?-це продукт з однієї діжки вонючої смертельної радянської пропаганди.