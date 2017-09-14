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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11863118641186511866>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 107
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
11%
12
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 10:10

"Есть китайская пословица уничтожь армию , территории сами придут.." (с)

Рашковани голосять, що перемолують наші бригади.
Наші заявляють, що перемолують їх.
Звісно, що пропорції суттєво в наш бік.

Все ж таки варто повернутися на рік назад. До Залужного і його статті.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) подали тлумачення в найпозитивнішому вигляді (зайшла в тупік, але не зайшла).
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/378 ... j-kut.html

"«В колонці Залужного йшлося про те, як відновити маневр у позиційній війні, а не про те, що війна зайшла у глухий кут», - підсумовується у звіті ISW
Президент Володимир Зеленський 4 листопада наголосив, що ситуація на фронті не патова, і підкреслив, що українці не мають права опускати руки."

То що змінилось за рік???
По суті лише Курський маневр.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 10:13

  Успіх написав:Banderlog
Забув вчора написати...
Я ні до чого не закликаю)) але чи не хоче Бандерлог піти на 1,5місячну відпустку?
Законну!
До 1го березня - можна! :wink: :lol: :lol: :lol:

І повернутися куди?
На яку посаду?

Не все так вже й гладко з цією "законною" відпусткою.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 10:27

  Успіх написав:Banderlog
Забув вчора написати...
Я ні до чого не закликаю)) але чи не хоче Бандерлог піти на 1,5місячну відпустку?
Законну!
До 1го березня - можна! :wink: :lol: :lol: :lol:

)можно.
І я думаю що дальше продовжать. З сзч вже не рішаємо, час впущений. Ти правильно вчора написав -поки ще жарений рак в чуркало не свиснув. Якби я десь був в кишені курахово то скористався б такою акцією)))
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 10:43

До речі, цікава сатира на совдеп і рфію спадкоємця - сьгодняшнєго ворога України:
https://m.youtube.com/watch?v=E3SrJn6ol4g
І два коменти під відео:
1. блин чуваки вы не догоняете что речь меньшова это стеб?? РЕАЛЬНО? в конце для тупых просто: чтобы ощуть ту самую причастность к величию - не делай ничего, молчи в тряпочку и не отрицай что ты сын повара, ну я с вас балдею бом бом

2. Как и все гениальные творения, с каждым днём фильм становится всё актуальней, ну сами посудите: сумасшедший прокурор задвигает дичь про татаро-монгольское иго и какое-то шизофреническое величие, а сегодня сумасшедший дед задвигает про печенегов, половцев, Рюриковичей, то же шизофреническое величие и прочую дичь.
__________________________________

Фішка ж в тому, що отакий наратив, як від цього прокурора, рашкованам (да і не тільки ..........) в 21 столітті запхають на повному серйозі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 10:55

Наче справді пливемо на човні Босха/човні дурнів))

  detroytred написав:І повернутися куди?
На яку посаду?

Не все так вже й гладко з цією "законною" відпусткою.
Як куди? Звісно що у піхоту! :)

Хоч вони там обіцяють(брешуть) те саме місце/посаду, чи навіть, перевестись в інший підрозділ(типу за бажанням, чи як - хз)
  flyman написав:Зря ти її відпустив одну
Не одну, а з дітьми!
Тож був спокійний... :)
Та й моя на окуляри не кидається ;)
  Banderlog написав:)можно.
І я думаю що дальше продовжать
Безтермінова відпустка?
Своєрідний дембель?))
  Banderlog написав:З сзч вже не рішаємо, час впущений
Ясен пень!
Те саме і з нормальною мобілізацією!
  Banderlog написав:Ти правильно вчора написав -поки ще жарений рак в чуркало не свиснув. Якби я десь був в кишені курахово то скористався б такою акцією))
Знаєм ;)
В нас якби не пхали і здорових і хворих на копання піхоті окопів/бліндажів, то може і я би ще терпів "тяготи і лішенія" :)
Хоч чаша була переповнена/на краю морального зриву)))
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 11:12

Якось непомітно для наших новин Україна втратила Шевченківске літієве родовище :( , якщо москалі не брешуть. Накой було лізти у Курську губернію без наміру захопити АЕС?
d44
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 11:22

  detroytred написав:До речі, цікава сатира на совдеп і рфію спадкоємця - сьгодняшнєго ворога України:
https://m.youtube.com/watch?v=E3SrJn6ol4g
І два коменти під відео:
1. блин чуваки вы не догоняете что речь меньшова это стеб?? РЕАЛЬНО? в конце для тупых просто: чтобы ощуть ту самую причастность к величию - не делай ничего, молчи в тряпочку и не отрицай что ты сын повара, ну я с вас балдею бом бом

2. Как и все гениальные творения, с каждым днём фильм становится всё актуальней, ну сами посудите: сумасшедший прокурор задвигает дичь про татаро-монгольское иго и какое-то шизофреническое величие, а сегодня сумасшедший дед задвигает про печенегов, половцев, Рюриковичей, то же шизофреническое величие и прочую дичь.
__________________________________

Фішка ж в тому, що отакий наратив, як від цього прокурора, рашкованам (да і не тільки ..........) в 21 столітті запхають на повному серйозі.


фільм потрясний на той рік 1988, особливо мене (на той момент 24річного) вразило пророцтво маленького хлопчика герою Леонида Филатова "Ви никогда не уедите из нашего города( тобто з ссср)", країни абсурда, Гулага, от таких муззев (де і марія мнишек, а вождь атіла, тобто майже все в світі мало відношення до ссср).
коли при Горбачеві почали публікувати інформацію як сталін знищив своє оточення з якими роками бухав і ділив владу (бахарина, зіновьева і тд), вражала кожна деталь цього музею сатани(і ваза з особистими речами затортурених політзеків і вірш, який смакуючи кожне слово читає герой Евстегнеева)

Штыки охраны — мы в Октябрьском зале
Судейский стол, сталь прокурорских фраз
«Так значит, сколько вы у немцев взяли,
Чтоб Родину продать в который раз?»

И злость в глазах блеснула и погасла,
И подсудимые не смотрят в зал
«Да, мы стекло подмешивали в масло!»
«Да, Горького убить я приказал!»

«Я деньги брал за шпионаж в рейхсвере»,
Террор, вредительство, измена, яд!
Они сидят как пойманные звери,
Они по очереди говорят:

Чернов, Ягода, Розенгольц, Бухарин.
И вот уж тают лиц людских черты —
Чудовищные, дьявольские хари
Перед собой невольно видишь ты.

стекло в масло? про це скло в масло було відомо ще з шкільних
підручників 10го класу, пам"ятаю коли запитав про це у вчителя(однорукий і з скалічиним оком колишній капітан ветеран війни 1941-45рр), той сказав-залишься після уроків я поясню: і пояснив, що люди з цк партії і керівної верхівки срср ніяким чином не мали відношення до скла, чи цвяхів (які "вони підмішували" у масло двигунів танків, чи кораблів), ще додав, що при Микиті Хрущові люди трохи стали жити відьніше(страх залишався, але дихати стало вільніше, селяни умовно позбулися кріпацтва і мали шанс втекти з колхозів до міста на навчання (пту, фзо, технікум, про виши мова не йде, бо освіта в селі всі роки була погана, і знання отримані в сільській школі майже не давали змогу вступити у виш (окрім педіна, до яких приймали навіть з трійками на вступних екзаменах, бо в селі крайне потрібні були вчителі, а ті кого "розпределеніє" примусово загоняло в село, після 3 років тікали звідти як чорт від ладана).

ЛАД, от такі фільми деяким розкрили очі, ненавість до катів з нквд , сотні тисяч невинних марно закатованих, померлих від голоду, цей "музей"(ссср) які почуття визиває у людей?

Розпяті мальчиики в трусиках і скло в масло -це продукт з однієї діжки вонючої смертельної радянської пропаганди.
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 13 січ, 2025 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 11:22

  d44 написав:Якось непомітно для наших новин Україна втратила Шевченківске літієве родовище :( , якщо москалі не брешуть. Накой було лізти у Курську губернію без наміру захопити АЕС?


москалі завжди брешуть.
страшна правда - українські поклади літію абсолютно не перспективні у розробці (і ніколи не були), і цінність мають тільки віртуальну на папері. мало того, скоріше за все ціна на літій ніколи не досягне тієї позначки, коли ця перспектива з'явиться. по всьому світу повно цього металу. натурально існують літієві озера, де його можна черпати концентрований екскаватором і просто випарювати, а не збагачувати руду, як в нас.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 11:26

  detroytred написав:До речі, цікава сатира на совдеп і рфію спадкоємця - сьгодняшнєго ворога України:
https://m.youtube.com/watch?v=E3SrJn6ol4g
І два коменти під відео:
1. блин чуваки вы не догоняете что речь меньшова это стеб?? РЕАЛЬНО? в конце для тупых просто: чтобы ощуть ту самую причастность к величию - не делай ничего, молчи в тряпочку и не отрицай что ты сын повара, ну я с вас балдею бом бом

2. Как и все гениальные творения, с каждым днём фильм становится всё актуальней, ну сами посудите: сумасшедший прокурор задвигает дичь про татаро-монгольское иго и какое-то шизофреническое величие, а сегодня сумасшедший дед задвигает про печенегов, половцев, Рюриковичей, то же шизофреническое величие и прочую дичь.
__________________________________

Фішка ж в тому, що отакий наратив, як від цього прокурора, рашкованам (да і не тільки ..........) в 21 столітті запхають на повному серйозі.

фішка в тому, що то не стьоб а парадигмальна відмінність між Європою та Азією
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 11:34

  Успіх написав:
  detroytred написав:І повернутися куди?
На яку посаду?

Не все так вже й гладко з цією "законною" відпусткою.
Як куди? Звісно що у піхоту! :)

Хоч вони там обіцяють(брешуть) те саме місце/посаду, чи навіть, перевестись в інший підрозділ(типу за бажанням, чи як - хз)

а от і не звісно) все може статись , навіть і попасти в новоформовану бригаду і ще з пару місяців готуватись до курської області
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