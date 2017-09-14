Додано: Пон 13 січ, 2025 12:17



попасти в новоформовану бригаду і ще з пару місяців готуватись до курської області







А я разве хоть что-то про "варто порівняння з Україною?" говорил? -- я вообще про абсолютно другую страну



А я разве хоть что-то про "варто порівняння з Україною?" говорил? -- я вообще про абсолютно другую страну

Деталі по вищезгаданому мною колезі (старший лейтенант запасу, пілот) , якого після візиту в ТЦК «на уточнення» прийняли і відправили на комвзвода БПЛА в новосформовану.Його , як я раніше згадував, перетягнули в бригаду АА, вже здав заліки, пройшов в Вінниці ВЛК , стрибнув з парашутом і приступив до польотів. Але був момент, коли він ще до переводу в АА був зі своєю мотокопитною бригадою в очікуванні відправки в Німеччину на полігон, і в цей час в КСВ ЗСУ вже відбувся наказ на його перевід і прийшло розпорядження в мотокопитну бригаду про його відправку в АА.Він з цим розпорядженням до своїх командирів (типу відпускайте!) , а ті «нам пох, ти їдеш в Німеччину». Хочу зауважити, що це не наказ Командування Повітряних сил, ще когось, на який командування бригади хотіло б покласти. Це саме наказ КСВ ЗСУ, тобто прямих начальників для комбрига мотокопитноі бригади. (бо АА структурно в СВ ЗСУ)Довелось йому телефонувати в ВСП, ті дали свій контакт куди скинути розпорядження про переведення. Буквально через годину-другу хлопця викликали в штаб бригади і сказали «марш звідси, щоб духу твого тут не було».Звісно, тему про Гітлера почав Віталій. Як продовження безглуздя від Бетона, що в Україні «режим» , а не законна влада. Ви лише продовжили.