мав шанс виїхати в супровід, ато будеш скіглити як Бетон
|
|
|
Додано: Пон 13 січ, 2025 12:10
Додано: Пон 13 січ, 2025 12:13
Додано: Пон 13 січ, 2025 12:14
Про разрешения -- не помню. Помню, что комуняк запретили
Еще там было про "ограничения свободы личности, свободы выражения мнений и собраний"
Это мне тоже какую-то страну напоминает...
А я разве хоть что-то про "варто порівняння з Україною?" говорил? -- я вообще про абсолютно другую страну
Додано: Пон 13 січ, 2025 12:16
А что тут сложного? -- куда захотят: кордоны-то закрыва нужно только для тех, кто "за"
Додано: Пон 13 січ, 2025 12:17
Banderlog
Деталі по вищезгаданому мною колезі (старший лейтенант запасу, пілот) , якого після візиту в ТЦК «на уточнення» прийняли і відправили на комвзвода БПЛА в новосформовану.
Його , як я раніше згадував, перетягнули в бригаду АА, вже здав заліки, пройшов в Вінниці ВЛК , стрибнув з парашутом і приступив до польотів. Але був момент, коли він ще до переводу в АА був зі своєю мотокопитною бригадою в очікуванні відправки в Німеччину на полігон, і в цей час в КСВ ЗСУ вже відбувся наказ на його перевід і прийшло розпорядження в мотокопитну бригаду про його відправку в АА.
Він з цим розпорядженням до своїх командирів (типу відпускайте!) , а ті «нам пох, ти їдеш в Німеччину». Хочу зауважити, що це не наказ Командування Повітряних сил, ще когось, на який командування бригади хотіло б покласти. Це саме наказ КСВ ЗСУ, тобто прямих начальників для комбрига мотокопитноі бригади. (бо АА структурно в СВ ЗСУ)
Довелось йому телефонувати в ВСП, ті дали свій контакт куди скинути розпорядження про переведення. Буквально через годину-другу хлопця викликали в штаб бригади і сказали «марш звідси, щоб духу твого тут не було».
_hunter
Звісно, тему про Гітлера почав Віталій. Як продовження безглуздя від Бетона, що в Україні «режим» , а не законна влада. Ви лише продовжили.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 13 січ, 2025 12:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 13 січ, 2025 12:19
В качестве бреда -- полиция -- как Закон говорит?..
|