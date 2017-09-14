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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11863118641186511866

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 107
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
30%
32
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
11%
12
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 12:10

  Успіх написав:
  flyman написав:Зря ти її відпустив одну
Не одну, а з дітьми!
Тож був спокійний... :)

мав шанс виїхати в супровід, ато будеш скіглити як Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 12:13

🔴Демобілізації до завершення війни не буде, а звільнити можуть хіба окремі категорії військових, — Веніславський

Механізмів звільнення після 2-3 років служби в найближчий час не буде.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 12:14

  Hotab написав:_hunter

Вранье: приняли "Указ о защите народа и государства" - про выборы там ни слова не было.
Что-то мне это напоминает, кстати...

І дозволили діяльність хоч якихось партій, крім НСДАП?
Це точно варто порівняння з Україною?
Бетон вже сидить за свої слова, як сидів би в фашистскій Німеччині?

Про разрешения -- не помню. Помню, что комуняк запретили :lol:
Еще там было про "ограничения свободы личности, свободы выражения мнений и собраний"
Это мне тоже какую-то страну напоминает...

А я разве хоть что-то про "варто порівняння з Україною?" говорил? -- я вообще про абсолютно другую страну :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 12:16

  ЛАД написав:
  GALeon написав:
ЛАД написав: Тут уже предлагался более универсальный методю
Провести референдум с единственным вопросом: "Вы за продолжение войны до границ91 (или 22)". Все, кто "за" - в армию...

а усі, хто проти - куди?
Сложный вопрос. Не подумал.
Наверно, окопы рыть. :)

А что тут сложного? -- куда захотят: кордоны-то закрыва нужно только для тех, кто "за" :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 12:17

Banderlog

попасти в новоформовану бригаду і ще з пару місяців готуватись до курської області


Деталі по вищезгаданому мною колезі (старший лейтенант запасу, пілот) , якого після візиту в ТЦК «на уточнення» прийняли і відправили на комвзвода БПЛА в новосформовану.
Його , як я раніше згадував, перетягнули в бригаду АА, вже здав заліки, пройшов в Вінниці ВЛК , стрибнув з парашутом і приступив до польотів. Але був момент, коли він ще до переводу в АА був зі своєю мотокопитною бригадою в очікуванні відправки в Німеччину на полігон, і в цей час в КСВ ЗСУ вже відбувся наказ на його перевід і прийшло розпорядження в мотокопитну бригаду про його відправку в АА.
Він з цим розпорядженням до своїх командирів (типу відпускайте!) , а ті «нам пох, ти їдеш в Німеччину». Хочу зауважити, що це не наказ Командування Повітряних сил, ще когось, на який командування бригади хотіло б покласти. Це саме наказ КСВ ЗСУ, тобто прямих начальників для комбрига мотокопитноі бригади. (бо АА структурно в СВ ЗСУ)
Довелось йому телефонувати в ВСП, ті дали свій контакт куди скинути розпорядження про переведення. Буквально через годину-другу хлопця викликали в штаб бригади і сказали «марш звідси, щоб духу твого тут не було».

_hunter


А я разве хоть что-то про "варто порівняння з Україною?" говорил? -- я вообще про абсолютно другую страну :wink:


Звісно, тему про Гітлера почав Віталій. Як продовження безглуздя від Бетона, що в Україні «режим» , а не законна влада. Ви лише продовжили.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 13 січ, 2025 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 12:19

  Banderlog написав:тцк відправлять останніми, або перед останніми.
Ні , частково їх скубають тих хто план не виконує. Но якщо їх відправити хто наступну партію бусифікує? Навпаки , з кожним днем мобілізацію проводити трудозатратніше. І тут або за рахунок чогось нарощувати ефективність або збільшувати кількість задіяних в відлові.

В качестве бреда -- полиция -- как Закон говорит?.. :roll:
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