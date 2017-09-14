Додано: Пон 13 січ, 2025 12:32

trololo написав: d44 написав: Якось непомітно для наших новин Україна втратила Шевченківске літієве родовище , якщо москалі не брешуть. Накой було лізти у Курську губернію без наміру захопити АЕС? Якось непомітно для наших новин Україна втратила Шевченківске літієве родовище, якщо москалі не брешуть. Накой було лізти у Курську губернію без наміру захопити АЕС?



москалі завжди брешуть.

страшна правда - українські поклади літію абсолютно не перспективні у розробці (і ніколи не були), і цінність мають тільки віртуальну на папері. мало того, скоріше за все ціна на літій ніколи не досягне тієї позначки, коли ця перспектива з'явиться. по всьому світу повно цього металу. натурально існують літієві озера, де його можна черпати концентрований екскаватором і просто випарювати, а не збагачувати руду, як в нас. страшна правда - українські поклади літію абсолютно не перспективні у розробці (і ніколи не були), і цінність мають тільки віртуальну на папері. мало того, скоріше за все ціна на літій ніколи не досягне тієї позначки, коли ця перспектива з'явиться. по всьому світу повно цього металу. натурально існують літієві озера, де його можна черпати концентрований екскаватором і просто випарювати, а не збагачувати руду, як в нас.

Ну, це й не така страшна правда.Дай Бог, щоб так і було поки ще.Точно такий же процес розвитку був у відповідних родовищах сланцевого газу, які економічно невігидно було розвивати поки росія не розв'язала газову війну в Сирії, Грузії, Арменії, Ічкерії. Ці війни мали одну мету - монополізація Газпромом газового ринку у ЕС і тактичний захват частки ринку у Азії.Треба надати уточнення звичайно, тому що росіяни й досі неінформовані про реальну причину великої війни з Україною. Слава Богу хоч в Україні почали вже більш ретельніше приділяти уваги цьому фактору і здійснювати болючі удари по Газпрому, який є замовником нашої війни. Головні події попереду, тому що в Україні розміри державної зради з цієї справі дуже вражають.Офійійна пропаганда затолчує в росіян несусвітну діч, як завжди. Це міжнародний дуже важкий злочин кремля, який використував для війни наратив руського нацизму, звинуватив звичайно при цьому миролюбиву по суті хліборобну Україну. Вони там всі подуріли від цього. Похоронки йдуть одна за одною, але почувати, що їх десь кремль наїбав, їм на думку не приходить ну ніяк. Чому так у них виходить? Бо якщо ти зробив свій кримінальних злочинний вибір, то зворотнього маршруту вже не існує для середньостатистичного російського громадянина. Безпреривна пропаганда не дає можливості їм розглянути якісь альтернативні варіанти щодо всіх питань цієї війни. Вони у кремлівській пропаганді шукають виправдання своїм злочинам в Україні, які здоровим людям не прийде у голову здійснювати і під жорстким примусом.