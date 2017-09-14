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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 13 січ, 2025 12:14
Hotab написав:_hunter
Вранье: приняли "Указ о защите народа и государства" - про выборы там ни слова не было.
Что-то мне это напоминает, кстати...
І дозволили діяльність хоч якихось партій, крім НСДАП?
Це точно варто порівняння з Україною?
Бетон вже сидить за свої слова, як сидів би в фашистскій Німеччині?
Про разрешения -- не помню. Помню, что комуняк запретили
Еще там было про "ограничения свободы личности, свободы выражения мнений и собраний"
Это мне тоже какую-то страну напоминает...
А я разве хоть что-то про "варто порівняння з Україною?" говорил? -- я вообще про абсолютно другую страну
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Додано: Пон 13 січ, 2025 12:16
ЛАД написав: GALeon написав:
ЛАД написав: Тут уже предлагался более универсальный методю
Провести референдум с единственным вопросом: "Вы за продолжение войны до границ91 (или 22)". Все, кто "за" - в армию...
а усі, хто проти - куди?
Сложный вопрос. Не подумал.
Наверно, окопы рыть.
А что тут сложного? -- куда захотят: кордоны-то закрыва нужно только для тех, кто "за"
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Додано: Пон 13 січ, 2025 12:17
Banderlog
попасти в новоформовану бригаду і ще з пару місяців готуватись до курської області
Деталі по вищезгаданому мною колезі (старший лейтенант запасу, пілот) , якого після візиту в ТЦК «на уточнення» прийняли і відправили на комвзвода БПЛА в новосформовану.
Його , як я раніше згадував, перетягнули в бригаду АА, вже здав заліки, пройшов в Вінниці ВЛК , стрибнув з парашутом і приступив до польотів. Але був момент, коли він ще до переводу в АА був зі своєю мотокопитною бригадою в очікуванні відправки в Німеччину на полігон, і в цей час в КСВ ЗСУ вже відбувся наказ на його перевід і прийшло розпорядження в мотокопитну бригаду про його відправку в АА.
Він з цим розпорядженням до своїх командирів (типу відпускайте!) , а ті «нам пох, ти їдеш в Німеччину». Хочу зауважити, що це не наказ Командування Повітряних сил, ще когось, на який командування бригади хотіло б покласти. Це саме наказ КСВ ЗСУ, тобто прямих начальників для комбрига мотокопитноі бригади. (Армійська авіація (АА) , як і мотокопитні бригади, структурно в СВ ЗСУ)
Довелось йому телефонувати в ВСП, ті дали свій контакт куди скинути розпорядження про переведення. Буквально через годину-другу хлопця викликали в штаб бригади і сказали «марш звідси, щоб духу твого тут не було»._hunter
А я разве хоть что-то про "варто порівняння з Україною?" говорил? -- я вообще про абсолютно другую страну
Звісно, тему про Гітлера почав Віталій. Як продовження безглуздя від Бетона, що в Україні «режим» , а не законна влада. Ви лише продовжили.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 13 січ, 2025 12:22, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 13 січ, 2025 12:19
Banderlog написав:
тцк відправлять останніми, або перед останніми.
Ні , частково їх скубають тих хто план не виконує. Но якщо їх відправити хто наступну партію бусифікує?
Навпаки , з кожним днем мобілізацію проводити трудозатратніше. І тут або за рахунок чогось нарощувати ефективність або збільшувати кількість задіяних в відлові.
В качестве бреда -- полиция -- как Закон говорит?..
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Додано: Пон 13 січ, 2025 12:22
d44 написав:
Якось непомітно для наших новин Україна втратила Шевченківске літієве родовище
, якщо москалі не брешуть. Накой було лізти у Курську губернію без наміру захопити АЕС?
Что бы было, что на Запорожскую менять?.. -- ну или просто арт-перформанс -- в лучших традициях ...
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Додано: Пон 13 січ, 2025 12:26
Hotab написав:_hunter
А я разве хоть что-то про "варто порівняння з Україною?" говорил? -- я вообще про абсолютно другую страну
Звісно, тему про Гітлера почав Віталій. Як продовження безглуздя від Бетона, що в Україні «режим» , а не законна влада. Ви лише продовжили.
И снова вранье: ничего я не продолжал -- только одной учетке указал на одну ложь.
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Додано: Пон 13 січ, 2025 12:27
_hunter
И снова вранье: я там только одной учетку указал на одну ложь.
Збрехали саме ви. Бо виборів більше дійсно не було. Заборона діяльності всіх партій , крім НСДАП вже означає відсутність виборів, тобто «учьотка» не збрехала, а збрехали саме ви,
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Додано: Пон 13 січ, 2025 12:32
trololo написав:
москалі завжди брешуть.
d44 написав:
Якось непомітно для наших новин Україна втратила Шевченківске літієве родовище
, якщо москалі не брешуть. Накой було лізти у Курську губернію без наміру захопити АЕС?
страшна правда - українські поклади літію абсолютно не перспективні у розробці (і ніколи не були), і цінність мають тільки віртуальну на папері. мало того, скоріше за все ціна на літій ніколи не досягне тієї позначки, коли ця перспектива з'явиться. по всьому світу повно цього металу. натурально існують літієві озера, де його можна черпати концентрований екскаватором і просто випарювати, а не збагачувати руду, як в нас.
Ну, це й не така страшна правда.
Дай Бог, щоб так і було поки ще.
Точно такий же процес розвитку був у відповідних родовищах сланцевого газу, які економічно невігидно було розвивати поки росія не розв'язала газову війну в Сирії, Грузії, Арменії, Ічкерії. Ці війни мали одну мету - монополізація Газпромом газового ринку у ЕС і тактичний захват частки ринку у Азії.
Треба надати уточнення звичайно, тому що росіяни й досі неінформовані про реальну причину великої війни з Україною. Слава Богу хоч в Україні почали вже більш ретельніше приділяти уваги цьому фактору і здійснювати болючі удари по Газпрому, який є замовником нашої війни. Головні події попереду, тому що в Україні розміри державної зради з цієї справі дуже вражають.
Офійійна пропаганда затолчує в росіян несусвітну діч, як завжди. Це міжнародний дуже важкий злочин кремля, який використував для війни наратив руського нацизму, звинуватив звичайно при цьому миролюбиву по суті хліборобну Україну. Вони там всі подуріли від цього. Похоронки йдуть одна за одною, але почувати, що їх десь кремль наїбав, їм на думку не приходить ну ніяк. Чому так у них виходить? Бо якщо ти зробив свій кримінальних злочинний вибір, то зворотнього маршруту вже не існує для середньостатистичного російського громадянина. Безпреривна пропаганда не дає можливості їм розглянути якісь альтернативні варіанти щодо всіх питань цієї війни. Вони у кремлівській пропаганді шукають виправдання своїм злочинам в Україні, які здоровим людям не прийде у голову здійснювати і під жорстким примусом.
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Додано: Пон 13 січ, 2025 12:34
Hotab написав:_hunter
И снова вранье: я там только одной учетку указал на одну ложь.
Збрехали саме ви. Бо виборів більше дійсно не було. Заборона діяльності всіх партій , крім НСДАП вже означає відсутність виборів, тобто «учьотка» не збрехала, а збрехали саме ви,
Вы точно со мной сейчас спорите?
Вранье: приняли "Указ о защите народа и государства" - про выборы там ни слова не было.
где я хоть слово про партии писал?
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Додано: Пон 13 січ, 2025 12:36
⚡️Зеленський представить нову партію на виборах після війни - «Блок Зеленського» замість «Слуги народу», — РБК Україна
Із нинішньої партії залишиться 10% нардепів.
Головою партії та прем'єром хочуть зробити Федорова.
Блок зеленського. Та ти шо
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