где я хоть слово про партии писал?
У вас памʼяті 1.44М?? На що саме ви написали «Вранье» у вас вже витіснилось і перезаписалось?
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Додано: Пон 13 січ, 2025 12:36
_hunter
У вас памʼяті 1.44М?? На що саме ви написали «Вранье» у вас вже витіснилось і перезаписалось?
Додано: Пон 13 січ, 2025 12:37
Додано: Пон 13 січ, 2025 12:38
Додано: Пон 13 січ, 2025 12:42
Додано: Пон 13 січ, 2025 12:45
_hunter
У вас навіть ваші 1.44М вже з битими секторами.
Бо «выборы напрягают» саме вас. Саме на фразу «Гітлер відмінив вибори» від Шамана ви тригернулись з криками «Вранье». Зараз ви зрозуміли що сіли в калюжу , і почали розказувати що вони напрягають когось іншого. Розширте трохи хард, там суцільна каша , приправлена багами
Додано: Пон 13 січ, 2025 12:48
я думал что тут не детский сад, и не надо объяснять что пример с Гитлером касался только ЗАКОННОСТИ его избрания канцлером. Другими словами, если какого то чиновника выбрали/назначили законно, это не делает все его дальнейшие действия правильными.
Про партии я ничего не писал и про точто было бы с Бетоном при Гитлере тоже, это вы слишком широко начали истолковывать мою отсылку к законности. Законы можно принять любые, и газовые камеры сделать законными. Любителям законности рекомендую начать учить историю сколько преступлений против человечества было сделано четко "по букве закона".
В полемику что зе делает правильно/не правильно я не вступал. Своё мнение высказывал ранее, если ты забыл, и оно не изменилось. Какой бы вышел из тебя пилот, если бы тебя бусифицировали например школьником, избили, унизили и заставили учиться?
Если бы такие методы работали, самая успешная страна была бы северная корея, избили какого то инженера и бац он создал теслу, другого избили и бац он создал старлинк, третьего избили - современный истребитель и т.д.
Но как видишь сев.корея не преуспевает ни в чём и проиграла бы войну кому угодно, фактически воюя не мозгами, а мясом. К этому светлому пути ведет Украину Зеленский. Но вы можете продолжать на него молиться, потому что он был выбран законно. Тебя прикрывает система и ниже чем на 1 ступень тебе работу не предложат. А людям которые всю жизнь занимались чем то другим предлагают окопы. Кинули бы в окоп тебя ты громче всех кричал бы что Зеленский п;%:%*(?:%с . Точку зрения определяет кочка сидения.
Поэтому ваш спор слепого с глухонемым ни к чему не приведёт. Странно что вы снова и снова его начинаете.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 13 січ, 2025 13:02, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Пон 13 січ, 2025 12:50
>>> У вас навіть ваші 1.44М вже з битими секторами.
кто-то необучаемый?
И снова повторюсь -- если с первого раза не понятно -- в "Указе о защите народа и государства" про выборы -- ни слова.
А то, что "так получилось, что выборов не было" -- так в совсем другой стране их тоже нет
Вы с чем спорите-то?
Додано: Пон 13 січ, 2025 13:00
Продовження. Сьогодні спілкувалися особисто. Людина і справді несла майже весь час службу при штабі, забезпечував зв'язок. Командир запропонував добровольцям за відпустку у 5 діб нести службу на спостережному пункті за 1,5 км від федераційників. Потім мала замінити бригада св. Анни, але всі знають, що з ними щось пішло не так. Вивезли їх скільки могли, далі пішки. День просиділи на об'єкті, пішли до села, де їх висадили за припасами. Федераційники побачили двіжуху, стали гасити їх дронами. Каже, перший скид майже в метрі від нього, контузія, закинуло в окоп. Розірвало шолом та плитоноску. Потім їх крили дронами без зупинки. один прилітає, висить скільки може, робить скиди. Другий йому на заміну вже летить. Потім штурм піхотою. З озбороєння у наших лише АК. Штурм відігнали валькіріями. Спостережники полізли полонених збирати і документи у загиблих. Полонені розповіли, що село, біля якого наших спочатку висадили і де вони залишили припаси, вже за добу до них було в окупації. Повідомили координати, де в підвалах сиділа русня. Від штабу жодної реакції, русня так і залишилася в тих підвалах. Під час штурму три наших 300 - двоє в ноги і знайомий в шию. Приїхала розвідка на Спартані, забрала полонених та наших 300 з ногами. Знайомий залишився. Також відправили назад глухого солдата. Питаю, як глухий? Реально глуха людина, каже, треба водити за руку. Дронів не чує, команд не чує. Командир, який його на нуль послав та ВЛК - під*раси. Привезли нових двух на заміну. Привезли воду. До цього наші чотири дні були без води. Просили, але з дрону скинули пів пляшки за весь час. Пайків було на 5 днів. По факту провели з 19 грудня по 3 січня, 2 тижні. Потім знов штурм, наші відступили. З'ясувалося, що вони вже в тилу федераційників знаходолися. Куди дивиться розвідка і штаб - хз. Як людей направляють спостерігати в окуповану місцевість?
Виходили трьохсотими. Підібрали еваки вовків да вінчі. Поки передавали медикам і т.д., з еваків зникли особисті речі. Каже, були рації мертвих та полонених федераційників, телефони та документи. Планували передати в штаб. Все зникло.
В госпіталі двомісна палата, душ. Судинний хірург сказав, що дивом не пробило артерію. Уламок з четвертинку нігтя.
Додатково інформація. Патрони для АК виробництва України, якщо залишити в патроннику на пів години, окислюються, зеленіють і клинять. Потрібно затвором викидати або виколупувати. Радянські патрони - люкс: вкриті лаком, не окислюються.
У мінометчиків міни вилітають на 100м і падають, не розриваючись. Мінометники радіють, що не вибухають у стволі та не вбивають розрахунок.
У федераційників масово дрони на оптоволокні. Знайомому пощастило, що сиділи в деревах і оптика рвалася в гілках.
Отримав 30 діб відпустки на відновлення.
Додано: Пон 13 січ, 2025 13:00
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