Додано: Пон 13 січ, 2025 12:48

Hotab написав: Звісно, тему про Гітлера почав Віталій. Як продовження безглуздя від Бетона, Звісно, тему про Гітлера почав Віталій. Як продовження безглуздя від Бетона,

Wirująświatła написав: Hotab написав: У нас «режим» , чи законно народно-обрана влада? У нас «режим» , чи Гитлер тоже был выбран законно. Гитлер тоже был выбран законно.

я думал что тут не детский сад, и не надо объяснять что пример с Гитлером касался толькоего избрания канцлером. Другими словами, если какого то чиновника выбрали/назначили законно, это не делает все его дальнейшие действия правильными.Про партии я ничего не писал и про точто было бы с Бетоном при Гитлере тоже, это вы слишком широко начали истолковывать мою отсылку к законности. Законы можно принять любые, и газовые камеры сделать законными. Любителям законности рекомендую начать учить историю сколько преступлений против человечества было сделано четко "по букве закона".В полемику что зе делает правильно/не правильно я не вступал. Своё мнение высказывал ранее, если ты забыл, и оно не изменилось. Какой бы вышел из тебя пилот, если бы тебя бусифицировали например школьником, избили, унизили и заставили учиться?Если бы такие методы работали, самая успешная страна была бы северная корея, избили какого то инженера и бац он создал теслу, другого избили и бац он создал старлинк, третьего избили - современный истребитель и т.д.Но как видишь сев.корея не преуспевает ни в чём и проиграла бы войну кому угодно, фактически воюя не мозгами, а мясом. К этому светлому пути ведет Украину Зеленский. Но вы можете продолжать на него молиться, потому что он был выбран законно. Тебя прикрывает система и ниже чем на 1 ступень тебе работу не предложат. А людям которые всю жизнь занимались чем то другим предлагают окопы. Кинули бы в окоп тебя ты громче всех кричал бы что Зеленский п;%:%*(?:%с . Точку зрения определяет кочка сидения.Поэтому ваш спор слепого с глухонемым ни к чему не приведёт. Странно что вы снова и снова его начинаете.