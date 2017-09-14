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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1186511866118671186811869 ... 11872>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 108
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
33
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
11%
12
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 12:36

_hunter

где я хоть слово про партии писал?


У вас памʼяті 1.44М?? На що саме ви написали «Вранье» у вас вже витіснилось і перезаписалось?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 12:37

  Banderlog написав: Здається, це реальний шлях для майбутнього політичного повернення донбасу.

Якій сенс в поверненні Донбасу?
Виборців ОПЗЖ добавити?
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 12:38

  Hotab написав:_hunter

где я хоть слово про партии писал?


У вас памʼяті 1.44М?? На що саме ви написали «Вранье» у вас вже витіснилось і перезаписалось?

Снова набор бессвязных слов? -- память "М" не меряется :lol:

А если вас так выборы напрягают -- так совсем другой стране и без всякого запрета партий их нет :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 12:42

  Бетон написав:⚡️Зеленський представить нову партію на виборах після війни - «Блок Зеленського» замість «Слуги народу», — РБК Україна

Із нинішньої партії залишиться 10% нардепів.

Головою партії та прем'єром хочуть зробити Федорова.

Блок зеленського. Та ти шо

Блох Зеленського.
Федоров ідіот?
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 12:45

_hunter

А если вас так выборы напрягают


У вас навіть ваші 1.44М вже з битими секторами.
Бо «выборы напрягают» саме вас. Саме на фразу «Гітлер відмінив вибори» від Шамана ви тригернулись з криками «Вранье». Зараз ви зрозуміли що сіли в калюжу , і почали розказувати що вони напрягають когось іншого. :D Розширте трохи хард, там суцільна каша , приправлена багами
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 12:48

  Hotab написав:Звісно, тему про Гітлера почав Віталій. Як продовження безглуздя від Бетона,
  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:У нас «режим» , чи законно народно-обрана влада?
Гитлер тоже был выбран законно.
я думал что тут не детский сад, и не надо объяснять что пример с Гитлером касался только ЗАКОННОСТИ его избрания канцлером. Другими словами, если какого то чиновника выбрали/назначили законно, это не делает все его дальнейшие действия правильными.

Про партии я ничего не писал и про точто было бы с Бетоном при Гитлере тоже, это вы слишком широко начали истолковывать мою отсылку к законности. Законы можно принять любые, и газовые камеры сделать законными. Любителям законности рекомендую начать учить историю сколько преступлений против человечества было сделано четко "по букве закона".

В полемику что зе делает правильно/не правильно я не вступал. Своё мнение высказывал ранее, если ты забыл, и оно не изменилось. Какой бы вышел из тебя пилот, если бы тебя бусифицировали например школьником, избили, унизили и заставили учиться?

Если бы такие методы работали, самая успешная страна была бы северная корея, избили какого то инженера и бац он создал теслу, другого избили и бац он создал старлинк, третьего избили - современный истребитель и т.д.

Но как видишь сев.корея не преуспевает ни в чём и проиграла бы войну кому угодно, фактически воюя не мозгами, а мясом. К этому светлому пути ведет Украину Зеленский. Но вы можете продолжать на него молиться, потому что он был выбран законно. Тебя прикрывает система и ниже чем на 1 ступень тебе работу не предложат. А людям которые всю жизнь занимались чем то другим предлагают окопы. Кинули бы в окоп тебя ты громче всех кричал бы что Зеленский п;%:%*(?:%с . Точку зрения определяет кочка сидения.

Поэтому ваш спор слепого с глухонемым ни к чему не приведёт. Странно что вы снова и снова его начинаете.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 13 січ, 2025 13:02, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 12:50

  Hotab написав:_hunter

А если вас так выборы напрягают


У вас навіть ваші 1.44М вже з битими секторами.
Бо «выборы напрягают» саме вас. Саме на фразу «Гітлер відмінив вибори» від Шамана ви тригернулись з криками «Вранье». Зараз ви зрозуміли що сіли в калюжу , і почали розказувати що вони напрягають когось іншого. :D Розширте трохи хард, там суцільна каша , приправлена багами

>>> У вас навіть ваші 1.44М вже з битими секторами.
кто-то необучаемый? :roll:

И снова повторюсь -- если с первого раза не понятно -- в "Указе о защите народа и государства" про выборы -- ни слова.
А то, что "так получилось, что выборов не было" -- так в совсем другой стране их тоже нет :wink:
Вы с чем спорите-то? :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:00

  whois2010 написав:Колегу мобілізували в вересні. Його знайомий пообіцяв влаштувати у десь відносно спокійному місці. Щось пішло не так: десять днів в районі нуля, осколкове поранення в шию. В середу мають проводити операцію, двічі відкладали, бо складний випадок: осколок дуже близько від аорти.
В плюсах: при вдалому перебігу опреації вже у п"ятницю пообіцяли надати 30 діб відпустки на відновлення.
В мінусах: збирає кошти на пошкоджені в бою шолом та бронежилет, потрібно 30.000грн.

Продовження. Сьогодні спілкувалися особисто. Людина і справді несла майже весь час службу при штабі, забезпечував зв'язок. Командир запропонував добровольцям за відпустку у 5 діб нести службу на спостережному пункті за 1,5 км від федераційників. Потім мала замінити бригада св. Анни, але всі знають, що з ними щось пішло не так. Вивезли їх скільки могли, далі пішки. День просиділи на об'єкті, пішли до села, де їх висадили за припасами. Федераційники побачили двіжуху, стали гасити їх дронами. Каже, перший скид майже в метрі від нього, контузія, закинуло в окоп. Розірвало шолом та плитоноску. Потім їх крили дронами без зупинки. один прилітає, висить скільки може, робить скиди. Другий йому на заміну вже летить. Потім штурм піхотою. З озбороєння у наших лише АК. Штурм відігнали валькіріями. Спостережники полізли полонених збирати і документи у загиблих. Полонені розповіли, що село, біля якого наших спочатку висадили і де вони залишили припаси, вже за добу до них було в окупації. Повідомили координати, де в підвалах сиділа русня. Від штабу жодної реакції, русня так і залишилася в тих підвалах. Під час штурму три наших 300 - двоє в ноги і знайомий в шию. Приїхала розвідка на Спартані, забрала полонених та наших 300 з ногами. Знайомий залишився. Також відправили назад глухого солдата. Питаю, як глухий? Реально глуха людина, каже, треба водити за руку. Дронів не чує, команд не чує. Командир, який його на нуль послав та ВЛК - під*раси. Привезли нових двух на заміну. Привезли воду. До цього наші чотири дні були без води. Просили, але з дрону скинули пів пляшки за весь час. Пайків було на 5 днів. По факту провели з 19 грудня по 3 січня, 2 тижні. Потім знов штурм, наші відступили. З'ясувалося, що вони вже в тилу федераційників знаходолися. Куди дивиться розвідка і штаб - хз. Як людей направляють спостерігати в окуповану місцевість?
Виходили трьохсотими. Підібрали еваки вовків да вінчі. Поки передавали медикам і т.д., з еваків зникли особисті речі. Каже, були рації мертвих та полонених федераційників, телефони та документи. Планували передати в штаб. Все зникло.
В госпіталі двомісна палата, душ. Судинний хірург сказав, що дивом не пробило артерію. Уламок з четвертинку нігтя.
Додатково інформація. Патрони для АК виробництва України, якщо залишити в патроннику на пів години, окислюються, зеленіють і клинять. Потрібно затвором викидати або виколупувати. Радянські патрони - люкс: вкриті лаком, не окислюються.
У мінометчиків міни вилітають на 100м і падають, не розриваючись. Мінометники радіють, що не вибухають у стволі та не вбивають розрахунок.
У федераційників масово дрони на оптоволокні. Знайомому пощастило, що сиділи в деревах і оптика рвалася в гілках.
Отримав 30 діб відпустки на відновлення.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:00

  Xenon написав:
🔴Демобілізації до завершення війни не буде, а звільнити можуть хіба окремі категорії військових, — Веніславський

Механізмів звільнення після 2-3 років служби в найближчий час не буде.

Ну тоді чекаємо, що весною ІПСО москалів про 500 тис. СЗЧ стане правдою
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:01

Мобилизация М18-40 могла изменить ситуацию год назад.
Время упущено.
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