prodigy написав:

............фільм потрясний на той рік 1988, особливо мене (на той момент 24річного) вразило пророцтво маленького хлопчика герою Леонида Филатова "Ви никогда не уедите из нашего города( тобто з ссср)", країни абсурда, Гулага, от таких муззев (де і марія мнишек, а вождь атіла, тобто майже все в світі мало відношення до ссср).коли при Горбачеві почали публікувати інформацію як сталін знищив своє оточення з якими роками бухав і ділив владу (бахарина, зіновьева і тд), вражала кожна деталь цього музею сатани(і ваза з особистими речами затортурених політзеків і вірш, який смакуючи кожне слово читає герой Евстегнеева)................стекло в масло? про це скло в масло було відомо ще з шкільнихпідручників 10го класу, пам"ятаю коли запитав про це у вчителя(однорукий і з скалічиним оком колишній капітан ветеран війни 1941-45рр), той сказав-залишься після уроків я поясню: і пояснив, що люди з цк партії і керівної верхівки срср ніяким чином не мали відношення до скла, чи цвяхів (які "вони підмішували" у масло двигунів танків, чи кораблів), ще додав, що при Микиті Хрущові люди трохи стали жити відьніше(страх залишався, але дихати стало вільніше, селяни умовно позбулися кріпацтва і мали шанс втекти з колхозів до міста на навчання (пту, фзо, технікум, про виши мова не йде, бо освіта в селі всі роки була погана, і знання отримані в сільській школі майже не давали змогу вступити у виш (окрім педіна, до яких приймали навіть з трійками на вступних екзаменах, бо в селі крайне потрібні були вчителі, а ті кого "розпределеніє" примусово загоняло в село, після 3 років тікали звідти як чорт від ладана).ЛАД, от такі фільми деяким розкрили очі, ненавість до катів з нквд , сотні тисяч невинних марно закатованих, померлих від голоду, цей "музей"(ссср) які почуття визиває у людей?-це продукт з однієї діжки вонючої смертельної радянської пропаганди.