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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1186611867118681186911870 ... 11872>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 108
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
33
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
11%
12
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:02

  UA написав:
  Banderlog написав: Здається, це реальний шлях для майбутнього політичного повернення донбасу.

Якій сенс в поверненні Донбасу?
Виборців ОПЗЖ добавити?

А за шо тоді ми воюєм? Якщо ви їх не збираєтесь повертати?
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:02

  ЛАД написав:Но да, для меня УПА не герои Украины.

Що УПА поганого зробили на Слобожанщині?
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:06

  Banderlog написав:
  UA написав:Виборців ОПЗЖ добавити?

А за шо тоді ми воюєм? Якщо ви їх не збираєтесь повертати?

Тут я вже все вирішую?
Ви воюєте за послаблення рф.
Років через 20 занимуть фільм з робочою назвою Таран.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:12

  Banderlog написав:
  UA написав:
  Banderlog написав: Здається, це реальний шлях для майбутнього політичного повернення донбасу.

Якій сенс в поверненні Донбасу?
Виборців ОПЗЖ добавити?

А за шо тоді ми воюєм? Якщо ви їх не збираєтесь повертати?

Конституції написано що вища цінність- людина, а не території.
Повернуть людей можна раз плюнути: створіть кращі умови ніж на росії. Все. Люди вимушені повертатися в окупацію, бо тут не потрібні
Не треба лицемірства. Війна триває досі, щоб два диктатори домовились. Або поки один не сдохне
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:18

  Hotab написав:Але був момент, коли він ще до переводу в АА був зі своєю мотокопитною бригадою в очікуванні відправки в Німеччину на полігон, і в цей час в КСВ ЗСУ вже відбувся наказ на його перевід і прийшло розпорядження в мотокопитну бригаду про його відправку в АА.
Він з цим розпорядженням до своїх командирів (типу відпускайте!) , а ті «нам пох, ти їдеш в Німеччину». Хочу зауважити, що це не наказ Командування Повітряних сил, ще когось, на який командування бригади хотіло б покласти. Це саме наказ КСВ ЗСУ, тобто прямих начальників для комбрига мотокопитноі бригади. (Армійська авіація (АА) , як і мотокопитні бригади, структурно в СВ ЗСУ)
Довелось йому телефонувати в ВСП, ті дали свій контакт куди скинути розпорядження про переведення. Буквально через годину-другу хлопця викликали в штаб бригади і сказали «марш звідси, щоб духу твого тут не було».


яскравий приклад барщини. або хотєлок якщо по м’якому висловлюватися.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:20

  Hotab написав:_hunter

И снова вранье: я там только одной учетку указал на одну ложь.


Збрехали саме ви. Бо виборів більше дійсно не було. Заборона діяльності всіх партій , крім НСДАП вже означає відсутність виборів, тобто «учьотка» не збрехала, а збрехали саме ви,


так а в рашу чому тоді називають путінський режим?
там же влада законна - все через вибори.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:20

  prodigy написав:............
фільм потрясний на той рік 1988, особливо мене (на той момент 24річного) вразило пророцтво маленького хлопчика герою Леонида Филатова "Ви никогда не уедите из нашего города( тобто з ссср)", країни абсурда, Гулага, от таких муззев (де і марія мнишек, а вождь атіла, тобто майже все в світі мало відношення до ссср).
коли при Горбачеві почали публікувати інформацію як сталін знищив своє оточення з якими роками бухав і ділив владу (бахарина, зіновьева і тд), вражала кожна деталь цього музею сатани(і ваза з особистими речами затортурених політзеків і вірш, який смакуючи кожне слово читає герой Евстегнеева)
................
стекло в масло? про це скло в масло було відомо ще з шкільних
підручників 10го класу, пам"ятаю коли запитав про це у вчителя(однорукий і з скалічиним оком колишній капітан ветеран війни 1941-45рр), той сказав-залишься після уроків я поясню: і пояснив, що люди з цк партії і керівної верхівки срср ніяким чином не мали відношення до скла, чи цвяхів (які "вони підмішували" у масло двигунів танків, чи кораблів), ще додав, що при Микиті Хрущові люди трохи стали жити відьніше(страх залишався, але дихати стало вільніше, селяни умовно позбулися кріпацтва і мали шанс втекти з колхозів до міста на навчання (пту, фзо, технікум, про виши мова не йде, бо освіта в селі всі роки була погана, і знання отримані в сільській школі майже не давали змогу вступити у виш (окрім педіна, до яких приймали навіть з трійками на вступних екзаменах, бо в селі крайне потрібні були вчителі, а ті кого "розпределеніє" примусово загоняло в село, після 3 років тікали звідти як чорт від ладана).

ЛАД, от такі фільми деяким розкрили очі, ненавість до катів з нквд , сотні тисяч невинних марно закатованих, померлих від голоду, цей "музей"(ссср) які почуття визиває у людей?

Розпяті мальчиики в трусиках і скло в масло -це продукт з однієї діжки вонючої смертельної радянської пропаганди.

"стекло в масло" в учебнике 10 класса примерно в 1980 году (судя по вашим датам)?
Не знаю, что за учебники у вас были, эту чушь убрали ещё при Хрущёве и всё, что вы узнали "при Горбачеві", я читал ещё в 60-е. И "розкриті очі" были ещё тогда. И тогда была массовая политическая реабилитация и появились улицы Якира, Тухачевского, Косиора и пр.
Ничего нового для меня о сталинских временах при Горбачёве я не услышал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:26

  tester7336 написав:яскравий приклад барщини. або хотєлок якщо по м’якому висловлюватися.

Це з якого боку дивитись))
Барщини - то з боку баринів.
Холопщини - то з боку холопів.

Реально холопи...

Матриця ж зображує вільнолюдей.
Красиву картинку.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:28

  UA написав:
  Banderlog написав:
  UA написав:Виборців ОПЗЖ добавити?

А за шо тоді ми воюєм? Якщо ви їх не збираєтесь повертати?

Тут я вже все вирішую?
Ви воюєте за послаблення рф.
Років через 20 занимуть фільм з робочою назвою Таран.

Криголам уже був
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:32

  Banderlog написав:А за шо тоді ми воюєм?

Прикладне значення має лише - чому.

А за що? - да що завгодно можна підставляти... (кожен сам може для себе вигадати, що схоче, і підставити).
Двигуном процесу є - чому.

Розмахуванням *за що* Матриця намагається прикрити оце ключове *чому*.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 13 січ, 2025 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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