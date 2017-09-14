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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 118671186811869118701187111872>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 108
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
33
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
11%
12
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:36

tester7336

так а в рашу чому тоді називають путінський режим?


Так путін (а з ним і Бетон) і українську владу називає «київський режим» (наркомани і т.д.) , то і що? На росіі хоч є якісь ознаки того «режиму» (фізична розправа з політичними опонентами, монополізація ЗМІ, кримінальна відповідальність за інакомислення), а що є в Україні?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:41

  Banderlog написав:
  UA написав:
  Banderlog написав: Здається, це реальний шлях для майбутнього політичного повернення донбасу.

Якій сенс в поверненні Донбасу?
Виборців ОПЗЖ добавити?

А за шо тоді ми воюєм? Якщо ви їх не збираєтесь повертати?


виборці опжз(ригів), ЛАДи не вічні
наша земля(в тому числі Донбас, Крим, Херсоньщина), тобто країна має залишитись нашім нащадкам (скільки б їх не залишилось після 2030 умовно 25 млн)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:43

  Hotab написав:На росіі хоч є якісь ознаки того «режиму» (фізична розправа з політичними опонентами, монополізація ЗМІ, кримінальна відповідальність за інакомислення), а що є в Україні?


а чому ви не згадали в цьому переліку дотримання прав і свобод громадян? не зручно цю тему піднімати?
наш марафон - це яка стадія монополізації змі?
і не забувайте що наші керманичі просто при владі менше чим хло. так що думаю ще все попереду якщо війна не завершиться за рік.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:45

Wirująświatła

К этому светлому пути ведет Украину Зеленский. Но вы можете продолжать на него молиться, потому что он был выбран законно. Тебя прикрывает система и ниже чем на 1 ступень тебе работу не предложат. А людям которые всю жизнь занимались чем то другим предлагают окопы. Кинули бы в окоп тебя ты громче всех кричал бы что Зеленский п;%:%*(?:%с .


1. В якому місці і де я молився на Зеленського? Я вказую на маячню (незаконний, «режим» і т.д.) так само як я не заперечую що ТЦК інколи вчиняє злочини, але заперечую Бетонам, що це підсудне для МКС (міжнародний кримінальний суд). Чомусь у тебе з Бетоном це означає любов до Зе, і підтримку дій ТЦК. Це дислексія, вибіркове читання, ще якісь причини?
2. Мене система ніде не прикриває. І приклад з пілотом якого в окоп направляли (а скільки їх екс вже там!!) ти знов не помітив.
3. Я і так кажу (не кричу) що Зеленський не компетентний. Я жодного разу його не обирав і не оберу.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Отвечу Хотабу цитатой того, кто по его словам "у руля"


те що нам потрібно, де я думаю, що президент не тільки він має ці можливості, і це не просто гірше я дійсно вважаю і я думаю, що наші люди дуже рахують отже у нього достатньо влади тиснути на нього, щоб тиснути на путіна не хотіти закінчити не хотіти тиснути на нього щоб закінчити, ось у чьому різниця – не знаходьте його волю, путіна волю закінчити ні, ви не знайдете на мою думку вибачте❞
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:48

prodigy
ОПЗЖ сейчас у власти
С полусотней блаженных свадебных фотографов и тренеров по сексуальному развитию, которых периодически выпускают толкнуть наркотическую речь типа "продай собаку - заплати за газ" и "служить будутьфсе"
Погуглите просто где сын или дочь Пинчука там и кто папа Ростика Шаурмы.
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:48

tester7336

а чому ви не згадали в цьому переліку дотримання прав і свобод громадян?


Бо це обмеження передбачене ще довоєнним ЗУ «про мобілізацію» та іншими ЗУ. Ви чому не обрали країну, яка в разі війни нічого не обмежує?? Я знаю чому, бо таких нема, і ви думали що війни ніколи не буде.
Марафон не монополізував ЗМІ. Його наявність ніяк не зачиняє інші джерела. У одного Віталія їх аж 300
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Это оригинальная цитата.
Опять жаловаться побежишь?
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:52

:arrow:
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 13 січ, 2025 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:55

  Hotab написав:Wirująświatła

К этому светлому пути ведет Украину Зеленский. Но вы можете продолжать на него молиться, потому что он был выбран законно. Тебя прикрывает система и ниже чем на 1 ступень тебе работу не предложат. А людям которые всю жизнь занимались чем то другим предлагают окопы. Кинули бы в окоп тебя ты громче всех кричал бы что Зеленский п;%:%*(?:%с .


1. В якому місці і де я молився на Зеленського? Я вказую на маячню (незаконний, «режим» і т.д.) так само як я не заперечую що ТЦК інколи вчиняє злочини, але заперечую Бетонам, що це підсудне для МКС (міжнародний кримінальний суд). Чомусь у тебе з Бетоном це означає любов до Зе, і підтримку дій ТЦК. Це дислексія, вибіркове читання, ще якісь причини?
2. Мене система ніде не прикриває. І приклад з пілотом якого в окоп направляли (а скільки їх екс вже там!!) ти знов не помітив.
3. Я і так кажу (не кричу) що Зеленський не компетентний. Я жодного разу його не обирав і не оберу.


не зважайте, Віталій не зовсім добре памятає хто на гілці був за Зеленського хто проти, він пише свої думки назагал, інколи помиляється з адресою

але хтось з форуму (окрім Успіху)голосував(обирав) за Зе?
чи на гілці більше немає тих, хто наробив шкоди країні у 2019 і тепер сидить тихо :mrgreen:
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