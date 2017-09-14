|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 13 січ, 2025 13:36
tester7336
так а в рашу чому тоді називають путінський режим?
Так путін (а з ним і Бетон) і українську владу називає «київський режим» (наркомани і т.д.) , то і що? На росіі хоч є якісь ознаки того «режиму» (фізична розправа з політичними опонентами, монополізація ЗМІ, кримінальна відповідальність за інакомислення), а що є в Україні?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14065
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 2308 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Пон 13 січ, 2025 13:41
Banderlog написав: UA написав: Banderlog написав:
Здається, це реальний шлях для майбутнього політичного повернення донбасу.
Якій сенс в поверненні Донбасу?
Виборців ОПЗЖ добавити?
А за шо тоді ми воюєм? Якщо ви їх не збираєтесь повертати?
виборці опжз(ригів), ЛАДи не вічні
наша земля(в тому числі Донбас, Крим, Херсоньщина), тобто країна має залишитись нашім нащадкам (скільки б їх не залишилось після 2030 умовно 25 млн)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11610
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3272 раз.
- Подякували: 3318 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Пон 13 січ, 2025 13:43
Hotab написав:
На росіі хоч є якісь ознаки того «режиму» (фізична розправа з політичними опонентами, монополізація ЗМІ, кримінальна відповідальність за інакомислення), а що є в Україні?
а чому ви не згадали в цьому переліку дотримання прав і свобод громадян? не зручно цю тему піднімати?
наш марафон - це яка стадія монополізації змі?
і не забувайте що наші керманичі просто при владі менше чим хло. так що думаю ще все попереду якщо війна не завершиться за рік.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 886
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 13 січ, 2025 13:45
Wirująświatła
К этому светлому пути ведет Украину Зеленский. Но вы можете продолжать на него молиться, потому что он был выбран законно. Тебя прикрывает система и ниже чем на 1 ступень тебе работу не предложат. А людям которые всю жизнь занимались чем то другим предлагают окопы. Кинули бы в окоп тебя ты громче всех кричал бы что Зеленский п;%:%*(?:%с .
1. В якому місці і де я молився на Зеленського? Я вказую на маячню (незаконний, «режим» і т.д.) так само як я не заперечую що ТЦК інколи вчиняє злочини, але заперечую Бетонам, що це підсудне для МКС (міжнародний кримінальний суд). Чомусь у тебе з Бетоном це означає любов до Зе, і підтримку дій ТЦК. Це дислексія, вибіркове читання, ще якісь причини?
2. Мене система ніде не прикриває. І приклад з пілотом якого в окоп направляли (а скільки їх екс вже там!!) ти знов не помітив.
3. Я і так кажу (не кричу) що Зеленський не компетентний. Я жодного разу його не обирав і не оберу.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14065
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 2308 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Пон 13 січ, 2025 13:47
Отвечу Хотабу цитатой того, кто по его словам "у руля"
те що нам потрібно, де я думаю, що президент не тільки він має ці можливості, і це не просто гірше я дійсно вважаю і я думаю, що наші люди дуже рахують отже у нього достатньо влади тиснути на нього, щоб тиснути на путіна не хотіти закінчити не хотіти тиснути на нього щоб закінчити, ось у чьому різниця – не знаходьте його волю, путіна волю закінчити ні, ви не знайдете на мою думку вибачте❞
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4305
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 13 січ, 2025 13:48
prodigy
ОПЗЖ сейчас у власти
С полусотней блаженных свадебных фотографов и тренеров по сексуальному развитию, которых периодически выпускают толкнуть наркотическую речь типа "продай собаку - заплати за газ" и "служить будутьфсе"
Погуглите просто где сын или дочь Пинчука там и кто папа Ростика Шаурмы.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4706
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 365 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 13 січ, 2025 13:48
tester7336
а чому ви не згадали в цьому переліку дотримання прав і свобод громадян?
Бо це обмеження передбачене ще довоєнним
ЗУ «про мобілізацію» та іншими ЗУ. Ви чому не обрали країну, яка в разі війни нічого не обмежує?? Я знаю чому, бо таких нема, і ви думали що війни ніколи не буде.
Марафон не монополізував ЗМІ. Його наявність ніяк не зачиняє інші джерела. У одного Віталія їх аж 300
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14065
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 2308 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Пон 13 січ, 2025 13:49
Это оригинальная цитата.
Опять жаловаться побежишь?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4305
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 13 січ, 2025 13:52
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 13 січ, 2025 13:56, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27127
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3402 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Пон 13 січ, 2025 13:55
Hotab написав:Wirująświatła
К этому светлому пути ведет Украину Зеленский. Но вы можете продолжать на него молиться, потому что он был выбран законно. Тебя прикрывает система и ниже чем на 1 ступень тебе работу не предложат. А людям которые всю жизнь занимались чем то другим предлагают окопы. Кинули бы в окоп тебя ты громче всех кричал бы что Зеленский п;%:%*(?:%с .
1. В якому місці і де я молився на Зеленського? Я вказую на маячню (незаконний, «режим» і т.д.) так само як я не заперечую що ТЦК інколи вчиняє злочини, але заперечую Бетонам, що це підсудне для МКС (міжнародний кримінальний суд). Чомусь у тебе з Бетоном це означає любов до Зе, і підтримку дій ТЦК. Це дислексія, вибіркове читання, ще якісь причини?
2. Мене система ніде не прикриває. І приклад з пілотом якого в окоп направляли (а скільки їх екс вже там!!) ти знов не помітив.
3. Я і так кажу (не кричу) що Зеленський не компетентний. Я жодного разу його не обирав і не оберу.
не зважайте, Віталій не зовсім добре памятає хто на гілці був за Зеленського хто проти, він пише свої думки назагал, інколи помиляється з адресою
але хтось з форуму (окрім Успіху)голосував(обирав) за Зе?
чи на гілці більше немає тих, хто наробив шкоди країні у 2019 і тепер сидить тихо
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11610
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3272 раз.
- Подякували: 3318 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон
, Wirująświatła
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|27
|80879
|
|
|1493
|254641
|
|
|6076
|898560
|
|