|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 13 січ, 2025 13:57
Hotab написав:Wirująświatła
К этому светлому пути ведет Украину Зеленский. Но вы можете продолжать на него молиться, потому что он был выбран законно. Тебя прикрывает система и ниже чем на 1 ступень тебе работу не предложат. А людям которые всю жизнь занимались чем то другим предлагают окопы. Кинули бы в окоп тебя ты громче всех кричал бы что Зеленский п;%:%*(?:%с .
1. В якому місці і де я молився на Зеленського? Я вказую на маячню (незаконний, «режим» і т.д.) так само як я не заперечую що ТЦК інколи вчиняє злочини, але заперечую Бетонам, що це підсудне для МКС (міжнародний кримінальний суд). Чомусь у тебе з Бетоном це означає любов до Зе, і підтримку дій ТЦК. Це дислексія, вибіркове читання, ще якісь причини?
2. Мене система ніде не прикриває. І приклад з пілотом якого в окоп направляли (а скільки їх екс вже там!!) ти знов не помітив.
3. Я і так кажу (не кричу) що Зеленський не компетентний. Я жодного разу його не обирав і не оберу.
+++
"вы" означало всех кто молится, молишься ли ты в частности мне не известно.
к Бетону у меня не меньше вопросов, но уже надоело их задавать. Некоторые вещи он пишет просто чтобы вызвать емоции.
І приклад з пілотом якого в окоп направляли (а скільки їх екс вже там!!) ти знов не помітив.
вот с ним было бы интересно пообщаться на форуме. А ты не в окопе, ездишь по заграницам. Вероятно тебя как то ценят, берегут.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 13 січ, 2025 14:02, всього редагувалось 3 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27127
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3402 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Пон 13 січ, 2025 13:58
Hotab написав:tester7336
а чому ви не згадали в цьому переліку дотримання прав і свобод громадян?
Бо це обмеження передбачене ще довоєнним
ЗУ «про мобілізацію» та іншими ЗУ. Ви чому не обрали країну, яка в разі війни нічого не обмежує?? Я знаю чому, бо таких нема, і ви думали що війни ніколи не буде.
Марафон не монополізував ЗМІ. Його наявність ніяк не зачиняє інші джерела. У одного Віталія їх аж 300
1. "Обмеження прав і свобод громадян під час війни".
Так, законодавство передбачає можливість тимчасових обмежень у кризових умовах, але це не означає, що влада може використовувати війну як виправдання для тотального придушення критики чи незалежної думки. У багатьох демократичних країнах навіть під час воєнного стану дотримуються базових прав і свобод. Наприклад, забезпечуються свобода слова та доступ до альтернативних джерел інформації. В Україні ж ми спостерігаємо, як під виглядом «необхідності» приймаються рішення, що насправді спрямовані на зміцнення влади, а не на забезпечення безпеки.
2. "Чому не обрали іншу країну?"
Аргумент дивний і маніпулятивний. Більшість громадян не обирають, де народжуватись чи жити, тим більше з розрахунком на можливість війни. Це не причина терпіти бездіяльність чи зловживання від власної влади. До того ж українці обрали демократію, а не автократію, і тому мають повне право вимагати прозорості та справедливості навіть у складний час.
3. "Марафон не монополізував ЗМІ".
Це відверта брехня. Під виглядом єдності влада фактично централізувала контроль над інформаційним простором, що є очевидною формою медійної монополії. Так, формально альтернативні джерела існують, але вони часто стикаються з цензурою, тиском або просто не допускаються до ефіру. Фраза про «300 джерел» лише прикриває те, що реальну картину бачать тільки ті, хто готовий шукати інформацію поза офіційними наративами.
4. "Ви думали, що війни не буде".
Знову маніпуляція. Ніхто з громадян не міг передбачити війну, але це не виправдовує непрофесіоналізм або зловживання владою. Війна – це не карт-бланш для держави робити, що заманеться, а навпаки, період, коли довіра до влади та її дії мають бути під максимальною увагою.
за словами приховуються маніпуляції та бажання зняти відповідальність із влади.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4305
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 13 січ, 2025 13:58
Бетон написав:
Это оригинальная цитата.
Опять жаловаться побежишь?
1. Що означає «побіжиш»?? Куди? До твоєї дружини , як ти пропонував? Якщо ти ведеш антиукраїнську риторику - я тобі (а в попередньому випадку і модерації в твоїй присутності) вказав. Куди треба бігти чи йти?
2. Що ти хочеш почути в якості фідбека на ту «пряму мову»? Це якось підтверджує твої антидержавні тези про «режим», чи навіщо ти мені це приніс?
Бетон, ти вже не вмієш сам формулювати думки, став носити відповіді ШІ?)))
А як всі твої дипломи кольорові?))
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 13 січ, 2025 14:01, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14065
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 2308 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Пон 13 січ, 2025 14:00
UA написав: ЛАД написав:
Но да, для меня УПА не герои Украины.
Що УПА поганого зробили на Слобожанщині?
от дійсно цікаво, чому за упа так часто на цьому форумі згадують люди, які (і їх батьки) його в очі не бачили і не могли бачити? тільки всі знання не інакше як з радянської і пострадянської історії, та ще й з поправкою на локацію. дійсно, як в тому анекдоті виходить, "нє чітал, но осуждаю".
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1641
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 279 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 13 січ, 2025 14:03
Hotab написав: Бетон написав:
Это оригинальная цитата.
Опять жаловаться побежишь?
1. Що означає «побіжиш»?? Куди? До твоєї дружини , як ти пропонував? Якщо ти ведеш антиукраїнську риторику - я тобі (а в попередньому випадку і модерації в твоїй присутності) вказав. Куди треба бігти чи йти?
2. Що ти хочеш почути в якості фідбека на ту «пряму мову»? Це якось підтверджує твої антидержавні тези про «режим», чи навіщо ти мені це приніс?
Бетон, ти вже не вмієш сам формулювати думки, став носити відповіді ШІ?)))
А як всі твої дипломи кольорові?))
Хотаб, ты скользкий манипулятор пропагандист для средних классов.
Тебя систематически нужно мокать в твоё враньё и манипуляции
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4305
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 13 січ, 2025 14:03
Бетон написав:
але це не означає, що влада може використовувати війну як виправдання для тотального придушення критики чи незалежної думки.
кого это придушили? наоборот зеленского / сырского не критикуют только дети.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27127
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3402 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Пон 13 січ, 2025 14:04
Бетон
для средних классов.
Тому ти звернувся до ШІ, бо сам ще не дотягуєш до середніх класів?))
Тебя систематически нужно мокать
Так «нужно», що ти вже схлопнувся і запросив всіх, хто може тобі допомогти?)) У тебе більше нема нічого, все ? Лише ШІ залишився?)
То я піду поки що. Нема часу))
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 13 січ, 2025 14:06, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14065
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 2308 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Пон 13 січ, 2025 14:05
Wirująświatła написав: Бетон написав:
але це не означає, що влада може використовувати війну як виправдання для тотального придушення критики чи незалежної думки.
кого это придушили? наоборот зеленского / сырского не критикуют только дети.
Сам посмотришь сколько народу выехало за критику или ткнуть носом?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4305
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 13 січ, 2025 14:07
wild.tomcat написав: UA написав: ЛАД написав:
Но да, для меня УПА не герои Украины.
Що УПА поганого зробили на Слобожанщині?
от дійсно цікаво, чому за упа так часто на цьому форумі згадують люди, які (і їх батьки) його в очі не бачили і не могли бачити? тільки всі знання не інакше як з радянської і пострадянської історії, та ще й з поправкою на локацію. дійсно, як в тому анекдоті виходить, "нє чітал, но осуждаю".
Мої бачили .
Чиї ще ?
Бо в мене протилежне враження - " не читав но схвалюю ", " Волинська різня - хіхі хаха", від рос.прізвищ з Дніпра , Одеси та понаїхів з рф
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2614
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 336 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 13 січ, 2025 14:07
detroytred написав: Banderlog написав:
А за шо тоді ми воюєм?
Прикладне значення має лише - чому.
А за що? - да що завгодно можна підставляти... (кожен сам може для себе вигадати, що схоче, і підставити).
Двигуном процесу є - чому.
Розмахуванням *за що* Матриця намагається прикрити оце ключове *чому*.
*чому* теж що завгодно можна підставляти.
І чому ж, на ваш погляд?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32445
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит
, Wirująświatła
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|27
|80879
|
|
|1493
|254641
|
|
|6076
|898560
|
|