Додано: Пон 13 січ, 2025 13:58

Hotab написав: tester7336



а чому ви не згадали в цьому переліку дотримання прав і свобод громадян?





Бо це обмеження передбачене ще довоєнним ЗУ «про мобілізацію» та іншими ЗУ. Ви чому не обрали країну, яка в разі війни нічого не обмежує?? Я знаю чому, бо таких нема, і ви думали що війни ніколи не буде.

Марафон не монополізував ЗМІ. Його наявність ніяк не зачиняє інші джерела. У одного Віталія їх аж 300 Бо це обмеження передбачене щеЗУ «про мобілізацію» та іншими ЗУ. Ви чому не обрали країну, яка в разі війни нічого не обмежує?? Я знаю чому, бо таких нема, і ви думали що війни ніколи не буде.Марафон не монополізував ЗМІ. Його наявність ніяк не зачиняє інші джерела. У одного Віталія їх аж 300

1. "Обмеження прав і свобод громадян під час війни".Так, законодавство передбачає можливість тимчасових обмежень у кризових умовах, але це не означає, що влада може використовувати війну як виправдання для тотального придушення критики чи незалежної думки. У багатьох демократичних країнах навіть під час воєнного стану дотримуються базових прав і свобод. Наприклад, забезпечуються свобода слова та доступ до альтернативних джерел інформації. В Україні ж ми спостерігаємо, як під виглядом «необхідності» приймаються рішення, що насправді спрямовані на зміцнення влади, а не на забезпечення безпеки.2. "Чому не обрали іншу країну?"Аргумент дивний і маніпулятивний. Більшість громадян не обирають, де народжуватись чи жити, тим більше з розрахунком на можливість війни. Це не причина терпіти бездіяльність чи зловживання від власної влади. До того ж українці обрали демократію, а не автократію, і тому мають повне право вимагати прозорості та справедливості навіть у складний час.3. "Марафон не монополізував ЗМІ".Це відверта брехня. Під виглядом єдності влада фактично централізувала контроль над інформаційним простором, що є очевидною формою медійної монополії. Так, формально альтернативні джерела існують, але вони часто стикаються з цензурою, тиском або просто не допускаються до ефіру. Фраза про «300 джерел» лише прикриває те, що реальну картину бачать тільки ті, хто готовий шукати інформацію поза офіційними наративами.4. "Ви думали, що війни не буде".Знову маніпуляція. Ніхто з громадян не міг передбачити війну, але це не виправдовує непрофесіоналізм або зловживання владою. Війна – це не карт-бланш для держави робити, що заманеться, а навпаки, період, коли довіра до влади та її дії мають бути під максимальною увагою.за словами приховуються маніпуляції та бажання зняти відповідальність із влади.