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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 13 січ, 2025 14:08
Hotab написав:Бетон
для средних классов.
Тому ти звернувся до ШІ, бо сам ще не дотягуєш до середніх класів?))
Тебя систематически нужно мокать
Так «нужно», що ти вже схлопнувся і запросив всіх, хто може тобі допомогти?)) У тебе більше нема нічого, все ? Лише ШІ залишився?)
То я піду поки що. Нема часу))
Ты как ребёнок с детского сада радуешься.
Я и скрипты в сайт себе делаю, статьи систематизирую. Ты с дерева слез только, что ли?
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Додано: Пон 13 січ, 2025 14:09
Бетон написав: Wirująświatła написав: Бетон написав:
але це не означає, що влада може використовувати війну як виправдання для тотального придушення критики чи незалежної думки.
кого это придушили? наоборот зеленского / сырского не критикуют только дети.
Сам посмотришь сколько народу выехало за критику или ткнуть носом?
есть какая то статистика тех кто выехал именно за критику? Дружище у зеленского ошибок как у собаки блох, критикуй на здоровье. Начни с подготовки к войне и эвакуации из Бучи которой не было. Мужики стояли на блокпостах с палками и вилами. Когда на них ехала вооруженная армия рф. Кто то снял этих людей, защитил? В военный период он не профпригоден, но законногоспособа его снять нет, только если сам признает, что не справляется с потужными перемогами и уйдёт.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 13 січ, 2025 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 січ, 2025 14:10
Wirująświatła
вот с ним было бы интересно пообщаться на форуме. А ты не в окопе, ездишь по заграницам. Вероятно тебя как то ценят, берегут.
«Вероятно» я не чекав поки мені засунуть кільце в ніздрі. Щоб я потім почав шукати шляхи хочаб на найнижчу льотну посаду викарабкатись. А сам обрав свій шлях. Про що казав тут і запропонував це робити кожному, хто дуже боїться бути «з кільцем» направленим в окоп.Бетон
Ты как ребёнок с детского сада радуешься.
Я посміхаюсь з твоєї недолугості)
Ти сам не здатний думки формулювати, тому пропонуєш мені дискутувати з ЩІ. Це дійсно смішно.
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Додано: Пон 13 січ, 2025 14:12
Hotab написав:Wirująświatła
вот с ним было бы интересно пообщаться на форуме. А ты не в окопе, ездишь по заграницам. Вероятно тебя как то ценят, берегут.
«Вероятно» я не чекав поки мені засунуть кільце в ніздрі. Щоб я потім почав шукати шляхи хочаб на найнижчу льотну посаду викарабкатись. А сам обрав свій шлях. Про що казав тут і запропонував це робити кожному, хто дуже боїться бути «з кільцем» направленим в окоп.
тут действительно манипуляция) ты сам писал что ниже чем на 1 ступень тебя в должности не опустят и офицер в окопе это чья то больная фантазия.
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Додано: Пон 13 січ, 2025 14:13
Wirująświatła написав: Бетон написав: Бетон написав:
але це не означає, що влада може використовувати війну як виправдання для тотального придушення критики чи незалежної думки.
кого это придушили? наоборот зеленского / сырского не критикуют только дети.
Сам посмотришь сколько народу выехало за критику или ткнуть носом?
есть какая то статистика тех кто выехал именно за критику? Дружище у зеленского ошибок как у собаки блох, критикуй на здоровье. Начни с подготовки к воейне и эвакуации из Бучи которой не было.
Дружище! Есть даже такие, чью мать посреди ночи за репост статьи сына в сизо отвезли.
Есть те, кто прямо сейчас в тюрьме сидит
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Додано: Пон 13 січ, 2025 14:14
ЛАД написав: tester7336 написав:
.............
все это очень просто решается.
для госслужащих категории А должно быть три человека из первого круга родственников на фронте. для категории Б должно быть два. для категории В - один.
вот тогда и посмотрим как они про лопаты говорить будут. что бы у ермака
все родычи были на фронте. нету таких родственников - нехрен лезть управлять страной во время войны.
Тут уже предлагался более универсальный метод.
Провести референдум с единственным вопросом: "Вы за продолжение войны до границ91 (или 22)". Все, кто "за" - в армию.
Заодно решится и проблема с мобилизацией.
На жаль такого референдума не буде.
Як не буде і справедливої не сортової мобілізації. Типу розіграшу як було в США, без відмазок, броні, посади і т.д.
Тому тільки в гіршу сторону, і коли баланс стане різко від'ємним, частина пересічних почне прозрівати, але вже буде трошки пізно.
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Додано: Пон 13 січ, 2025 14:14
UA написав:
Ви воюєте за послаблення рф.
Років через 20 занимуть фільм з робочою назвою Таран.
на грантові гроші, прем'єра відбудеться у европарламенті та конгресі США, глядачам подарують подарункове видання спогадів Джонсона
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Додано: Пон 13 січ, 2025 14:15
Бетон написав:
Дружище! Есть даже такие, чью мать посреди ночи за репост статьи сына в сизо отвезли.
Есть те, кто прямо сейчас в тюрьме сидит
статистику плз.
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Wirująświatła
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Додано: Пон 13 січ, 2025 14:15
Wirująświatła
ниже чем на 1 ступень тебя в должности не опустят и офицер в окопе это больная фантазия.
Я писав «на 1-2 ступіні нижче». Це з занять по моб. підготовці памʼятаю. А по беззаконню так взагалі)) А це означає що роту мені сміливо можна вручати. Через 2 місяці підготовки у Д Вова в одеській сухопутні (макамедія) Тим більше тут хтось згадував підполковника на капітанській посаді. Безтолкового отого. Все можна. І воно є.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 13 січ, 2025 14:18, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 13 січ, 2025 14:17
ЛАД написав:
*чому* теж що завгодно можна підставляти.
І чому ж, на ваш погляд?
Я допомагаю, а не воюю.
Тому на це питання можу надати лише бачення зі сторони.
Подивіться на всі додаткові заходи-рішення-дії, які стали робити з часу "не воювали", щоб воювали.
Це і є відповіддю *чому*.
Отже ці заходи-рішення-дії робляться саме для того, щоб воювали.
І додаються для підтримки даного процесу.
Наприклад, одне з - ПАП і 1т. в день.
А без тищі?
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