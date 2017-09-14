Додано: Пон 13 січ, 2025 14:09

Бетон написав: Wirująświatła написав: Бетон написав: але це не означає, що влада може використовувати війну як виправдання для тотального придушення критики чи незалежної думки. але це не означає, що влада може використовувати війну як виправдання для тотального придушення критики чи незалежної думки. кого это придушили? наоборот зеленского / сырского не критикуют только дети. кого это придушили? наоборот зеленского / сырского не критикуют только дети.

Сам посмотришь сколько народу выехало за критику или ткнуть носом? Сам посмотришь сколько народу выехало за критику или ткнуть носом?

есть какая то статистика тех кто выехал именно за критику? Дружище у зеленского ошибок как у собаки блох, критикуй на здоровье. Начни с подготовки к войне и эвакуации из Бучи которой не было. Мужики стояли на блокпостах с палками и вилами. Когда на них ехала вооруженная армия рф. Кто то снял этих людей, защитил? В военный период он не профпригоден, но законногоспособа его снять нет, только если сам признает, что не справляется с потужными перемогами и уйдёт.