Бетон написав:але це не означає, що влада може використовувати війну як виправдання для тотального придушення критики чи незалежної думки.
кого это придушили? наоборот зеленского / сырского не критикуют только дети.
Сам посмотришь сколько народу выехало за критику или ткнуть носом?
есть какая то статистика тех кто выехал именно за критику? Дружище у зеленского ошибок как у собаки блох, критикуй на здоровье. Начни с подготовки к войне и эвакуации из Бучи которой не было. Мужики стояли на блокпостах с палками и вилами. Когда на них ехала вооруженная армия рф. Кто то снял этих людей, защитил? В военный период он не профпригоден, но законногоспособа его снять нет, только если сам признает, что не справляется с потужными перемогами и уйдёт.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 13 січ, 2025 14:11, всього редагувалось 1 раз.
вот с ним было бы интересно пообщаться на форуме. А ты не в окопе, ездишь по заграницам. Вероятно тебя как то ценят, берегут.
«Вероятно» я не чекав поки мені засунуть кільце в ніздрі. Щоб я потім почав шукати шляхи хочаб на найнижчу льотну посаду викарабкатись. А сам обрав свій шлях. Про що казав тут і запропонував це робити кожному, хто дуже боїться бути «з кільцем» направленим в окоп.
Бетон
Ты как ребёнок с детского сада радуешься.
Я посміхаюсь з твоєї недолугості) Ти сам не здатний думки формулювати, тому пропонуєш мені дискутувати з ЩІ. Це дійсно смішно.
вот с ним было бы интересно пообщаться на форуме. А ты не в окопе, ездишь по заграницам. Вероятно тебя как то ценят, берегут.
«Вероятно» я не чекав поки мені засунуть кільце в ніздрі. Щоб я потім почав шукати шляхи хочаб на найнижчу льотну посаду викарабкатись. А сам обрав свій шлях. Про що казав тут і запропонував це робити кожному, хто дуже боїться бути «з кільцем» направленим в окоп.
тут действительно манипуляция) ты сам писал что ниже чем на 1 ступень тебя в должности не опустят и офицер в окопе это чья то больная фантазия.
Бетон написав:але це не означає, що влада може використовувати війну як виправдання для тотального придушення критики чи незалежної думки.
кого это придушили? наоборот зеленского / сырского не критикуют только дети.
Сам посмотришь сколько народу выехало за критику или ткнуть носом? есть какая то статистика тех кто выехал именно за критику? Дружище у зеленского ошибок как у собаки блох, критикуй на здоровье. Начни с подготовки к воейне и эвакуации из Бучи которой не было.
Дружище! Есть даже такие, чью мать посреди ночи за репост статьи сына в сизо отвезли. Есть те, кто прямо сейчас в тюрьме сидит
tester7336 написав:............. все это очень просто решается. для госслужащих категории А должно быть три человека из первого круга родственников на фронте. для категории Б должно быть два. для категории В - один. вот тогда и посмотрим как они про лопаты говорить будут. что бы у ермака все родычи были на фронте. нету таких родственников - нехрен лезть управлять страной во время войны.
Тут уже предлагался более универсальный метод. Провести референдум с единственным вопросом: "Вы за продолжение войны до границ91 (или 22)". Все, кто "за" - в армию. Заодно решится и проблема с мобилизацией.
На жаль такого референдума не буде. Як не буде і справедливої не сортової мобілізації. Типу розіграшу як було в США, без відмазок, броні, посади і т.д. Тому тільки в гіршу сторону, і коли баланс стане різко від'ємним, частина пересічних почне прозрівати, але вже буде трошки пізно.
ниже чем на 1 ступень тебя в должности не опустят и офицер в окопе это больная фантазия.
Я писав «на 1-2 ступіні нижче». Це з занять по моб. підготовці памʼятаю. А по беззаконню так взагалі)) А це означає що роту мені сміливо можна вручати. Через 2 місяці підготовки у Д Вова в одеській сухопутні (макамедія) Тим більше тут хтось згадував підполковника на капітанській посаді. Безтолкового отого. Все можна. І воно є.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 13 січ, 2025 14:18, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:*чому* теж що завгодно можна підставляти. І чому ж, на ваш погляд?
Я допомагаю, а не воюю.
Тому на це питання можу надати лише бачення зі сторони. Подивіться на всі додаткові заходи-рішення-дії, які стали робити з часу "не воювали", щоб воювали. Це і є відповіддю *чому*. Отже ці заходи-рішення-дії робляться саме для того, щоб воювали. І додаються для підтримки даного процесу.