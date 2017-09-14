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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11869118701187111872>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 108
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
26
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
33
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
11%
12
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:08

  Hotab написав:Бетон


для средних классов.


Тому ти звернувся до ШІ, бо сам ще не дотягуєш до середніх класів?))


Тебя систематически нужно мокать


Так «нужно», що ти вже схлопнувся і запросив всіх, хто може тобі допомогти?)) У тебе більше нема нічого, все ? Лише ШІ залишився?)
То я піду поки що. Нема часу))

Ты как ребёнок с детского сада радуешься.
Я и скрипты в сайт себе делаю, статьи систематизирую. Ты с дерева слез только, что ли?
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:09

  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:але це не означає, що влада може використовувати війну як виправдання для тотального придушення критики чи незалежної думки.
кого это придушили? наоборот зеленского / сырского не критикуют только дети.

Сам посмотришь сколько народу выехало за критику или ткнуть носом?

есть какая то статистика тех кто выехал именно за критику? Дружище у зеленского ошибок как у собаки блох, критикуй на здоровье. Начни с подготовки к войне и эвакуации из Бучи которой не было. Мужики стояли на блокпостах с палками и вилами. Когда на них ехала вооруженная армия рф. Кто то снял этих людей, защитил? В военный период он не профпригоден, но законногоспособа его снять нет, только если сам признает, что не справляется с потужными перемогами и уйдёт.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 13 січ, 2025 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:10

Wirująświatła


вот с ним было бы интересно пообщаться на форуме. А ты не в окопе, ездишь по заграницам. Вероятно тебя как то ценят, берегут.


«Вероятно» я не чекав поки мені засунуть кільце в ніздрі. Щоб я потім почав шукати шляхи хочаб на найнижчу льотну посаду викарабкатись. А сам обрав свій шлях. Про що казав тут і запропонував це робити кожному, хто дуже боїться бути «з кільцем» направленим в окоп.

Бетон

Ты как ребёнок с детского сада радуешься.


Я посміхаюсь з твоєї недолугості)
Ти сам не здатний думки формулювати, тому пропонуєш мені дискутувати з ЩІ. Це дійсно смішно.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:12

  Hotab написав:Wirująświatła


вот с ним было бы интересно пообщаться на форуме. А ты не в окопе, ездишь по заграницам. Вероятно тебя как то ценят, берегут.


«Вероятно» я не чекав поки мені засунуть кільце в ніздрі. Щоб я потім почав шукати шляхи хочаб на найнижчу льотну посаду викарабкатись. А сам обрав свій шлях. Про що казав тут і запропонував це робити кожному, хто дуже боїться бути «з кільцем» направленим в окоп.

тут действительно манипуляция) ты сам писал что ниже чем на 1 ступень тебя в должности не опустят и офицер в окопе это чья то больная фантазия.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:13

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:але це не означає, що влада може використовувати війну як виправдання для тотального придушення критики чи незалежної думки.
кого это придушили? наоборот зеленского / сырского не критикуют только дети.

Сам посмотришь сколько народу выехало за критику или ткнуть носом?
есть какая то статистика тех кто выехал именно за критику? Дружище у зеленского ошибок как у собаки блох, критикуй на здоровье. Начни с подготовки к воейне и эвакуации из Бучи которой не было.

Дружище! Есть даже такие, чью мать посреди ночи за репост статьи сына в сизо отвезли.
Есть те, кто прямо сейчас в тюрьме сидит
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:14

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:.............
все это очень просто решается.
для госслужащих категории А должно быть три человека из первого круга родственников на фронте. для категории Б должно быть два. для категории В - один.
вот тогда и посмотрим как они про лопаты говорить будут. что бы у ермака
все родычи были на фронте. нету таких родственников - нехрен лезть управлять страной во время войны.
Тут уже предлагался более универсальный метод.
Провести референдум с единственным вопросом: "Вы за продолжение войны до границ91 (или 22)". Все, кто "за" - в армию.
Заодно решится и проблема с мобилизацией.

На жаль такого референдума не буде.
Як не буде і справедливої не сортової мобілізації. Типу розіграшу як було в США, без відмазок, броні, посади і т.д.
Тому тільки в гіршу сторону, і коли баланс стане різко від'ємним, частина пересічних почне прозрівати, але вже буде трошки пізно. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Ви воюєте за послаблення рф.
Років через 20 занимуть фільм з робочою назвою Таран.
на грантові гроші, прем'єра відбудеться у европарламенті та конгресі США, глядачам подарують подарункове видання спогадів Джонсона
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:15

  Бетон написав:Дружище! Есть даже такие, чью мать посреди ночи за репост статьи сына в сизо отвезли.
Есть те, кто прямо сейчас в тюрьме сидит

статистику плз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:15

Wirująświatła

ниже чем на 1 ступень тебя в должности не опустят и офицер в окопе это больная фантазия.


Я писав «на 1-2 ступіні нижче». Це з занять по моб. підготовці памʼятаю. А по беззаконню так взагалі)) А це означає що роту мені сміливо можна вручати. Через 2 місяці підготовки у Д Вова в одеській сухопутні (макамедія) Тим більше тут хтось згадував підполковника на капітанській посаді. Безтолкового отого. Все можна. І воно є.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 13 січ, 2025 14:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:17

  ЛАД написав:*чому* теж що завгодно можна підставляти.
І чому ж, на ваш погляд?

Я допомагаю, а не воюю.

Тому на це питання можу надати лише бачення зі сторони.
Подивіться на всі додаткові заходи-рішення-дії, які стали робити з часу "не воювали", щоб воювали.
Це і є відповіддю *чому*.
Отже ці заходи-рішення-дії робляться саме для того, щоб воювали.
І додаються для підтримки даного процесу.

Наприклад, одне з - ПАП і 1т. в день.
А без тищі?
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