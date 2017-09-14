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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 118691187011871118721187311874>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 110
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
27
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
34
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
11%
12
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Ви воюєте за послаблення рф.
Років через 20 занимуть фільм з робочою назвою Таран.
на грантові гроші, прем'єра відбудеться у европарламенті та конгресі США, глядачам подарують подарункове видання спогадів Джонсона
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:15

  Бетон написав:Дружище! Есть даже такие, чью мать посреди ночи за репост статьи сына в сизо отвезли.
Есть те, кто прямо сейчас в тюрьме сидит

статистику плз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:15

Wirująświatła

ниже чем на 1 ступень тебя в должности не опустят и офицер в окопе это больная фантазия.


Я писав «на 1-2 ступіні нижче». Це з занять по моб. підготовці памʼятаю. А по беззаконню так взагалі)) А це означає що роту мені сміливо можна вручати. Через 2 місяці підготовки у Д Вова в одеській сухопутні (макамедія) Тим більше тут хтось згадував підполковника на капітанській посаді. Безтолкового отого. Все можна. І воно є.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 13 січ, 2025 14:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:17

  ЛАД написав:*чому* теж що завгодно можна підставляти.
І чому ж, на ваш погляд?

Я допомагаю, а не воюю.

Тому на це питання можу надати лише бачення зі сторони.
Подивіться на всі додаткові заходи-рішення-дії, які стали робити з часу "не воювали", щоб воювали.
Це і є відповіддю *чому*.
Отже ці заходи-рішення-дії робляться саме для того, щоб воювали.
І додаються для підтримки даного процесу.

Наприклад, одне з - ПАП і 1т. в день.
А без тищі?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:17

  Hotab написав:Wirująświatła

ниже чем на 1 ступень тебя в должности не опустят и офицер в окопе это больная фантазия.


1. Я писав «на 1-2 ступіні нижче». А це означає що роту мені сміливо можна вручати. Тим більше тут хтось згадував підполковника на капітанській посаді. Безтолкового отого. Все можна.

и ротные тоже бегут впереди своей роты с криками "ура" как при наполеоне?
https://youtu.be/DleU6ELgYw4?si=SsCWKGp ... ig&t=11190
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 13 січ, 2025 14:21, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:18

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:...........
На жаль, більше 53%+

Сумма первых 3-х?

Так.
Перші три варіанти це найгірше (+ до варіатнів Порошенко і Ко), що можна вибрати.
Перший + другий - це прямий шлях у КНДР.
Третій, це шлях у ссср.
...
:evil:
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:19

Wirująświatła
а ти сам як думаєш?
Відео не буду дивитись. Нема часу
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:21

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Дружище! Есть даже такие, чью мать посреди ночи за репост статьи сына в сизо отвезли.
Есть те, кто прямо сейчас в тюрьме сидит

статистику плз.

Статистику? Кто её ведёт? У тебя есть статистика сломанных конечностей в бусах? Нет? А они есть. Сегодня, вчера и будут завтра
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:22

  detroytred написав:
  ЛАД написав:*чому* теж що завгодно можна підставляти.
І чому ж, на ваш погляд?

Я допомагаю, а не воюю.

Тому на це питання можу надати лише бачення зі сторони.
Подивіться на всі додаткові заходи-рішення-дії, які стали робити з часу "не воювали", щоб воювали.
Це і є відповіддю *чому*.
Отже ці заходи-рішення-дії робляться саме для того, щоб воювали.
І додаються для підтримки даного процесу.

Наприклад, одне з - ПАП і 1т. в день.
А без тищі?
мабуть треба розмежувати хто воює. Мобілізований чи держави між собою
d44
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:23

  Hotab написав:Wirująświatła
а ти сам як думаєш?
Відео не буду дивитись. Нема часу

на пенсии посмотришь. я тебе подборочку сделаю.
я думаю ротные сидят в 15-30 км от фронта получают боевые 100тыс и единственное чего лишены - женской нежности.
  Бетон написав:Статистику? Кто её ведёт?
единичных случаев недостаточно для обобщения.
Wirująświatła
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