ниже чем на 1 ступень тебя в должности не опустят и офицер в окопе это больная фантазия.
Я писав «на 1-2 ступіні нижче». Це з занять по моб. підготовці памʼятаю. А по беззаконню так взагалі)) А це означає що роту мені сміливо можна вручати. Через 2 місяці підготовки у Д Вова в одеській сухопутні (макамедія) Тим більше тут хтось згадував підполковника на капітанській посаді. Безтолкового отого. Все можна. І воно є.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 13 січ, 2025 14:18, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:*чому* теж що завгодно можна підставляти. І чому ж, на ваш погляд?
Я допомагаю, а не воюю.
Тому на це питання можу надати лише бачення зі сторони. Подивіться на всі додаткові заходи-рішення-дії, які стали робити з часу "не воювали", щоб воювали. Це і є відповіддю *чому*. Отже ці заходи-рішення-дії робляться саме для того, щоб воювали. І додаються для підтримки даного процесу.
ЛАД написав:*чому* теж що завгодно можна підставляти. І чому ж, на ваш погляд?
Я допомагаю, а не воюю.
Тому на це питання можу надати лише бачення зі сторони. Подивіться на всі додаткові заходи-рішення-дії, які стали робити з часу "не воювали", щоб воювали. Це і є відповіддю *чому*. Отже ці заходи-рішення-дії робляться саме для того, щоб воювали. І додаються для підтримки даного процесу.
Наприклад, одне з - ПАП і 1т. в день. А без тищі?
мабуть треба розмежувати хто воює. Мобілізований чи держави між собою