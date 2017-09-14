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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1187011871118721187311874>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 110
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
27
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
34
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
11%
12
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:27

  Hotab написав:«Вероятно» я не чекав поки мені засунуть кільце в ніздрі. Щоб я потім почав шукати шляхи хочаб на найнижчу льотну посаду викарабкатись. А сам обрав свій шлях. Про що казав тут і запропонував це робити кожному, хто дуже боїться бути «з кільцем» направленим в окоп.

+1000500

Лотерея...

Одне не розумію, чому тут таке негативне ставлення до штабних? Крисами їх вважають...

Спостерігав роботу оперативного відділу штабу авбригади, да і начштабу бригади, замів, то це капець який там рівень знань, напруги, фаху...
І від них залежить, як ото буде вже виконавцям.
В піхоті мабуть теж так.
Ну це коли штаб дійсно працює, як повинен.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:28

  detroytred написав:
  Banderlog написав:А за шо тоді ми воюєм?

Прикладне значення має лише - чому.

А за що? - да що завгодно можна підставляти... (кожен сам може для себе вигадати, що схоче, і підставити).
Двигуном процесу є - чому.
не згоден. Принципово.
Питання треба ставити для чого.
А чого питання не конструктивне.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:31

  detroytred написав:Одне не розумію, чому тут таке негативне ставлення до штабних? Крисами їх вважають...
а что в слове крыса обидного? обычный грызун. Я слышал из фильмов про 2мв как тыловых и штабных военных называли крысами.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 13 січ, 2025 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:32

  Wirująświatła написав:я думаю ротные сидят в 15-30 км от фронта получают боевые 100тыс и единственное чего лишены - женской нежности.

Чому ж тоді бажаючих в ротні нема?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:34

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:я думаю ротные сидят в 15-30 км от фронта получают боевые 100тыс и единственное чего лишены - женской нежности.

Чому ж тоді бажаючих в ротні нема?

лишены - женской нежности.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:35

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Wirująświatła
а ти сам як думаєш?
Відео не буду дивитись. Нема часу

на пенсии посмотришь. я тебе подборочку сделаю.
я думаю ротные сидят в 15-30 км от фронта получают боевые 100тыс и единственное чего лишены - женской нежности.
  Бетон написав:Статистику? Кто её ведёт?
единичных случаев недостаточно для обобщения.

Обобщения.
Не манипулируй. Мне сесть и специально тебе всех выписать? Все всё знают.
Или ты не слышал "СБУ постукають в двері кожному?"

Зеленский отключил три популярных украинских телеканала
Это я поверхностно загуглил.

Аа, гуглить по мнению Хотаба тоже нельзя. Нужно пользоваться только книжными источниками

https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com ... a-56435303
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:35

  Wirująświatła написав:Я слышал из фильмов про 2мв как тыловых и штабных военных называли крысами.

Так я ж і кажу, що не розумію такі штампи.
Вважаю, хибними.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:35

detroytred

чому тут таке негативне ставлення до штабних? Крисами їх вважають...


Недалекість.
В Києві тисячі людей задіяні в групи перехоплення шахедів, штатні обслуги комплексів ППО, люди які приїздять забаритись їжою, , відпочити , посекатись з лісів Чорнобиля та іншої Житомирщини. Вони всі в формі, часто на робочих (волонтерських) авто і постійно бісять Бетона , чому вони не в окопах Покровська
Але коли по його хаті вчергове не прилітає, він задоволено причмокує «спасіба пасани!».
Хз що в тій голові робиться,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:35

  Hotab написав:tester7336

а чому ви не згадали в цьому переліку дотримання прав і свобод громадян?


Бо це обмеження передбачене ще довоєнним ЗУ «про мобілізацію» та іншими ЗУ. Ви чому не обрали країну, яка в разі війни нічого не обмежує?? Я знаю чому, бо таких нема, і ви думали що війни ніколи не буде.
Марафон не монополізував ЗМІ. Його наявність ніяк не зачиняє інші джерела. У одного Віталія їх аж 300


настільки обмежене що дозволяє бусіки? ну ну.
вам нагадати як експресо викинули з марафону коли вони спробували перестати підлизувати владі?
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:38

  Бетон написав:Зеленский отключил три популярных украинских телеканала
из скольки? вот тут пишут что 182 включая 1 казахский и несколько русских.
https://www.agsat.com.ua/spiski-kanalov/rus_ukr/

отключать 3 канала - зло, но его масштаб извините смешной, это как пукнуть за столом. Дамы конечно упадут в обморок. Но глобального зла не случится. Как раз статистика позволяет отделить системную дурь от разовой.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 13 січ, 2025 15:07, всього редагувалось 4 разів.
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  #<1 ... 1187011871118721187311874>
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