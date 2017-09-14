Hotab написав:«Вероятно» я не чекав поки мені засунуть кільце в ніздрі. Щоб я потім почав шукати шляхи хочаб на найнижчу льотну посаду викарабкатись. А сам обрав свій шлях. Про що казав тут і запропонував це робити кожному, хто дуже боїться бути «з кільцем» направленим в окоп.
+1000500
Лотерея...
Одне не розумію, чому тут таке негативне ставлення до штабних? Крисами їх вважають...
Спостерігав роботу оперативного відділу штабу авбригади, да і начштабу бригади, замів, то це капець який там рівень знань, напруги, фаху... І від них залежить, як ото буде вже виконавцям. В піхоті мабуть теж так. Ну це коли штаб дійсно працює, як повинен.
чому тут таке негативне ставлення до штабних? Крисами їх вважають...
Недалекість. В Києві тисячі людей задіяні в групи перехоплення шахедів, штатні обслуги комплексів ППО, люди які приїздять забаритись їжою, , відпочити , посекатись з лісів Чорнобиля та іншої Житомирщини. Вони всі в формі, часто на робочих (волонтерських) авто і постійно бісять Бетона , чому вони не в окопах Покровська Але коли по його хаті вчергове не прилітає, він задоволено причмокує «спасіба пасани!». Хз що в тій голові робиться,
а чому ви не згадали в цьому переліку дотримання прав і свобод громадян?
Бо це обмеження передбачене ще довоєнним ЗУ «про мобілізацію» та іншими ЗУ. Ви чому не обрали країну, яка в разі війни нічого не обмежує?? Я знаю чому, бо таких нема, і ви думали що війни ніколи не буде. Марафон не монополізував ЗМІ. Його наявність ніяк не зачиняє інші джерела. У одного Віталія їх аж 300
настільки обмежене що дозволяє бусіки? ну ну. вам нагадати як експресо викинули з марафону коли вони спробували перестати підлизувати владі?
отключать 3 канала - зло, но его масштаб извините смешной, это как пукнуть за столом. Дамы конечно упадут в обморок. Но глобального зла не случится. Как раз статистика позволяет отделить системную дурь от разовой.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 13 січ, 2025 15:07, всього редагувалось 4 разів.