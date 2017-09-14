UA написав:------------------------ Banderlog Здається, це реальний шлях для майбутнього політичного повернення донбасу. ------------------------ Якій сенс в поверненні Донбасу? Виборців ОПЗЖ добавити?
А за шо тоді ми воюєм? Якщо ви їх не збираєтесь повертати?
виборці опжз(ригів), ЛАДи не вічні наша земля(в тому числі Донбас, Крим, Херсоньщина), тобто країна має залишитись нашім нащадкам (скільки б їх не залишилось після 2030 умовно 25 млн)
Хочу вам напомнить, что prodigy тоже "не вічні". Т.е. вы воюете (точнее, не вы, но ладно) за "нашу землю" для "нащих нащадків". При этом мечтаете, что "виборці опжз" вымрут. Вместе с их "нащадками"? Ради этого вы согласны пожертвовать ныне живущими? Уточните, пожалуйста, в каком количестве? А если "після 2030 умовно" останется не 25 млн., а меньше? И вы уверены, что если даже останется 25 млн. на 603 тыс. км² (40 чел/км²), то после этого сюда не приедут ещё миллионов 10-15-20 из разных стран? И чьим "нащадкам" вы "залишете нашу землю"?
А за що? - да що завгодно можна підставляти... (кожен сам може для себе вигадати, що схоче, і підставити). Двигуном процесу є - чому.
не згоден. Принципово. Питання треба ставити для чого. А чого питання не конструктивне.
Орки воюют с натой. Так что ситуация вообще не огонь. Условия покруче, чем Украина. Условия орков Ната на границы 97 года, это весь восточный фронт наты гол не меньше Украины. Ната ещё и не начала, а Азов, 3 штурмовая не вечны. По красивым военным Польши и Франции, выезжающим в лесополосу под дымовые шашки на учения, их улыбки, то эвакуация населения Прибалтов и отход по Висле поляков весьма реальные в десятилетия шансы... Вы держите то, что до сих пор не приобрело адекватные формы и уничтожаете то, что было невозможно. На сегодня флот - всё, танковые кулаки - всё. Остались КАБы и люди. Ваша задача - люди, КАБы пока нерешаемо.
Востаннє редагувалось stm в Пон 13 січ, 2025 14:47, всього редагувалось 1 раз.
отключать 3 канала - зло, но его масштаб извините смешной, это как пункуть за столом. Дамы конечно упадут в обморок услышав. Но глобального зла не случиться.
Ну например, К1» — украинский телевизионный канал, входящий в группу U.A. Inter Media Group, в которую помимо него входят: Интер, НТН, К2, Мега, Zoom, Пиксель TV, Enter-фильм, Интер+. Это как 100 телеграмм каналов из одной помойки.
Бетон написав:Ну например, К1» — украинский телевизионный канал, входящий в группу U.A. Inter Media Group, в которую помимо него входят: Интер, НТН, К2, Мега, Zoom, Пиксель TV, Enter-фильм, Интер+. Это как 100 телеграмм каналов из одной помойки.
у нас весь рынок тв/радио это медиахолдинги. содержать 1 тв/радио канал нерентабельно, приходится плодить их пачками, чтобы продавать рекламу пакетами. Только с эрой интернета появились первые независимые сми, пленки мельниченко какой тв канал опубликовал? у него бы на 2й день забрали лицензию.