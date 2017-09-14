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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11871118721187311874>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 110
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
27
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
34
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
11%
12
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:41

  Wirująświatła написав:я думаю ротные сидят в 15-30 км от фронта получают боевые 100тыс и единственное чего лишены - женской нежности.


Ото знаєш, як дівчатам дарують «моя первая поваренная книга», так тобі майбутньому захиснику перша схема ротного опорніка в обороні. А реальності все ще гірше.

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Зеленский отключил три популярных украинских телеканала

По-перше ця новина вже протухла. По-друге, краще б поцікавилися, що то за канали і що там за редакційна політика. Ну і хто їх назвав "популярними" те ще питання
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:42

  Banderlog написав:
  detroytred написав:
  Banderlog написав: не згоден. Принципово.
Питання треба ставити для чого.
А чого питання не конструктивне.

Для чого?
Здолати одвічного ворога.
Повернути території.
Помститися за загиблих.
Отримати контрибуції, репарації.
І т.д. тощо.

Навіть - хоч для допомоги захисту світової демократії від світового зла.
Або зміцнення нації, самоочищення.

Конструктив -- штука умовна-відносна.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:42

Hotab а ротный на этой план-схеме где?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:45

  prodigy написав:
  Banderlog написав:
  UA написав:------------------------
Banderlog
Здається, це реальний шлях для майбутнього політичного повернення донбасу.
------------------------
Якій сенс в поверненні Донбасу?
Виборців ОПЗЖ добавити?

А за шо тоді ми воюєм? Якщо ви їх не збираєтесь повертати?
виборці опжз(ригів), ЛАДи не вічні
наша земля(в тому числі Донбас, Крим, Херсоньщина), тобто країна має залишитись нашім нащадкам (скільки б їх не залишилось після 2030 умовно 25 млн)

Хочу вам напомнить, что prodigy тоже "не вічні".
Т.е. вы воюете (точнее, не вы, но ладно) за "нашу землю" для "нащих нащадків". При этом мечтаете, что "виборці опжз" вымрут. Вместе с их "нащадками"?
Ради этого вы согласны пожертвовать ныне живущими?
Уточните, пожалуйста, в каком количестве?
А если "після 2030 умовно" останется не 25 млн., а меньше?
И вы уверены, что если даже останется 25 млн. на 603 тыс. км² (40 чел/км²), то после этого сюда не приедут ещё миллионов 10-15-20 из разных стран? И чьим "нащадкам" вы "залишете нашу землю"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:46

  Banderlog написав:
  detroytred написав:
  Banderlog написав:А за шо тоді ми воюєм?

Прикладне значення має лише - чому.

А за що? - да що завгодно можна підставляти... (кожен сам може для себе вигадати, що схоче, і підставити).
Двигуном процесу є - чому.
не згоден. Принципово.
Питання треба ставити для чого.
А чого питання не конструктивне.

Орки воюют с натой. Так что ситуация вообще не огонь. Условия покруче, чем Украина. Условия орков Ната на границы 97 года, это весь восточный фронт наты гол не меньше Украины. Ната ещё и не начала, а Азов, 3 штурмовая не вечны. По красивым военным Польши и Франции, выезжающим в лесополосу под дымовые шашки на учения, их улыбки, то эвакуация населения Прибалтов и отход по Висле поляков весьма реальные в десятилетия шансы...
Вы держите то, что до сих пор не приобрело адекватные формы и уничтожаете то, что было невозможно. На сегодня флот - всё, танковые кулаки - всё. Остались КАБы и люди. Ваша задача - люди, КАБы пока нерешаемо.
Востаннє редагувалось stm в Пон 13 січ, 2025 14:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:47

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Зеленский отключил три популярных украинских телеканала
из скольки? вот тут пишут что 182 включая 1 казахский и несколько русских.
https://www.agsat.com.ua/spiski-kanalov/rus_ukr/

отключать 3 канала - зло, но его масштаб извините смешной, это как пункуть за столом. Дамы конечно упадут в обморок услышав. Но глобального зла не случиться.

Ну например, К1» — украинский телевизионный канал, входящий в группу U.A. Inter Media Group, в которую помимо него входят: Интер, НТН, К2, Мега, Zoom, Пиксель TV, Enter-фильм, Интер+.
Это как 100 телеграмм каналов из одной помойки.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 14:50

  Бетон написав:Ну например, К1» — украинский телевизионный канал, входящий в группу U.A. Inter Media Group, в которую помимо него входят: Интер, НТН, К2, Мега, Zoom, Пиксель TV, Enter-фильм, Интер+.
Это как 100 телеграмм каналов из одной помойки.

у нас весь рынок тв/радио это медиахолдинги. содержать 1 тв/радио канал нерентабельно, приходится плодить их пачками, чтобы продавать рекламу пакетами. Только с эрой интернета появились первые независимые сми, пленки мельниченко какой тв канал опубликовал? у него бы на 2й день забрали лицензию.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 15:20

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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 15:29

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  #<1 ... 11871118721187311874>
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