Додано: Пон 13 січ, 2025 14:46

Banderlog написав: detroytred написав: Banderlog написав: А за шо тоді ми воюєм? А за шо тоді ми воюєм?

Прикладне значення має лише - чому.



А за що? - да що завгодно можна підставляти... (кожен сам може для себе вигадати, що схоче, і підставити).

Двигуном процесу є - чому. Прикладне значення має лише - чому.А за що? - да що завгодно можна підставляти... (кожен сам може для себе вигадати, що схоче, і підставити).Двигуном процесу є - чому. не згоден. Принципово.

Питання треба ставити для чого.

А чого питання не конструктивне. не згоден. Принципово.Питання треба ставити для чого.А чого питання не конструктивне.

Орки воюют с натой. Так что ситуация вообще не огонь. Условия покруче, чем Украина. Условия орков Ната на границы 97 года, это весь восточный фронт наты гол не меньше Украины. Ната ещё и не начала, а Азов, 3 штурмовая не вечны. По красивым военным Польши и Франции, выезжающим в лесополосу под дымовые шашки на учения, их улыбки, то эвакуация населения Прибалтов и отход по Висле поляков весьма реальные в десятилетия шансы...Вы держите то, что до сих пор не приобрело адекватные формы и уничтожаете то, что было невозможно. На сегодня флот - всё, танковые кулаки - всё. Остались КАБы и люди. Ваша задача - люди, КАБы пока нерешаемо.