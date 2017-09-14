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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11871118721187311874

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 110
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
27
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
34
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
11%
12
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 15:30

  Wirująświatła написав:Hotab а ротный на этой план-схеме где?

И гробов на схеме шото многовато
Это северокорейские стандарты войны?
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 15:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не пройшло й 3 років як Україна почала хоч трохи допомагати ВПО із житлом
https://t.me/uriad24/9563
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 15:36

  барабашов написав:
  Wirująświatła написав:Hotab а ротный на этой план-схеме где?

И гробов на схеме шото многовато
Это северокорейские стандарты войны?

Лейтенанта в Одеську сухопутку вчити значки на мапі!! Вже оновлені, по стандартам НАТИ.
Їжа не з Ля-сільпо, а перловка православна! Вагу в норму і на фронт!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 15:59

  detroytred написав:Для чого?
Здолати одвічного ворога.
Повернути території.
Помститися за загиблих.
Отримати контрибуції, репарації.
І т.д. тощо.

Навіть - хоч для допомоги захисту світової демократії від світового зла.
Або зміцнення нації, самоочищення.

Конструктив -- штука умовна-відносна.

що там із "переходом на рейки"? чи для чого? чи коли? що каже матрична матриця?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 16:00

  Wirująświatła написав:Hotab а ротный на этой план-схеме где?

Суслика бачиш? Ні. А він є.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 16:01

  ЛАД написав: И чьим "нащадкам" вы "залишете нашу землю"?

головне що будуть розмовляти на мові та ходити до церкви по католицькому календарю, решта несуттєво
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 16:09

  detroytred написав:
  Hotab написав:«Вероятно» я не чекав поки мені засунуть кільце в ніздрі. Щоб я потім почав шукати шляхи хочаб на найнижчу льотну посаду викарабкатись. А сам обрав свій шлях. Про що казав тут і запропонував це робити кожному, хто дуже боїться бути «з кільцем» направленим в окоп.

+1000500

Лотерея...

Одне не розумію, чому тут таке негативне ставлення до штабних? Крисами їх вважають...

Спостерігав роботу оперативного відділу штабу авбригади, да і начштабу бригади, замів, то це капець який там рівень знань, напруги, фаху...
І від них залежить, як ото буде вже виконавцям.
В піхоті мабуть теж так.
Ну це коли штаб дійсно працює, як повинен.

Потому, что конкуренция за ограниченные ресурсы: этот начштабу "сел" -- и в тылу просидит хоть еще 10 лет.
А вот на передовой -- есть такая штука, как "естественная убыль"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 16:10

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:я думаю ротные сидят в 15-30 км от фронта получают боевые 100тыс и единственное чего лишены


Ото знаєш, як дівчатам дарують

Зображення
а в реальності ми натягуєм сову на глобус з тими роп і воп.
Підганяєм реальність під книжку написану з досвіду 2 світової.
Нові книжки напишуть років через 3.
І іще)
Ви не за тих воюєте. ми зара на карті сині.)
p/s Віталій
1. ротний це матеріально відповідальна особа.
2. Говорити про відстані для ротного взагалі смислу нема. Ну мож тільки , що він часом смахує з позицій по якимсь ділам.
3. Ті відстані, які Ви прикинули то брєд.
кп бригади по статуту в обороні відст до 10 км. Хай в когось в порушення статуту 15. Но комбриг зобоязаний щодня бути на 1,2 ксп батів.)
Комбати часом беруть участь в штурмах хоч не повинні.
В 23 наш замкомбр ще лазив по передку. В 24 дрони вже мішали.
30 км то для генерала. Но він їздить по окп бригад.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не знаю, что за учебники у вас были, эту чушь убрали ещё при Хрущёве и всё, что вы узнали "при Горбачеві", я читал ещё в 60-е. И "розкриті очі" были ещё тогда. И тогда была массовая политическая реабилитация и появились улицы Якира, Тухачевского, Косиора и пр.
Ничего нового для меня о сталинских временах при Горбачёве я не услышал.
Є віковий нюанс...
Хрущов був в вересня 1953 по жовтень 1964
Далі був Брєжнєв...
Тому той хто встиг почитати про злодіяння Сталіна в проміжку між 1953 по 1964 - той почитав
А далі з 1964 по 1985 все потихеньку затиралось і культ сталіна відновлювався.
Тому наступне вікно почитати зявилось після 1985 року.
budivelnik
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