Hotab написав:«Вероятно» я не чекав поки мені засунуть кільце в ніздрі. Щоб я потім почав шукати шляхи хочаб на найнижчу льотну посаду викарабкатись. А сам обрав свій шлях. Про що казав тут і запропонував це робити кожному, хто дуже боїться бути «з кільцем» направленим в окоп.
+1000500
Лотерея...
Одне не розумію, чому тут таке негативне ставлення до штабних? Крисами їх вважають...
Спостерігав роботу оперативного відділу штабу авбригади, да і начштабу бригади, замів, то це капець який там рівень знань, напруги, фаху... І від них залежить, як ото буде вже виконавцям. В піхоті мабуть теж так. Ну це коли штаб дійсно працює, як повинен.
Потому, что конкуренция за ограниченные ресурсы: этот начштабу "сел" -- и в тылу просидит хоть еще 10 лет. А вот на передовой -- есть такая штука, как "естественная убыль"...
Wirująświatła написав:я думаю ротные сидят в 15-30 км от фронта получают боевые 100тыс и единственное чего лишены
Ото знаєш, як дівчатам дарують
а в реальності ми натягуєм сову на глобус з тими роп і воп. Підганяєм реальність під книжку написану з досвіду 2 світової. Нові книжки напишуть років через 3. І іще) Ви не за тих воюєте. ми зара на карті сині.) p/s Віталій 1. ротний це матеріально відповідальна особа. 2. Говорити про відстані для ротного взагалі смислу нема. Ну мож тільки , що він часом смахує з позицій по якимсь ділам. 3. Ті відстані, які Ви прикинули то брєд. кп бригади по статуту в обороні відст до 10 км. Хай в когось в порушення статуту 15. Но комбриг зобоязаний щодня бути на 1,2 ксп батів.) Комбати часом беруть участь в штурмах хоч не повинні. В 23 наш замкомбр ще лазив по передку. В 24 дрони вже мішали. 30 км то для генерала. Но він їздить по окп бригад.
ЛАД написав:Не знаю, что за учебники у вас были, эту чушь убрали ещё при Хрущёве и всё, что вы узнали "при Горбачеві", я читал ещё в 60-е. И "розкриті очі" были ещё тогда. И тогда была массовая политическая реабилитация и появились улицы Якира, Тухачевского, Косиора и пр. Ничего нового для меня о сталинских временах при Горбачёве я не услышал.
Є віковий нюанс... Хрущов був в вересня 1953 по жовтень 1964 Далі був Брєжнєв... Тому той хто встиг почитати про злодіяння Сталіна в проміжку між 1953 по 1964 - той почитав А далі з 1964 по 1985 все потихеньку затиралось і культ сталіна відновлювався. Тому наступне вікно почитати зявилось після 1985 року.