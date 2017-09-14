А за що? - да що завгодно можна підставляти... (кожен сам може для себе вигадати, що схоче, і підставити). Двигуном процесу є - чому. Розмахуванням *за що* Матриця намагається прикрити оце ключове *чому*.
*чому* теж що завгодно можна підставляти. І чому ж, на ваш погляд?
Всі воюють за одне і те саме *за що* і *чому* За право жити так як вважають за краще.... А от що таке КРАЩЕ і які ПРАВА/ОБОВЯЗКИ з цього випливають Кожен трактує по своєму.
Wirująświatła написав:я думаю ротные сидят в 15-30 км от фронта получают боевые 100тыс и единственное чего лишены - женской нежности.
За 15-30 км от фронта находится штаб(управление) бригады. С учетом того, что на управление бригады ведется постоянная охота врагом и штаб находится в зоне досягаемости средств поражения, вариант не для слабонервных. Ротный по определению находится на командном пункте ротного опорного пункта, это первая линия обороны. Кстати боевые на первой линии соприкосновения до глубины ротного опорного пункта (где между РОПом и врагом нет других наших подразделений) в зоне активных боевых действий при выполнении боевого задания = 170 тысяч грн (если провел весь месяц там и остался жив)+ плюс почти 30 тысяч назовем зарплаты. Почему не хватает ротных? Потому что это самая безумная должность. Ты ответственен за личный состав, за выполнение боевого задания, за обеспечение вещевым имуществом и вооружением, за организацию питания, за алкашей и за СЗЧ, за бесконечные отчеты в вышестоящие органы, за отпуска, главное ты материально ответственен за всё имущество роты, а это миллионы гривен, и при увольнение тебя могут так финансово нагрузить, что выясниться что ты бесплатно отвоевал два года и еще должен остался.
ЛАД написав:*чому* теж що завгодно можна підставляти. І чому ж, на ваш погляд?
Я допомагаю, а не воюю.
Тому на це питання можу надати лише бачення зі сторони. Подивіться на всі додаткові заходи-рішення-дії, які стали робити з часу "не воювали", щоб воювали. Це і є відповіддю *чому*. Отже ці заходи-рішення-дії робляться саме для того, щоб воювали. І додаються для підтримки даного процесу.
Наприклад, одне з - ПАП і 1т. в день. А без тищі?
Не понял. Вы о том, чому воюют солдаты? Тут причин не очень много и они, в общем, понятны. Но я думал, что вы говорите о том, чому вообще идёт война. Этот вопрос сложнее и интереснее.
Так. Перші три варіанти це найгірше (+ до варіатнів Порошенко і Ко), що можна вибрати. Перший + другий - це прямий шлях у КНДР. Третій, це шлях у ссср. ...
Против 1-го после его статей конца 23, когда благодаря чтению книжки Герасимова стаговится что-то там понятно. Книжки надо было читать намного раньше. И после его рассказа о гадалке. 3-й это путь не в СССР, а в никуда. По - продолжение того, что было 30 лет. + стремление к власти хоть тушкой, хоть чучелом. Думаю, что сегодня при нём ограничения для оппозиции были бы гораздо сильнее. По 2-му окончательный вывод пока не сделал. Проколов много, но многие считаю неизбежными.