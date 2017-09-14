Додано: Пон 13 січ, 2025 16:36

Wirująświatła написав: я думаю ротные сидят в 15-30 км от фронта получают боевые 100тыс и единственное чего лишены - женской нежности. я думаю ротные сидят в 15-30 км от фронта получают боевые 100тыс и единственное чего лишены - женской нежности.

За 15-30 км от фронта находится штаб(управление) бригады. С учетом того, что на управление бригады ведется постоянная охота врагом и штаб находится в зоне досягаемости средств поражения, вариант не для слабонервных.Ротный по определению находится на командном пункте ротного опорного пункта, это первая линия обороны. Кстати боевые на первой линии соприкосновения до глубины ротного опорного пункта (где между РОПом и врагом нет других наших подразделений) в зоне активных боевых действий при выполнении боевого задания = 170 тысяч грн (если провел весь месяц там и остался жив)+ плюс почти 30 тысяч назовем зарплаты.Почему не хватает ротных? Потому что это самая безумная должность. Ты ответственен за личный состав, за выполнение боевого задания, за обеспечение вещевым имуществом и вооружением, за организацию питания, за алкашей и за СЗЧ, за бесконечные отчеты в вышестоящие органы, за отпуска, главное ты материально ответственен за всё имущество роты, а это миллионы гривен, и при увольнение тебя могут так финансово нагрузить, что выясниться что ты бесплатно отвоевал два года и еще должен остался.