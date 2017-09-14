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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1187311874118751187611877>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 111
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
27
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
35
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
11%
12
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 16:29

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  Banderlog написав:А за шо тоді ми воюєм?
Прикладне значення має лише - чому.

А за що? - да що завгодно можна підставляти... (кожен сам може для себе вигадати, що схоче, і підставити).
Двигуном процесу є - чому.
Розмахуванням *за що* Матриця намагається прикрити оце ключове *чому*.

*чому* теж що завгодно можна підставляти.
І чому ж, на ваш погляд?
Всі воюють за одне і те саме *за що* і *чому*
За право жити так як вважають за краще....
А от що таке КРАЩЕ і які ПРАВА/ОБОВЯЗКИ з цього випливають
Кожен трактує по своєму.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 16:30

https://www.facebook.com/story.php?stor ... 3639878854

московія витратила вже пів трлн на війну.

Частково -- позабюджетно.

Тепере вже загинається.

Чави їх Трамп, чави!! 😂

Можливо, зараз вистачило би і потужного фін.удару, аби там все посипалось? 🤔
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 16:35

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Wirująświatła
а ти сам як думаєш?
Відео не буду дивитись. Нема часу

на пенсии посмотришь. я тебе подборочку сделаю.
я думаю ротные сидят в 15-30 км от фронта получают боевые 100тыс и единственное чего лишены - женской нежности.........
Лумаю, что вы очень сильно ошибаетесь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 16:36

  Wirująświatła написав:я думаю ротные сидят в 15-30 км от фронта получают боевые 100тыс и единственное чего лишены - женской нежности.


За 15-30 км от фронта находится штаб(управление) бригады. С учетом того, что на управление бригады ведется постоянная охота врагом и штаб находится в зоне досягаемости средств поражения, вариант не для слабонервных.
Ротный по определению находится на командном пункте ротного опорного пункта, это первая линия обороны. Кстати боевые на первой линии соприкосновения до глубины ротного опорного пункта (где между РОПом и врагом нет других наших подразделений) в зоне активных боевых действий при выполнении боевого задания = 170 тысяч грн (если провел весь месяц там и остался жив)+ плюс почти 30 тысяч назовем зарплаты.
Почему не хватает ротных? Потому что это самая безумная должность. Ты ответственен за личный состав, за выполнение боевого задания, за обеспечение вещевым имуществом и вооружением, за организацию питания, за алкашей и за СЗЧ, за бесконечные отчеты в вышестоящие органы, за отпуска, главное ты материально ответственен за всё имущество роты, а это миллионы гривен, и при увольнение тебя могут так финансово нагрузить, что выясниться что ты бесплатно отвоевал два года и еще должен остался.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 16:38

  detroytred написав:
  ЛАД написав:*чому* теж що завгодно можна підставляти.
І чому ж, на ваш погляд?

Я допомагаю, а не воюю.

Тому на це питання можу надати лише бачення зі сторони.
Подивіться на всі додаткові заходи-рішення-дії, які стали робити з часу "не воювали", щоб воювали.
Це і є відповіддю *чому*.
Отже ці заходи-рішення-дії робляться саме для того, щоб воювали.
І додаються для підтримки даного процесу.

Наприклад, одне з - ПАП і 1т. в день.
А без тищі?
Не понял.
Вы о том, чому воюют солдаты?
Тут причин не очень много и они, в общем, понятны.
Но я думал, что вы говорите о том, чому вообще идёт война. Этот вопрос сложнее и интереснее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 16:44

75 сторінок за 3 дні. Жесть. Що ви там так обговорювали?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 16:50

  Bobua написав:https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3336237139840916&id=100003639878854

московія витратила вже пів трлн на війну.

Частково -- позабюджетно.

Тепере вже загинається.

Чави їх Трамп, чави!! 😂

Можливо, зараз вистачило би і потужного фін.удару, аби там все посипалось? 🤔

Томагавков йок
Как и Стелсов
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 16:56

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:...........
На жаль, більше 53%+

Сумма первых 3-х?

Так.
Перші три варіанти це найгірше (+ до варіатнів Порошенко і Ко), що можна вибрати.
Перший + другий - це прямий шлях у КНДР.
Третій, це шлях у ссср.
...
:evil:

Против 1-го после его статей конца 23, когда благодаря чтению книжки Герасимова стаговится что-то там понятно. Книжки надо было читать намного раньше. И после его рассказа о гадалке.
3-й это путь не в СССР, а в никуда.
По - продолжение того, что было 30 лет. + стремление к власти хоть тушкой, хоть чучелом. Думаю, что сегодня при нём ограничения для оппозиции были бы гораздо сильнее.
По 2-му окончательный вывод пока не сделал. Проколов много, но многие считаю неизбежными.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 16:57

  freeze написав:За 15-30 км от фронта находится штаб(управление) бригады.

Радий Вас "бачити".
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 16:57

freeze спасибо хоть кто то внятно разъяснил
Wirująświatła
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  #<1 ... 1187311874118751187611877>
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