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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11874118751187611877>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 111
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
27
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
35
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
11%
12
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 16:59

Banderlog

Ви не за тих воюєте. ми зара на карті сині.)


Спалився 😅
Насправді я взагалі здивувався, що картинка з колись таємної тактики СВ , здається розділ «взвод-батальон» є в інеті)) Хвй навіть давно застаріла. Армія вміє сама себе любити в зад (звісно зі зняттям премій і стягнення по важкій статті Статуту за режим таємності там, де всі давно все знають.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 17:00

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Зеленский отключил три популярных украинских телеканала
из скольки? вот тут пишут что 182 включая 1 казахский и несколько русских.
https://www.agsat.com.ua/spiski-kanalov/rus_ukr/

отключать 3 канала - зло, но его масштаб извините смешной, это как пукнуть за столом. Дамы конечно упадут в обморок. Но глобального зла не случится. Как раз статистика позволяет отделить системную дурь от разовой.

+ они отключены от эфира, а на кабельном ТВ прекрасно работают.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 17:05

https://t.me/povestki4atlviv/2474/71521

як ж повезло чуваку :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 17:05

Ехххххххх..... а їм би дати по лопаті і окопи хай копають

  andrijk777 написав:75 сторінок за 3 дні. Жесть. Що ви там так обговорювали?
Як що?
Диванні воїни потужно обговорювали, як і кому треба воювати!
Але в основному, то обговорювали подругу СТМ і порнохотаб :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 17:11

  Успіх написав:
  andrijk777 написав:75 сторінок за 3 дні. Жесть. Що ви там так обговорювали?
Як що?
Диванні воїни потужно обговорювали, як і кому треба воювати!
Але в основному, то обговорювали подругу СТМ і порнохотаб :lol:


усі давно інваліди - пожиттєво і без перегляду :lol: 8)

Тільки трьом прокурорам Хмельниччини було визнано інвалідність, в той час як 56 осіб не пройшли перевірку протягом двох місяців — заявив нардеп Ар’єв.

В результаті, 56 осіб досі не перевірені, 5 осіб знизили до 3 групи з 2, трьом підтвердили інвалідність, а 9 інвалідностей виявилися підробленими. :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 17:13

  ЛАД написав:Но я думал, что вы говорите о том, чому вообще идёт война. Этот вопрос сложнее и интереснее.

Звісно.

Але це за межами святої інквізиції, як каже один єксперт))
Дуже за межами.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 17:13

Успіх

порнохотаб


Я бачу ти після того як обісцявся в ЛС , за тиждень в бані посушився і знов осмілів? Так я тебе можу трішки повернути на землю :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 17:15

Хіба ревуть воли, як ясла повні?©

  Wirująświatła написав:В полемику что зе делает правильно/не правильно я не вступал. Своё мнение высказывал ранее, если ты забыл, и оно не изменилось. Какой бы вышел из тебя пилот, если бы тебя бусифицировали например школьником, избили, унизили и заставили учиться?

Если бы такие методы работали, самая успешная страна была бы северная корея, избили какого то инженера и бац он создал теслу, другого избили и бац он создал старлинк, третьего избили - современный истребитель и т.д.

Но как видишь сев.корея не преуспевает ни в чём и проиграла бы войну кому угодно, фактически воюя не мозгами, а мясом. К этому светлому пути ведет Украину Зеленский. Но вы можете продолжать на него молиться, потому что он был выбран законно. Тебя прикрывает система и ниже чем на 1 ступень тебе работу не предложат. А людям которые всю жизнь занимались чем то другим предлагают окопы. Кинули бы в окоп тебя ты громче всех кричал бы что Зеленский п;%:%*(?:%с . Точку зрения определяет кочка сидения.

Поэтому ваш спор слепого с глухонемым ни к чему не приведёт. Странно что вы снова и снова его начинаете.
+100500👍
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 17:16

Да, спасибо всем за добрые слова, полистал, к радости несмотря на войну и тяжелые события вроде все старые добрые форумчане живы. Похоже только Libo пропал в первые дни войны.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 17:17

  Hotab написав:Успіх

порнохотаб


Я бачу ти після того як обісцявся в ЛС , за тиждень в бані посушився і знов осмілів? Так я тебе можу трішки повернути на землю :D

Що ж ти не зацінив мій гумор? :mrgreen:

А на рахунок привату, то я тобі ще раз повторю і тут - ти тупа малолєтка! :lol:
Принаймні так поводишся
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  #<1 ... 11874118751187611877>
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