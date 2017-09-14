Спалився 😅 Насправді я взагалі здивувався, що картинка з колись таємної тактики СВ , здається розділ «взвод-батальон» є в інеті)) Хвй навіть давно застаріла. Армія вміє сама себе любити в зад (звісно зі зняттям премій і стягнення по важкій статті Статуту за режим таємності там, де всі давно все знають.
отключать 3 канала - зло, но его масштаб извините смешной, это как пукнуть за столом. Дамы конечно упадут в обморок. Но глобального зла не случится. Как раз статистика позволяет отделить системную дурь от разовой.
+ они отключены от эфира, а на кабельном ТВ прекрасно работают.
Wirująświatła написав:В полемику что зе делает правильно/не правильно я не вступал. Своё мнение высказывал ранее, если ты забыл, и оно не изменилось. Какой бы вышел из тебя пилот, если бы тебя бусифицировали например школьником, избили, унизили и заставили учиться?
Если бы такие методы работали, самая успешная страна была бы северная корея, избили какого то инженера и бац он создал теслу, другого избили и бац он создал старлинк, третьего избили - современный истребитель и т.д.
Но как видишь сев.корея не преуспевает ни в чём и проиграла бы войну кому угодно, фактически воюя не мозгами, а мясом. К этому светлому пути ведет Украину Зеленский. Но вы можете продолжать на него молиться, потому что он был выбран законно. Тебя прикрывает система и ниже чем на 1 ступень тебе работу не предложат. А людям которые всю жизнь занимались чем то другим предлагают окопы. Кинули бы в окоп тебя ты громче всех кричал бы что Зеленский п;%:%*(?:%с . Точку зрения определяет кочка сидения.
Поэтому ваш спор слепого с глухонемым ни к чему не приведёт. Странно что вы снова и снова его начинаете.