Wirująświatła написав:

Если бы такие методы работали, самая успешная страна была бы северная корея, избили какого то инженера и бац он создал теслу, другого избили и бац он создал старлинк, третьего избили - современный истребитель и т.д

В полемику что зе делает правильно/не правильно я не вступал. Своё мнение высказывал ранее, если ты забыл, и оно не изменилось.Но как видишь сев.корея не преуспевает ни в чём и проиграла бы войну кому угодно, фактически воюя не мозгами, а мясом. К этому светлому пути ведет Украину Зеленский. Но вы можете продолжать на него молиться, потому что он был выбран законно.Точку зрения определяет кочка сидения.Поэтому ваш спор слепого с глухонемым ни к чему не приведёт. Странно что вы снова и снова его начинаете.