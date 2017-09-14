Я бачу ти після того як обісцявся в ЛС , за тиждень в бані посушився і знов осмілів? Так я тебе можу трішки повернути на землю
Що ж ти не зацінив мій гумор?
А на рахунок привату, то я тобі ще раз повторю і тут - ти тупа малолєтка! Принаймні так поводишся
«Тупа малолєтка» спочатку каже «ану ж , начисть мені обличчя, спробуй», а потім «ой… я… якось тойво.. мені страшно… ми не зустрінемось». Причому ти сам просив. А потім обісцявся ))) Оце справді поведінка тупої малолєткі)) Заичайнісінький позєр, який геройствує публічно, і викликає на дуелі, і всцікається приватно))
Hotab написав:«Тупа малолєтка» спочатку каже «ану ж , начисть мені обличчя, спробуй», а потім «ой… я… якось тойво.. мені страшно… ми не зустрінемось». Причому ти сам просив. А потім обісцявся ))) Оце справді поведінка тупої малолєткі)) Заичайнісінький позєр, який геройствує публічно, і викликає на дуелі, і вцікається приватно))
Є-панат, я тобі ще раз кажу - ну достань мене? А не можеш, то нєх тут шмарклі на кулак намотувати! Чи ти настільки тупарилий, що подумав, що я сам тебе маю розшукати, щоб плюнути тобі в харю? Давай, вичисляй по айпішці і вперед!
Hotab написав:«Тупа малолєтка» спочатку каже «ану ж , начисть мені обличчя, спробуй», а потім «ой… я… якось тойво.. мені страшно… ми не зустрінемось». Причому ти сам просив. А потім обісцявся ))) Оце справді поведінка тупої малолєткі)) Заичайнісінький позєр, який геройствує публічно, і викликає на дуелі, і вцікається приватно))
Є-панат, я тобі ще раз кажу - ну достань мене? А не можеш, то нєх тут шмарклі на кулак намотувати! Чи ти настільки тупарилий, що подумав, що я сам тебе маю розшукати, щоб плюнути тобі в харю? Давай, вичисляй по айпішці і вперед!
А, так ти кривляєшся в інтернетах , бо будеш як заєць бігати і ховатись?)))
Так з цього і починалась розмова: я ж зразу тобі і казав «ти будеш ображати Флер, хамити тут всім рівно до тих пір, поки тобі не начистчть обличчя.» Навіщо ти заперечував)))
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 13 січ, 2025 17:48, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:75 сторінок за 3 дні. Жесть. Що ви там так обговорювали?
Як що? Диванні воїни потужно обговорювали, як і кому треба воювати! Але в основному, то обговорювали подругу СТМ і порнохотаб
Успих, бывший моей подруги прототип вас. Идея у него ходя бы сдано в аренду собственность, а у вас даже не введена в эксплуатацию. Он более "успешен" к словам "пошёл нах", чем вы. Идея мужская, что тебя не пошлют никогда даёт сбой. Шампанское не было актуально, я даже не написала 70% того что унижает мужское достоинство. И не напишу, исследования бегло эволюции полностью подтверждают теорию Бандерлога об крайних случаях, но в среднем, я просто в ахуе женской эволюции, хочу видеть выборку, бо там два слоника прям совсем не в пользу мужчин. Что прям даже меня вводит в состояние really?!!! )))
andrijk777 написав:75 сторінок за 3 дні. Жесть. Що ви там так обговорювали?
Як що? Диванні воїни потужно обговорювали, як і кому треба воювати! Але в основному, то обговорювали подругу СТМ і порнохотаб
Успих, бывший моей подруги прототип вас. Идея у него ходя бы сдано в аренду собственность, а у вас даже не введена в эксплуатацию. Он более "успешен" к словам "пошёл нах", чем вы. Идея мужская, что тебя не пошлют иногда даёт сбой. Шампанское не было актуально, я даже не написала 70% того что унижает мужское достоинство. И не напишу, исследования бегло эволюции полностью подтверждают теорию Бандерлога об крайних случаях, но в среднем, я просто в ахуе женской эволюции, хочу видеть выборку, бо там два слоника прям совсем не в пользу мужчин. Что прям даже меня вводит в состояние really?!!! )))
как всегда, полезные, поучительные истории. бывший подруги. про подругу чьей-то матери есть что-нить?