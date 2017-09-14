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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11874118751187611877

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 111
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
27
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
35
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
11%
12
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 17:18

  freeze написав:Да, спасибо всем за добрые слова, полистал, к радости несмотря на войну и тяжелые события вроде все старые добрые форумчане живы. Похоже только Libo пропал в первые дни войны.

Мортимер зник.
І скоріше за все схоже на окупованих територіях.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 17:21

окуляри флер

  andrijk777 написав:75 сторінок за 3 дні. Жесть. Що ви там так обговорювали?

окуляри флер, яка вернулась!
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 17:25

  Успіх написав:
  Hotab написав:Успіх

порнохотаб


Я бачу ти після того як обісцявся в ЛС , за тиждень в бані посушився і знов осмілів? Так я тебе можу трішки повернути на землю :D

Що ж ти не зацінив мій гумор? :mrgreen:

А на рахунок привату, то я тобі ще раз повторю і тут - ти тупа малолєтка! :lol:
Принаймні так поводишся

«Тупа малолєтка» спочатку каже «ану ж , начисть мені обличчя, спробуй», а потім «ой… я… якось тойво.. мені страшно… ми не зустрінемось». Причому ти сам просив. А потім обісцявся ))) Оце справді поведінка тупої малолєткі))
Заичайнісінький позєр, який геройствує публічно, і викликає на дуелі, і всцікається приватно))
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 17:33

  Hotab написав:«Тупа малолєтка» спочатку каже «ану ж , начисть мені обличчя, спробуй», а потім «ой… я… якось тойво.. мені страшно… ми не зустрінемось». Причому ти сам просив. А потім обісцявся ))) Оце справді поведінка тупої малолєткі))
Заичайнісінький позєр, який геройствує публічно, і викликає на дуелі, і вцікається приватно))
Є-панат, я тобі ще раз кажу - ну достань мене?
А не можеш, то нєх тут шмарклі на кулак намотувати!
Чи ти настільки тупарилий, що подумав, що я сам тебе маю розшукати, щоб плюнути тобі в харю? :lol:
Давай, вичисляй по айпішці і вперед! :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 17:38

  Успіх написав:
  Hotab написав:«Тупа малолєтка» спочатку каже «ану ж , начисть мені обличчя, спробуй», а потім «ой… я… якось тойво.. мені страшно… ми не зустрінемось». Причому ти сам просив. А потім обісцявся ))) Оце справді поведінка тупої малолєткі))
Заичайнісінький позєр, який геройствує публічно, і викликає на дуелі, і вцікається приватно))
Є-панат, я тобі ще раз кажу - ну достань мене?
А не можеш, то нєх тут шмарклі на кулак намотувати!
Чи ти настільки тупарилий, що подумав, що я сам тебе маю розшукати, щоб плюнути тобі в харю? :lol:
Давай, вичисляй по айпішці і вперед! :lol:

А, так ти кривляєшся в інтернетах , бо будеш як заєць бігати і ховатись?)))

Так з цього і починалась розмова: я ж зразу тобі і казав «ти будеш ображати Флер, хамити тут всім рівно до тих пір, поки тобі не начистчть обличчя.» Навіщо ти заперечував)))

Зображення


Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 13 січ, 2025 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 17:42

  Успіх написав:
  andrijk777 написав:75 сторінок за 3 дні. Жесть. Що ви там так обговорювали?
Як що?
Диванні воїни потужно обговорювали, як і кому треба воювати!
Але в основному, то обговорювали подругу СТМ і порнохотаб :lol:

Успих, бывший моей подруги прототип вас. Идея у него ходя бы сдано в аренду собственность, а у вас даже не введена в эксплуатацию. Он более "успешен" к словам "пошёл нах", чем вы. Идея мужская, что тебя не пошлют никогда даёт сбой. Шампанское не было актуально, я даже не написала 70% того что унижает мужское достоинство. И не напишу, исследования бегло эволюции полностью подтверждают теорию Бандерлога об крайних случаях, но в среднем, я просто в ахуе женской эволюции, хочу видеть выборку, бо там два слоника прям совсем не в пользу мужчин. Что прям даже меня вводит в состояние really?!!! )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 17:53

  stm написав:
  Успіх написав:
  andrijk777 написав:75 сторінок за 3 дні. Жесть. Що ви там так обговорювали?
Як що?
Диванні воїни потужно обговорювали, як і кому треба воювати!
Але в основному, то обговорювали подругу СТМ і порнохотаб :lol:

Успих, бывший моей подруги прототип вас. Идея у него ходя бы сдано в аренду собственность, а у вас даже не введена в эксплуатацию. Он более "успешен" к словам "пошёл нах", чем вы. Идея мужская, что тебя не пошлют иногда даёт сбой. Шампанское не было актуально, я даже не написала 70% того что унижает мужское достоинство. И не напишу, исследования бегло эволюции полностью подтверждают теорию Бандерлога об крайних случаях, но в среднем, я просто в ахуе женской эволюции, хочу видеть выборку, бо там два слоника прям совсем не в пользу мужчин. Что прям даже меня вводит в состояние really?!!! )))

как всегда, полезные, поучительные истории. бывший подруги. про подругу чьей-то матери есть что-нить?
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 17:53

  stm написав:Что прям даже в меня вводят два слоника прям состояние совсем не в пользу мужчин
два слоника??? любите покрупнее?
  stm написав:Николай гетеросексуал, так что ничего в нашей схватке за внимание ещё не закончено.
дождались?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 13 січ, 2025 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 17:57

  jump написав:https://t.me/povestki4atlviv/2474/71521

як ж повезло чуваку :shock:

похоже на игру в кальмара.
женщина - молодец. вообще, наши женщины с тцкашниками дерутся повсеместно. и часто отбивают. респект
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  #<1 ... 11874118751187611877
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