Спалився 😅 Насправді я взагалі здивувався, що картинка з колись таємної тактики СВ , здається розділ «взвод-батальон» є в інеті)) Хвй навіть давно застаріла. Армія вміє сама себе любити в зад (звісно зі зняттям премій і стягнення по важкій статті Статуту за режим таємності там, де всі давно все знають.
отключать 3 канала - зло, но его масштаб извините смешной, это как пукнуть за столом. Дамы конечно упадут в обморок. Но глобального зла не случится. Как раз статистика позволяет отделить системную дурь от разовой.
+ они отключены от эфира, а на кабельном ТВ прекрасно работают.
Я бачу ти після того як обісцявся в ЛС , за тиждень в бані посушився і знов осмілів? Так я тебе можу трішки повернути на землю
Що ж ти не зацінив мій гумор?
А на рахунок привату, то я тобі ще раз повторю і тут - ти тупа малолєтка! Принаймні так поводишся
«Тупа малолєтка» спочатку каже «ану ж , начисть мені обличчя, спробуй», а потім «ой… я… якось тойво.. мені страшно… ми не зустрінемось». Причому ти сам просив. А потім обісцявся ))) Оце справді поведінка тупої малолєткі)) Заичайнісінький позєр, який геройствує публічно, і викликає на дуелі, і всцікається приватно))
Hotab написав:Заичайнісінький позєр, який геройствує публічно, і викликає на дуелі, і всцікається приватно))
Ви ж ніби збирались до сивого Лємберга? Та зрандевуйтесь врешті з Успіхом, зайдіть до Голодного Миколи чи Кумпеля, візміть собі доброго пива і до пива, потім, як гарно розігрієтесь - сюди: https://www.split.lviv.ua/show-bar/about-show-bar.html там такі цукерочки, покажуть Вам трохи денсу і не тільки, може самі ще потанцюєте. тіко дуже сі не туліть докупи
п.Успіх, не сваріться! У Вас розхитані нерви, серце, хребет і кишківник, та й у такому віці уже врешті тра шануватись, Вам ще комірку на Лєвандівці мастирити