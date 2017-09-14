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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11875118761187711878>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 111
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
27
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
35
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
19
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
11%
12
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 18:32

  detroytred написав:
  Banderlog написав:
  detroytred написав:----------------------------
Banderlog
не згоден. Принципово.
Питання треба ставити для чого.
А чого питання не конструктивне.
---------------------------

Для чого?
Здолати одвічного ворога.
Повернути території.
Помститися за загиблих.
Отримати контрибуції, репарації.
І т.д. тощо.

Навіть - хоч для допомоги захисту світової демократії від світового зла.
Або зміцнення нації, самоочищення.

Конструктив -- штука умовна-відносна.

Это частные причины, возникающие по ходу войны.
Но это не причины войны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 18:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И чьим "нащадкам" вы "залишете нашу землю"?

сподіваюсь, що українським не китайським, але через 20 років тут будуть переважно
китайці, якщо країна не зміниться, а не тільки у нас -в рф в першую чергу (вони почнуть їсти її зі Сходу і з Уралу, з"їдять швидко 10-12 років максимум)
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 18:41

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав Україні першу з 54 колісних САУ RCH 155. Передача відбулася в Касселі за присутністю українського посла у ФРН, повідомляє видання Welt.

За даними видання, Пісторіус передав українському дипломату артилерійську систему на території підприємства компанії Rheinmetall. Саме там і відбуваєтсья виробництво цих бойових установок.

Поки невідомо, чи буде відправлять систему відразу в Україну, чи вона прибуде у тренувальний табір на території Німеччини для навчань українських екіпажів.
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 13 січ, 2025 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 18:42

Тут багато і часто пишуть "що хоче путін" і прихильники "вічної війни" постійно пишуть що путін хоче усю Україну і ні метра менше.
Ось: https://t.me/wind_sower/7810
Припинення вогню по лінії розмежування(причому на 20 січня) і не вступ України в НАТО. ВСЕ!
Зрозуміло що Симонян не путін, але "просто так" вона рота б не розкрила про такі речі. Це точно узгоджено з кимось.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 13 січ, 2025 18:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 18:44

  flyman написав:
  ЛАД написав: И чьим "нащадкам" вы "залишете нашу землю"?

головне що будуть розмовляти на мові та ходити до церкви по католицькому календарю, решта несуттєво
А якщо мусульмани будуть?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 18:45

  flyman написав:
  ЛАД написав: И чьим "нащадкам" вы "залишете нашу землю"?

головне що будуть розмовляти на мові та ходити до церкви по католицькому календарю, решта несуттєво


в ніяку церкву не ходжу років 7, не цікавить, і зайвий час витрачати
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 18:50

  Hotab написав:Армія вміє сама себе любити в зад (звісно зі зняттям премій і стягнення по важкій статті Статуту за режим таємності там, де всі давно все знають.

В давние-давние времена, которые нынче неприлично вспоминать, ходила крамольная шуточка: самая страшная военная тайна - полное отсутствие каких-либо тайн.
Все течет - ничего не меняется.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 18:56


классно что вокруг подиума много столиков, будет где ноутбук поставить, если придут айтишники.
  Сибарит написав:Все течет - ничего не меняется.
только раньше дети сидели по подворотням, а сейчас по интернетам.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 13 січ, 2025 18:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:ут багато і часто пишуть "що хоче путін" і прихильники "вічної війни" постійно пишуть що путін хоче усю Україну і ні метра менше.
Ось: https://t.me/wind_sower/7810
Припинення вогню по лінії розмежування(причому на 20 січня) і не вступ України в НАТО. ВСЕ!

Він хоче всю Україну, але не може. Тому цілком ймовірно, що він зараз може погодитись на ці умови, навіть віддати якусь ЗАС. Це все дрібниці. Якщо не буде дієвих гарантій безпеки - Україна сама себе знищить за кілька років, адже будуть вибори, Майдани, чергові популісти у владі, а переважна більшість чоловіків виїде. І тоді можна буде легко брати Київ за 3 дні.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 19:10

У листопаді 2024 новий рекорд податкових надходжень — 158 млрд грн (+38,5% до листопаду 2023)
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Wirująświatła
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