ЛАД написав:И чьим "нащадкам" вы "залишете нашу землю"?
сподіваюсь, що українським не китайським, але через 20 років тут будуть переважно китайці, якщо країна не зміниться, а не тільки у нас -в рф в першую чергу (вони почнуть їсти її зі Сходу і з Уралу, з"їдять швидко 10-12 років максимум)
Тут багато і часто пишуть "що хоче путін" і прихильники "вічної війни" постійно пишуть що путін хоче усю Україну і ні метра менше. Ось: https://t.me/wind_sower/7810 Припинення вогню по лінії розмежування(причому на 20 січня) і не вступ України в НАТО. ВСЕ! Зрозуміло що Симонян не путін, але "просто так" вона рота б не розкрила про такі речі. Це точно узгоджено з кимось.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 13 січ, 2025 18:44, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:ут багато і часто пишуть "що хоче путін" і прихильники "вічної війни" постійно пишуть що путін хоче усю Україну і ні метра менше. Ось: https://t.me/wind_sower/7810 Припинення вогню по лінії розмежування(причому на 20 січня) і не вступ України в НАТО. ВСЕ!
Він хоче всю Україну, але не може. Тому цілком ймовірно, що він зараз може погодитись на ці умови, навіть віддати якусь ЗАС. Це все дрібниці. Якщо не буде дієвих гарантій безпеки - Україна сама себе знищить за кілька років, адже будуть вибори, Майдани, чергові популісти у владі, а переважна більшість чоловіків виїде. І тоді можна буде легко брати Київ за 3 дні.