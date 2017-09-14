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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 13 січ, 2025 19:12
Wirująświatła написав:
только раньше дети сидели по подворотням, а сейчас по интернетам
Але це все ж таки краще, ніж сиділи б вони по інтернАтах...
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Додано: Пон 13 січ, 2025 19:15
Дюрі-бачі написав:
Він хоче всю Україну, але не може. Тому цілком ймовірно, що він зараз може погодитись на ці умови, навіть віддати якусь ЗАС. Це все дрібниці. Якщо не буде дієвих гарантій безпеки - Україна сама себе знищить за кілька років
, адже будуть вибори, Майдани, чергові популісти у владі, а переважна більшість чоловіків виїде. І тоді можна буде легко брати Київ за 3 дні.
Ну так не голосуйте за популістів, не голосуйте за двічі несудимого
Бо це так не працює, що нам гарантії безпеки, а у нас тут оберуть чи Бойко чи Арестовича, не приведи Господи ...
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Додано: Пон 13 січ, 2025 19:23
pesikot написав:
а у нас тут оберуть чи Бойко чи Арестовича, не приведи Господи ...
у вас это в рф?
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Додано: Пон 13 січ, 2025 19:24
❗️Україна, зрештою, має знизити мобілізаційний вік до 18 років, – радник Байдена Салліван.
Вчора про цю тему заговорив і радник Трампа.
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Xenon
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Додано: Пон 13 січ, 2025 19:25
budivelnik написав: ЛАД написав:
Не знаю, что за учебники у вас были, эту чушь убрали ещё при Хрущёве и всё, что вы узнали "при Горбачеві", я читал ещё в 60-е. И "розкриті очі" были ещё тогда. И тогда была массовая политическая реабилитация и появились улицы Якира, Тухачевского, Косиора и пр.
Ничего нового для меня о сталинских временах при Горбачёве я не услышал.
Є віковий нюанс...
Хрущов був в вересня 1953 по жовтень 1964
Далі був Брєжнєв...
Тому той хто встиг почитати про злодіяння Сталіна в проміжку між 1953 по 1964 - той почитав
А далі з 1964 по 1985 все потихеньку затиралось і культ сталіна відновлювався.
Тому наступне вікно почитати зявилось після 1985 року.
Немного уточню.
В 1953 о разоблачении Сталина не было даже мыслей.
Это произошло на ХХ съезде 25 февраля 1956 года. И то на закрытом заседании. Позже решение съезда (или какой-то другой документ, не помню) зачитывалось на закрытых партсобраниях. И только позже всё начало появляться в открытой печати, литературе и в искусстве.
После снятия Хрущёва разоблачение Сталина резко не прекратилось, но постепенно сходило на нет.
В брежневские времена культ Сталина не возрождался. Скорее, об этом стали просто меньше (редко) говорить, умалчивать.
Но "стекло в масло" в школьных учебниках" в брежневские времена... Це вже занадто.
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Додано: Пон 13 січ, 2025 19:31
Xenon написав:
❗️Україна, зрештою, має знизити мобілізаційний вік до 18 років, – радник Байдена Салліван.
Вчора про цю тему заговорив і радник Трампа.
Сину Флер напрягтись?
Чи там давно вже, як і в її чоловіка - теж бронь/довідка по імпотенції/переплив через Тису?
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Додано: Пон 13 січ, 2025 19:31
freeze написав:
....
ты материально ответственен за всё имущество роты, а это миллионы гривен, и при увольнение тебя могут так финансово нагрузить, что выясниться что ты бесплатно отвоевал два года и еще должен остался.
Реально так делают?
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Додано: Пон 13 січ, 2025 19:35
Ну що ...
Якось давно не було масованих ракетних обстрілів.
Та й ТУ-22М3 були сьогодні у повітрі.
Москалі готуються до нового масованого ракетного обстрілу.
Накопичують ракети
А ось коли це відбудеться ...
Я так думаю або напередодні інавгурації Трампа, або одразу після інавгурації Трампа
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Додано: Пон 13 січ, 2025 19:41
Wirująświatła написав: pesikot написав:
а у нас тут оберуть чи Бойко чи Арестовича, не приведи Господи ...
у вас это в рф?
Арестович же был твой кумир ... наверное, ты в РФ ... откуда мне знать
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Додано: Пон 13 січ, 2025 19:43
Успіх написав: Xenon написав:
❗️Україна, зрештою, має знизити мобілізаційний вік до 18 років, – радник Байдена Салліван.
Вчора про цю тему заговорив і радник Трампа.
Сину Флер напрягтись?
А твоему старшому сину скільки залишилось до 18 ?
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