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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 16 січ, 2025 17:24
Banderlog написав: Бетон написав:
Такие потоки.
да, за війною в україні стоять величезні інтереси, переважить їх можуть тільки інші потоки неповязані з війною. І це лиш олігархи та крупний капітал.
Хтось може скаже що і дрібний має вплив, сумарно.
Но в нас нема інструментів для відстоювання інтересів як пише портніков "неаристократів" , партії давно стали бутафорськими і прикривають тільки інтереси олігархії, профсоюзи ручні вони
не здатні даж організувати забастовку, коли про останню забастовку ви чули? Шо іще там лишилось? Трохи церква може бути інструментом відстоювання інтересів в політиці "не аристократів", но зара вона під лавкою за виключенням хіба протестантських, но і про аделаджу щось давно не чути. Пік впливу його був в час першого майдану і льоні космосу)
Що там ще залишилось? Якісь союзи підприємців? Не чути про них теж.
Не "давно стали", а практически всегда такими были. Кроме самого начала, когда что-то оставалось от Союза.
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Додано: Чет 16 січ, 2025 17:26
andrijk777 написав: Xenon написав:
❗️США, Угорщина, Словаччина та Німеччина НЕ хочуть бачити нас в НАТО, – Зеленський.
"Вісь зла" по-українськи
Точніше по-Зеленськи.
ще рік-два війни, подальші перемоги правих в Європі, і весь ЄС стане "віссю зла", з точки зору тих у кого центр земної осі проходить через Бердичів))
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Додано: Чет 16 січ, 2025 17:29
Бетон написав:
Дехто каже що усик може стати президентом.
я вас дуже прошу, випустіть з країни і обирайте хоч верку сердючку))
Не надо нас просити)
ви значить в сучаву пити моє кофе а мені тут якобз з згущонкой?
разом і до кінця!
або як казав мій дід потерпи трохи, життя коротке.
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Додано: Чет 16 січ, 2025 17:30
andrijk777 написав:
Цей варіант 100% виключений. Якщо цей гарант у змозі покарати РФ, то чому він не карає РФ зараз?
Бо прийде до влади через тиждень...
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Додано: Чет 16 січ, 2025 17:38
ЛАД написав: Banderlog написав: Бетон написав:
Такие потоки.
да, за війною в україні стоять величезні інтереси, переважить їх можуть тільки інші потоки неповязані з війною. І це лиш олігархи та крупний капітал.
Хтось може скаже що і дрібний має вплив, сумарно.
Но в нас нема інструментів для відстоювання інтересів як пише портніков "неаристократів" , партії давно стали бутафорськими і прикривають тільки інтереси олігархії, профсоюзи ручні вони
не здатні даж організувати забастовку, коли про останню забастовку ви чули? Шо іще там лишилось? Трохи церква може бути інструментом відстоювання інтересів в політиці "не аристократів", но зара вона під лавкою за виключенням хіба протестантських, но і про аделаджу щось давно не чути. Пік впливу його був в час першого майдану і льоні космосу)
Що там ще залишилось? Якісь союзи підприємців? Не чути про них теж.
Не "давно стали", а практически всегда такими были. Кроме самого начала, когда что-то оставалось от Союза.
Можливо, Ви старший... а я раніше був наівнішим. Но за партіями були якісь програми, ідеологія... можливо і декларативні. Зараз я різниці не бачу. Лишились одні технології. Акторів свободно можно міняти місцями. Всі вони однаково безідейні.
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Додано: Чет 16 січ, 2025 18:03
Banderlog написав:
...............
Можливо, Ви старший... а я раніше був наівнішим. Но за партіями були якісь програми, ідеологія... можливо і декларативні. Зараз я різниці не бачу. Лишились одні технології. Акторів свободно можно міняти місцями. Всі вони однаково безідейні.
Какие-то остатки идеологии были, по-моему, у соцпартии и у Руха времён Черновола. Больше не помню.
Всё позже - чисто вождистские проекты, под конкретного лидера, а не под идею. ПР, вроде, создавалась не под вождя, но какой-то оформленной идеологии тоже не было.
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ЛАД
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Додано: Чет 16 січ, 2025 18:06
Banderlog
У 90х був бум демократії та політичних течій від націоналістичних до комуністичних. Першою комерційною партіею мабуть була Громада Лазоренко-Тимошенко, а ось після 2002 комерція почала набирати оберти
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Додано: Чет 16 січ, 2025 18:10
ЛАД написав:
а не под идею
Так ідеї в нас заборонені законом: що фашизм, що комунізм...
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Додано: Чет 16 січ, 2025 18:14
Бетон написав:
Дехто каже що усик може стати президентом.
я вас дуже прошу, випустіть з країни і обирайте хоч верку сердючку))
Не , Не ..... ще треба констітуційний борг Батьківщині віддати !
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Додано: Чет 16 січ, 2025 18:25
Дюрі-бачі написав:andrijk777
Є ще 3 варіант, на я кий я й очікую: в папірці буде третя сторона - гарант, який буде карати того, хто порушить умови папірця. + війська цього гаранта поближче до кордону...
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Цього ніколи не буде. На євро вагах Життя паризького клошара в рази дорожче усієї ужгородської професури разом узятої.
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