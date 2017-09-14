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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1193511936119371193811939 ... 11941>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 17:24

  Banderlog написав:
  Бетон написав: Такие потоки.
да, за війною в україні стоять величезні інтереси, переважить їх можуть тільки інші потоки неповязані з війною. І це лиш олігархи та крупний капітал.
Хтось може скаже що і дрібний має вплив, сумарно.
Но в нас нема інструментів для відстоювання інтересів як пише портніков "неаристократів" , партії давно стали бутафорськими і прикривають тільки інтереси олігархії, профсоюзи ручні вони не здатні даж організувати забастовку, коли про останню забастовку ви чули? Шо іще там лишилось? Трохи церква може бути інструментом відстоювання інтересів в політиці "не аристократів", но зара вона під лавкою за виключенням хіба протестантських, но і про аделаджу щось давно не чути. Пік впливу його був в час першого майдану і льоні космосу)
Що там ще залишилось? Якісь союзи підприємців? Не чути про них теж.

Не "давно стали", а практически всегда такими были. Кроме самого начала, когда что-то оставалось от Союза.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 17:26

  andrijk777 написав:
  Xenon написав:
❗️США, Угорщина, Словаччина та Німеччина НЕ хочуть бачити нас в НАТО, – Зеленський.

"Вісь зла" по-українськи :D
Точніше по-Зеленськи.

ще рік-два війни, подальші перемоги правих в Європі, і весь ЄС стане "віссю зла", з точки зору тих у кого центр земної осі проходить через Бердичів))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 17:29

  Бетон написав:Дехто каже що усик може стати президентом.
я вас дуже прошу, випустіть з країни і обирайте хоч верку сердючку))

Не надо нас просити)
ви значить в сучаву пити моє кофе а мені тут якобз з згущонкой?
разом і до кінця! :lol: або як казав мій дід потерпи трохи, життя коротке.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 17:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Цей варіант 100% виключений. Якщо цей гарант у змозі покарати РФ, то чому він не карає РФ зараз?

Бо прийде до влади через тиждень...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 17:38

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  Бетон написав: Такие потоки.
да, за війною в україні стоять величезні інтереси, переважить їх можуть тільки інші потоки неповязані з війною. І це лиш олігархи та крупний капітал.
Хтось може скаже що і дрібний має вплив, сумарно.
Но в нас нема інструментів для відстоювання інтересів як пише портніков "неаристократів" , партії давно стали бутафорськими і прикривають тільки інтереси олігархії, профсоюзи ручні вони не здатні даж організувати забастовку, коли про останню забастовку ви чули? Шо іще там лишилось? Трохи церква може бути інструментом відстоювання інтересів в політиці "не аристократів", но зара вона під лавкою за виключенням хіба протестантських, но і про аделаджу щось давно не чути. Пік впливу його був в час першого майдану і льоні космосу)
Що там ще залишилось? Якісь союзи підприємців? Не чути про них теж.

Не "давно стали", а практически всегда такими были. Кроме самого начала, когда что-то оставалось от Союза.

Можливо, Ви старший... а я раніше був наівнішим. Но за партіями були якісь програми, ідеологія... можливо і декларативні. Зараз я різниці не бачу. Лишились одні технології. Акторів свободно можно міняти місцями. Всі вони однаково безідейні.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 18:03

  Banderlog написав:...............
Можливо, Ви старший... а я раніше був наівнішим. Но за партіями були якісь програми, ідеологія... можливо і декларативні. Зараз я різниці не бачу. Лишились одні технології. Акторів свободно можно міняти місцями. Всі вони однаково безідейні.

Какие-то остатки идеологии были, по-моему, у соцпартии и у Руха времён Черновола. Больше не помню.
Всё позже - чисто вождистские проекты, под конкретного лидера, а не под идею. ПР, вроде, создавалась не под вождя, но какой-то оформленной идеологии тоже не было.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 18:06

Banderlog

У 90х був бум демократії та політичних течій від націоналістичних до комуністичних. Першою комерційною партіею мабуть була Громада Лазоренко-Тимошенко, а ось після 2002 комерція почала набирати оберти
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 18:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:а не под идею

Так ідеї в нас заборонені законом: що фашизм, що комунізм...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 18:14

  Бетон написав:Дехто каже що усик може стати президентом.
я вас дуже прошу, випустіть з країни і обирайте хоч верку сердючку))


Не , Не ..... ще треба констітуційний борг Батьківщині віддати !
холява
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 18:25

  Дюрі-бачі написав:andrijk777 Є ще 3 варіант, на я кий я й очікую: в папірці буде третя сторона - гарант, який буде карати того, хто порушить умови папірця. + війська цього гаранта поближче до кордону...
.

Цього ніколи не буде. На євро вагах Життя паризького клошара в рази дорожче усієї ужгородської професури разом узятої.
fox767676
 
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