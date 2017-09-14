Дюрі-бачі написав:andrijk777 Є ще 3 варіант, на я кий я й очікую: в папірці буде третя сторона - гарант, який буде карати того, хто порушить умови папірця. + війська цього гаранта поближче до кордону... .
Цього ніколи не буде. На євро вагах Життя паризького клошара в рази дорожче усієї ужгородської професури разом узятої.
pesikot написав:Якщо фантазувати, з урахування історичних фактів ... то якось дуже цікаво відбувається Друга Світова. 1943 рік Франклін Делано Рузвельт хоче зустрітись не зі Сталіним в Тегерані, а з Гітлером в
Скажи який нежданчик? А вся справа що твої паралелі хибні в нас нема союзників, в нас партнери. І не факт що зустріч з Зе буде, можливо все порішають і без нього.
Справа в тому, що у тебе теж хибні вислови. В політиці немає союзників, є тільки партнери
У Другій світовій ні Рузвельт, ні Черчіль не були в захваті від Сталіна Проте, підтримували саме Сталіна, а не Гітлера. Бо вважали Гітлера бІльшим злом
detroytred написав: Тобто поступки України змусять путла піти на поступки. Так само, як поступки рфії змусять Україну піти на поступки.
Це, як варіант, думка Рубіо. Інша справа чи реалізується він, чи ні. Але варіант.
Варіантів багато є.
та не так і багато варіантів за які можуть договорюватись по Україні. Договір буде стосуватись світових проблем. схоже що рпв буде по лінії зіткнення, в нато нас не беруть, єдине що буде обговорюватись це розмір армії. В нас зараз в районі 900 тисяч, вродь говорили що на стамбульських вимагали скорочення до 100 тисяч. Ніби й мало. У франції для прикладу 120 тисяч при населенні 66 міліони. нас десь 34 міліони , але коло франції нема росії... Ну мож про статус російської мови. А решту технічні питання - дальність відведення військ, чи будуть миротворці на лінії розведдення, яку зброю можно постачати в Україну(судячи з того що в нас вже за попередні поставки купа боргів, і загальний борг дійшов до 100%, воно теж не особливо принципове питання), ще зняття арештів з власності російських олігархів в Україні.
Ще навіть зустрічь не намітилась, а наші хом"ячки вже все поділили ... без України )
"ХАМАС отказывается от достигнутых договоренностей и создает кризис в последнюю минуту, который препятствует достижению соглашения. Кабинет министров Израиля не соберется до тех пор, пока посредники не уведомят Израиль о том, что ХАМАС принял все элементы соглашения", - отметили в заявлении офиса Нетаньяху.
ЛАД написав:ПР, вроде, создавалась не под вождя, но какой-то оформленной идеологии тоже не было.
куй бабло не отходя от каси-вся ідея дорватись до корита, найбільше розчарування в мене особисто визвала партія(блок) "Так, Ющенко"
20 років тому мене розбудив гул за вікном. До шуму транспорту по столичному проспекту Л. Українки я давно звик. Це було щось інше.
Смішно, але перша асоціація була - як вулик.
Визирнув і побачив з вікна спочатку неорганізовані групи, а потім величезну помаранчеву колону тисяч і тисяч людей. Ющенко йшов реєструватися в ЦВК кандидатом у Президенти. Україна прокидалася з пострадянського летаргічного сну.
Потім було отруєння. Для мене стало потрясінням, що цинічну брехню темників Медведчука про отруєння суші підхопили не тільки регіонали та кучмісти, але й керівник опозиційної Соцпартії, членом якої я був. Віра в О. Мороза у мене сильно похитнулася.
Я навязував СПУ формулу агітації: голосуйте за послідовну опозицію, за Мороза. Хто не хоче - за Ющенка. Але жодного голосу представнику мафії Януковичу. Мороз коливався. Ми поїхали в три різні області і скрізь ця формула викликала овації.
На цьому Мороз взяв 7% українських лівих Центу України. Саме вони в другому турі відійшли до лідера українських правих Ющенка і він став Президентом. З розривом лише в 8%.
Українці вперше обʼєдналися не для партійної ідеології, а для будівництва спільної української України. Співоче поле. За лаштунками спецоперації Ющенко був блискучим економістом. Ми всі чекали від нього економічних і соціальних реформ. Самі очікування оживили економіку, доходи бюджету різко виросли, був пік іноземних інвестицій. А Ющенко годинами розповідав про історію України. В Донецьку - 4 години. В Севастополі -3,5. В Харкові -3, з них годину відповів на єдине запитання розгубленої студентки.
Навіть на Кабміні він міг годину обговорювати ідею меморіалу героям укр історії.
Будучи міністром МВС я рвався в бій, просив вплинути на Генпрокурора, який пачками закривав наші справи проти старих і нових корупціонерів. А Ющенко ставив мені задачу побудувати памятник гетьману Д. Апостолу в Сорочинцях.
Я шукав, як профінансувати бензин для патрульних і дільничих, а Ющенко раптом ліквідував ДАІ. Ледве вигребли.
Ющенко на старті зібрав навколо себе безліч яскравих, енергійних і розумних людей. Але не зумів їх обʼєднати. Юля вже відкрито з ним воювала. Міністри скрипіли зубами. А Ющенко будував Хортицю і музей Трипілля. Я бігав між Президентом і Премʼєром, просив припинити внутрішню війну. Обоє стояли на своєму. Реванш не забарився. Мороз продався за посаду спікера і обʼєднався з регіоналами і комуністами. Янукович став Премʼєром. Помаранчевих, і мене серед них, - зачистили.
8 місяців я провів на мітингах по 10, 20, 50 тисяч розгніваних людей. Ющенко розпустив парламент. Проукраїнська коаліція партій виграла в 4 голоси.
Янека скинули, Юля повернулася. І все почалося по старому сценарію самознищення. Роздратування Ющенком перейшло в несприйняття. А потім - у відторгнення.
Пройшли роки. І прийшло розуміння, що все вище написане (і багато чого опущене) - не настільки однозначне.
Так, Ющенко проспав час для реформ, коли на підйомі економіки їх можна було швидко провести. Так, він самоусунувся від щоденного диригування державною машиною.
Але, як бачиться сьогодні, він чітко знав свою місію і не схибив у головному: Геть від Москви.
Він був рішучий в курсі на ЄС і НАТО, попереджав народ про російську загрозу. Він був рішучий в забезпеченні демократії. Свобода слова і чесні вибори тоді вперше стали реальністю.
Він був рішучий в Криму, оголосивши про неминуче припинення окупації Севастополя. Він був рішучий у вирощуванні середнього класу через споживчі кредити.
І - головне: він вловив дух часу і оцінив неминучість наступного удару Рос Імперії.
Президент Ющенко не зробив дуже багато того, що міг і мав зробити. Але, попри майже загальну критику і осуд, знав свою головну задачу.
Безкінечні проповіді Ющенка про історію України, як виявилося, були життєво необхідною інʼєкцією, якою він змінив свідомість молодого покоління і середнього класу.
Саме вони, школярі та новачки-бізнесмени в часи Ющенка, зараз є кістяком героїчних ЗСУ.
Для них Україна є вічною. Вони її відраховують не з УРСР і навіть не з 1991 року.
Мрія Ющенка збулася. Ми живемо і боремося за країну, якій 1000 років. Від Русі і Гетьманщини, УНР та УПА.
І саме це є єдиною гарантією європейського майбутнього України.
(Юга Луценко, термінатор)
як на мене-оцінка діяльності Ющенко на виборах дав народ (виборець) -5,45% на виборах президента у 2010(і то забагато, 0,45%-реально оцінка)
konstantin kirovograd написав:если правда что пишут что с евреями и хамасами порешал Трамп и это ещё до восхождения на трон то это сильно.Надеюсь и по нам также оперативно рыжий фрик разрулит
Легитимный упрётся. Такие потоки. Пока леночка с подругами олигархов прилетела в Швейцарию и разъезжает на ролс ройс, их мужья тут крепят всю страну. Плюс путин не подпишет с просроченным ни один договор
Ви праві. баблос колосальний
Зеленський: Витрати на забезпечення Сил оборони у 2024 році склали $100 млрд З цієї суми $40 мільярдів профінансувала Україна, $35 мільярдів надали Сполучені Штати, а Європа забезпечила $25 мільярдів.
і це лише на армію
а у них в руках усі потоки
"Бойові" без перебування на ЛБЗ: хто та чому отримує незаконні виплати Процес нарахування бойових у ЗСУ ніхто не контролює. Так раніше була військова прокуратура, яка наглядала за дотриманням законів.
"Тепер командир частини може вигнати й не пустити на територію частини перевіряючих — ДБРівців, слідчих, взагалі всіх. Фактично, це чорна діра. Всі військові частини, Міністерство оборони — це чорна діра. Вони все, що хочуть, те і творять" https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/688662- ... i-ukrajini
"Ні виборів, ні перемир'я": війна в Україні триватиме до капітуляції однієї зі сторін , — Безугла