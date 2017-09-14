ЗМІ: Національний арктичний науковий центр «злив» 45 мільйонів доларів підряднику, пов’язаному з «гаманцем» Лукашенка

06 грудня 2024 г.



ДБР почало розслідування контрактів на 45 млн доларів ДУ «Національний Антарктичний науковий центр» МОН, який очолює Євген Дикий.

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Перевіряється інформація про корупцію при закупівлі послуг матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій. Також є дані, що службові особи правоохоронного органу, як контролюючі органи, умисно не проводили перевірки дотримання валютного законодавства НАНЦ під час виконання зобов’язань з оплати у валюті євро та долар за комплексні послуги матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій за період 2022-2024 років, та умисно проігнорували збільшення балансової вартості основних засобів, порушуючи п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу.



Слідчі через Офіс генпрокурора та суд запросили доступ до документів у володінні компетентних органів Швейцарської Конфедерації.



Сумарна вартість 8 закупівель, які НАНЦ провів у період з 2017 по 2021 роки, склала 313,7 млн гривень. Єдиним підрядником було ТОВ «Інтерпромфлот» Андрія Чукліна. Керівництво Антарктичного центру щоразу готувало обґрунтування про виключну необхідність закупівлі послуг саме у цього єдиного постачальника.



Мотивували, що «Інтерпромфлот» є власником спеціального обладнання для океанографічних та біоресурсних досліджень на борту рибальського траулера «Море Содружества», що веде промисел морського криля неподалік берегів Антарктиди. Власником траулера був білоруський бізнесмен Олександр Мошенський. Де-юре судном володіло зареєстроване в Миколаєві ТОВ «ІКФ», але 70% «ІКФ» належали компаніям Мошенського та його доньки. У 2023 році Мошенські формально вийшли з цього бізнесу, а їхній пакет викупила ще одна компанія Андрія Чукліна, «Інтерибфлот».



Що негаразд у контрактах НАНЦ та «Інтерпромфлоту»?



НАНЦ надавав неправдиву інформацію про унікальність послуг, які може надати лише «Море Содружества». Таке або схоже обладнання можна було б установити на іншому судні (див. витяг зі скарги одного з потенційних конкурентів «Інтерпромфлоту»).



НАНЦ вимагав обов’язкову наявність на кораблі програмно-апаратного комплексу «Феррі Бокс», використовуючи його як спосіб відсіяти інших учасників і не проводити конкурентні торги. Як наслідок, протягом п’яти років приватне судно, що вело комерційний вилов криля в Атлантичному океані, утримувалося державним коштом України.



У 2021 році Україна придбала старий британський океанографічний криголам James Clark Ross, перейменований у «Ноосферу». Для його обслуговування НАНЦ у 2021-2024 роках уклав низку договорів з естонськими фірмами PECH OU та WINOT OU. Обидві підконтрольні Чукліну.



Що не так у контрактах НАНЦ з Pech OU та Winot OU. Насамперед у будь-якого неупередженого спостерігача виникає питання, чому серед тисяч крюїнгових компаній, які існують у світі, для управління криголамом «Ноосфера» вибрали саме фірму Pech OU, яка не мала перед тим жодного подібного досвіду. Так само не має його й Winot OU.

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