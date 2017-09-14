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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1193711938119391194011941>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:23

Что-то никто не прокомментировал новость месячной давности о "работе" самого экспертного из всех военных экспертов:

ЗМІ: Національний арктичний науковий центр «злив» 45 мільйонів доларів підряднику, пов’язаному з «гаманцем» Лукашенка
06 грудня 2024 г.

ДБР почало розслідування контрактів на 45 млн доларів ДУ «Національний Антарктичний науковий центр» МОН, який очолює Євген Дикий.
...
Перевіряється інформація про корупцію при закупівлі послуг матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій. Також є дані, що службові особи правоохоронного органу, як контролюючі органи, умисно не проводили перевірки дотримання валютного законодавства НАНЦ під час виконання зобов’язань з оплати у валюті євро та долар за комплексні послуги матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій за період 2022-2024 років, та умисно проігнорували збільшення балансової вартості основних засобів, порушуючи п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу.

Слідчі через Офіс генпрокурора та суд запросили доступ до документів у володінні компетентних органів Швейцарської Конфедерації.

Сумарна вартість 8 закупівель, які НАНЦ провів у період з 2017 по 2021 роки, склала 313,7 млн гривень. Єдиним підрядником було ТОВ «Інтерпромфлот» Андрія Чукліна. Керівництво Антарктичного центру щоразу готувало обґрунтування про виключну необхідність закупівлі послуг саме у цього єдиного постачальника.

Мотивували, що «Інтерпромфлот» є власником спеціального обладнання для океанографічних та біоресурсних досліджень на борту рибальського траулера «Море Содружества», що веде промисел морського криля неподалік берегів Антарктиди. Власником траулера був білоруський бізнесмен Олександр Мошенський. Де-юре судном володіло зареєстроване в Миколаєві ТОВ «ІКФ», але 70% «ІКФ» належали компаніям Мошенського та його доньки. У 2023 році Мошенські формально вийшли з цього бізнесу, а їхній пакет викупила ще одна компанія Андрія Чукліна, «Інтерибфлот».

Що негаразд у контрактах НАНЦ та «Інтерпромфлоту»?

НАНЦ надавав неправдиву інформацію про унікальність послуг, які може надати лише «Море Содружества». Таке або схоже обладнання можна було б установити на іншому судні (див. витяг зі скарги одного з потенційних конкурентів «Інтерпромфлоту»).

НАНЦ вимагав обов’язкову наявність на кораблі програмно-апаратного комплексу «Феррі Бокс», використовуючи його як спосіб відсіяти інших учасників і не проводити конкурентні торги. Як наслідок, протягом п’яти років приватне судно, що вело комерційний вилов криля в Атлантичному океані, утримувалося державним коштом України.

У 2021 році Україна придбала старий британський океанографічний криголам James Clark Ross, перейменований у «Ноосферу». Для його обслуговування НАНЦ у 2021-2024 роках уклав низку договорів з естонськими фірмами PECH OU та WINOT OU. Обидві підконтрольні Чукліну.

Що не так у контрактах НАНЦ з Pech OU та Winot OU. Насамперед у будь-якого неупередженого спостерігача виникає питання, чому серед тисяч крюїнгових компаній, які існують у світі, для управління криголамом «Ноосфера» вибрали саме фірму Pech OU, яка не мала перед тим жодного подібного досвіду. Так само не має його й Winot OU.
...

https://antikor.com.ua/articles/739065- ... lukashenko

Ожидаю, что Дикий в классическом стиле заявит, что это политический заказ против него за его экспертные высказывания на ряде телеканалов.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:30

  Shaman написав:
  Бетон написав:Дехто каже що усик може стати президентом.
я вас дуже прошу, випустіть з країни і обирайте хоч верку сердючку))

якщо ви так хочете з країни, шляхи відомі. для вас це не має бути дорого. в чому затримка?

чи з вашою факторую важко під інваліда сконати? :lol:

Шляхів нема
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:33

  andrijk777 написав:
  Дюрі-бачі написав:andrijk777 Є ще 3 варіант, на я кий я й очікую: в папірці буде третя сторона - гарант, який буде карати того, хто порушить умови папірця. + війська цього гаранта поближче до кордону...

Цей варіант 100% виключений. Якщо цей гарант у змозі покарати РФ, то чому він не карає РФ зараз? :D :D :D

"категоричность мышления свойственна невеждам"(с)
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дикий- лошара. боится ботана блогера. https://www.facebook.com/share/v/152Kg3GCmU/

"Вика я не шутил, где к черновой матери, охрана"

))
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 16 січ, 2025 19:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:36

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:а не под идею

Так ідеї в нас заборонені законом: що фашизм, що комунізм...

Это не единственные идеи в мире.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:38

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Дехто каже що усик може стати президентом.
я вас дуже прошу, випустіть з країни і обирайте хоч верку сердючку))

Так ви ж вроді недавно писали що знову увійшли у Київський бетон?

Я 10 раз вспію обернути кеш
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:39

  Прохожий написав:"категоричность мышления свойственна невеждам"(с)

У мене вісім рук. Скільки відсотків даєте що я не правий?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:42

  Бетон написав:Дикий- лошара. боится ботана блогера. https://www.facebook.com/share/v/152Kg3GCmU/

"Вика я не шутил, где к черновой матери, охрана"

))


Налоги идут на охрану этого пухленького кучерявого внезапно москворотого розовощека ???

Поскреби дикого - получишь чичваркина
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЗМІ: Рахункова палата на чолі із сестрою подруги Зеленського витратила 477 тисяч на святкування Дня бухгалтера в Лондоні

У листопаді 2024 року голова Рахункової палати Ольга Піщанська їздила до Великої Британії, щоб відсвяткувати там Міжнародний день бухгалтера. Про це повідомила журналістка Наталя Соколенко.

На оприлюдненому фото з Лондона зображено: главу РП Ольгу Піщанську за столом, а поруч – члена РП Кирила Клименка, радника Голови РП Дмитра Сторожука та в.о. глави Секретаріату ОП Василя Невідомого.



“Вони приїхали до Лондона за наші з вами гроші святкувати день бухгалтера – бюджет, або “бюджец”, як сказав Богдан Буткевич, – цієї поїздки – 477 000 грн!”, – додала Соколенко.”

ЗМІ повідомляли, що сестра Ольги Піщанської – Світлана Піщанська – керує справами президента Зеленського в Італії та є спонсором партії “Слуга народу”. Сама Світлана Піщанська розповідала журналістам, що знає Володимира Зеленського з дитинства і зростала з ним в одному дворі.

PS
"за бажання бути рівним треба платити. В тому числі власним життям" : Портніков.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:52

  Бетон написав:
  Vadim_ написав:
  Бетон написав:Дехто каже що усик може стати президентом.
я вас дуже прошу, випустіть з країни і обирайте хоч верку сердючку))

Так ви ж вроді недавно писали що знову увійшли у Київський бетон?

Я 10 раз вспію обернути кеш

частота фрикций решает)
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