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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11938119391194011941>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:52

  Letusrock написав:ще рік-два війни, подальші перемоги правих в Європі, і весь ЄС стане "віссю зла", з точки зору тих у кого центр земної осі проходить через Бердичів))

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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:58

  Letusrock написав:ще рік-два війни, подальші перемоги правих в Європі, і весь ЄС стане "віссю зла", з точки зору тих у кого центр земної осі проходить через Бердичів))


Вот так и перешли от "Европа нам поможет. Запад с нами!"
к
"Нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет. Ничего нет. И вообще последний город на земле – это Шепетовка, о который разбиваются волны Атлантического океана."
:(
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 16 січ, 2025 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:59

  andrijk777 написав:
  Прохожий написав:"категоричность мышления свойственна невеждам"(с)

У мене вісім рук. Скільки відсотків даєте що я не правий?

якщо загалом, без цієї маячні у першому реченні - 95%.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 20:00

  Бетон написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:Дехто каже що усик може стати президентом.
я вас дуже прошу, випустіть з країни і обирайте хоч верку сердючку))

якщо ви так хочете з країни, шляхи відомі. для вас це не має бути дорого. в чому затримка?

чи з вашою факторую важко під інваліда сконати? :lol:

Шляхів нема

Дельтаплан з моторчиком з Говерли
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 20:04

  ЛАД написав:Я не поклонник Портникова, но, по-моему, так и есть. По сути он сказал всё правильно.
Он не возражал против того, что "можновладці" должны воевать. Возражал против: "пусть сначала они, потом мы". Если нет аристократии и права у всех равные, то и обязанности одинаковые, все одинаково обязаны воевать. Высказался не очень удачно и этим дал возможность хейтить его.


кто с 95го квартала воюет?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 20:04

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  Прохожий написав:"категоричность мышления свойственна невеждам"(с)

У мене вісім рук. Скільки відсотків даєте що я не правий?

якщо загалом, без цієї маячні у першому реченні - 95%.

Тобто 5% що у мене вісім рук. Круто. Думав ти розумінший.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 20:09

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:У мене вісім рук. Скільки відсотків даєте що я не правий?

якщо загалом, без цієї маячні у першому реченні - 95%.

Тобто 5% що у мене вісім рук. Круто. Думав ти розумінший.

этапять!!!
андрийк он и есть андрийк)))
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 20:40

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Дехто каже що усик може стати президентом.
я вас дуже прошу, випустіть з країни і обирайте хоч верку сердючку))

якщо ви так хочете з країни, шляхи відомі. для вас це не має бути дорого. в чому затримка?

чи з вашою факторую важко під інваліда сконати? :lol:

Шляхів нема

Дельтаплан з моторчиком з Говерли[/quote]

Краще ампутація кінцівки ....
холява
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 20:41

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Я не поклонник Портникова, но, по-моему, так и есть. По сути он сказал всё правильно.
Он не возражал против того, что "можновладці" должны воевать. Возражал против: "пусть сначала они, потом мы". Если нет аристократии и права у всех равные, то и обязанности одинаковые, все одинаково обязаны воевать. Высказался не очень удачно и этим дал возможность хейтить его.


кто с 95го квартала воюет?


А ви де воюєте ?
холява
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 21:01

  холява написав:Краще ампутація кінцівки ....

Так ведь дельтаплан с моторчиком - начало пути в этом направлении 😁
Сибарит
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  #<1 ... 11938119391194011941>
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