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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 16 січ, 2025 19:52
Letusrock написав:
ще рік-два війни, подальші перемоги правих в Європі, і весь ЄС стане "віссю зла", з точки зору тих у кого центр земної осі проходить через Бердичів))
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Додано: Чет 16 січ, 2025 19:58
Letusrock написав:
ще рік-два війни, подальші перемоги правих в Європі, і весь ЄС стане "віссю зла", з точки зору тих у кого центр земної осі проходить через Бердичів))
Вот так и перешли от "Европа нам поможет. Запад с нами!"
к
"Нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет. Ничего нет. И вообще последний город на земле – это Шепетовка, о который разбиваются волны Атлантического океана."
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 16 січ, 2025 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 січ, 2025 19:59
andrijk777 написав: Прохожий написав:
"категоричность
мышления свойственна невеждам"(с)
У мене вісім рук. Скільки відсотків даєте що я не правий
?
якщо загалом, без цієї маячні у першому реченні - 95%.
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Shaman
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Додано: Чет 16 січ, 2025 20:00
Бетон написав: Shaman написав: Бетон написав:
Дехто каже що усик може стати президентом.
я вас дуже прошу, випустіть з країни
і обирайте хоч верку сердючку))
якщо ви так хочете з країни, шляхи відомі. для вас це не має бути дорого. в чому затримка?
чи з вашою факторую важко під інваліда сконати?
Шляхів нема
Дельтаплан з моторчиком з Говерли
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Vadim_
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Додано: Чет 16 січ, 2025 20:04
ЛАД написав:
Я не поклонник Портникова, но, по-моему, так и есть. По сути он сказал всё правильно.
Он не возражал против того, что "можновладці" должны воевать. Возражал против: "пусть сначала они, потом мы". Если нет аристократии и права у всех равные, то и обязанности одинаковые, все одинаково
обязаны воевать. Высказался не очень удачно и этим дал возможность хейтить его.
кто с 95го квартала воюет?
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Додано: Чет 16 січ, 2025 20:04
Shaman написав: andrijk777 написав: Прохожий написав:
"категоричность
мышления свойственна невеждам"(с)
У мене вісім рук. Скільки відсотків даєте що я не правий
?
якщо загалом, без цієї маячні у першому реченні - 95%.
Тобто 5% що у мене вісім рук. Круто. Думав ти розумінший.
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andrijk777
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Додано: Чет 16 січ, 2025 20:09
andrijk777 написав: Shaman написав: andrijk777 написав:
У мене вісім рук. Скільки відсотків даєте що я не правий
?
якщо загалом, без цієї маячні у першому реченні
- 95%.
Тобто 5% що у мене вісім рук. Круто. Думав ти розумінший
.
этапять!!!
андрийк он и есть андрийк)))
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Додано: Чет 16 січ, 2025 20:40
Vadim_ написав: Бетон написав: Бетон написав:
Дехто каже що усик може стати президентом.
я вас дуже прошу, випустіть з країни
і обирайте хоч верку сердючку))
якщо ви так хочете з країни, шляхи відомі. для вас це не має бути дорого. в чому затримка?
чи з вашою факторую важко під інваліда сконати?
Шляхів нема
Дельтаплан з моторчиком з Говерли[/quote]
Краще ампутація кінцівки ....
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холява
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Додано: Чет 16 січ, 2025 20:41
tester7336 написав: ЛАД написав:
Я не поклонник Портникова, но, по-моему, так и есть. По сути он сказал всё правильно.
Он не возражал против того, что "можновладці" должны воевать. Возражал против: "пусть сначала они, потом мы". Если нет аристократии и права у всех равные, то и обязанности одинаковые, все одинаково
обязаны воевать. Высказался не очень удачно и этим дал возможность хейтить его.
кто с 95го квартала воюет?
А ви де воюєте ?
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холява
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Додано: Чет 16 січ, 2025 21:01
холява написав:
Краще ампутація кінцівки ....
Так ведь дельтаплан с моторчиком - начало пути в этом направлении 😁
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