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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11938119391194011941

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 115
Повна перемога України на полі бою
4%
5
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
36
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 21:09

  Сибарит написав:
  холява написав:Краще ампутація кінцівки ....

Так ведь дельтаплан с моторчиком - начало пути в этом направлении 😁

Десятки тысячь людей в мире занимаются таким хобби
п.с. с Пэтриота врядли снимут
А заплыв через Тису гораздо рискованнее
п.п.с. или занести катлету военкому, но они взяток не берут :roll: :mrgreen:
они за державу думают
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 16 січ, 2025 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 21:17

  Сибарит написав:
  холява написав:Краще ампутація кінцівки ....

Так ведь дельтаплан с моторчиком - начало пути в этом направлении 😁


+++
Оце я не подумав ....
холява
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 21:26

  fox767676 написав:
  Letusrock написав:ще рік-два війни, подальші перемоги правих в Європі, і весь ЄС стане "віссю зла", з точки зору тих у кого центр земної осі проходить через Бердичів))


Вот так и перешли от "Европа нам поможет. Запад с нами!"
к
"Нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет. Ничего нет. И вообще последний город на земле – это Шепетовка, о который разбиваются волны Атлантического океана."
:(


Че то раньше не задумівлся при чем здесь Шепетовка. Думал просто оборот речи.
В ведь Шепетовка біл приграничній город до 1939.
Здесь проходила граница между СССР и Польшей по результатам войні 1920 года.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 21:27

  fler написав:
  Бетон написав:
  konstantin kirovograd написав:если правда что пишут что с евреями и хамасами порешал Трамп и это ещё до восхождения на трон то это сильно.Надеюсь и по нам также оперативно рыжий фрик разрулит

Легитимный упрётся. Такие потоки.
Плюс путин не подпишет с просроченным ни один договор

Бетон, для Трампа - це "нічого особистого, тільки бізнес", тобто він як бізнесмен укладатиме угоду. Ви, як бізнесмен, маєте розуміти, як укладаються угоди, коли сторони мають різні вимоги. Так і тут. До речі, вже відомо, що Запоріжжя і Херсон ніхто кацапії не віддасть. Це давно відомо, але деякі перелякані тут час від часу пишуть про здачу територій, які рф собі записала у конституцію... схаменіться вже нарешті, герої романа Достоєвського.

И Харьков тоже кацапам пока не отдадут
Пока его некадровая(невоенная,гражданская) карательная зачистка ТЦКистов не разграбит и не разорит, надеюсь вы видели выступление в Раде по этому поводу депутата и кстати от ваших слуг.
Так как вы видите окончание вот этого всего без рыка Трампа на обе стороны?
Всё таки кофе в Ялте и границы 91года с палками и кирпичами иои как?
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 21:30

  Vadim_ написав:п.с. с Пэтриота врядли снимут

С какого Пэтриота?
На такое даже Иглу пожалеют.
Хватит Браунинга или Дашки, да даже и Покемона.

А героями, которые решаются переплывать Тису, Я искренне восхищаюсь. Их бы героизм да а нужное русло...
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 21:36

  холява написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Я не поклонник Портникова, но, по-моему, так и есть. По сути он сказал всё правильно.
Он не возражал против того, что "можновладці" должны воевать. Возражал против: "пусть сначала они, потом мы". Если нет аристократии и права у всех равные, то и обязанности одинаковые, все одинаково обязаны воевать. Высказался не очень удачно и этим дал возможность хейтить его.


кто с 95го квартала воюет?


А ви де воюєте ?

а дэ у танци палалы ви(пид Кенисбергом чы пид Таганрогом)?
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 21:36

  Сибарит написав:
  Vadim_ написав:п.с. с Пэтриота врядли снимут

С какого Пэтриота?
На такое даже Иглу пожалеют.
Хватит Браунинга или Дашки, да даже и Покемона.

А героями, которые решаются переплывать Тису, Я искренне восхищаюсь. Их бы героизм да а нужное русло...

Шутку не зрозуміли , с калашей могут снять если смогут или из ТТ
Vadim_
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