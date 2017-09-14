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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 16 січ, 2025 21:26
fox767676 написав: Letusrock написав:
ще рік-два війни, подальші перемоги правих в Європі, і весь ЄС стане "віссю зла", з точки зору тих у кого центр земної осі проходить через Бердичів))
Вот так и перешли от "Европа нам поможет. Запад с нами!"
к
"Нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет. Ничего нет. И вообще последний город на земле – это Шепетовка, о который разбиваются волны Атлантического океана."
Че то раньше не задумівлся при чем здесь Шепетовка. Думал просто оборот речи.
В ведь Шепетовка біл приграничній город до 1939.
Здесь проходила граница между СССР и Польшей по результатам войні 1920 года.
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Додано: Чет 16 січ, 2025 21:27
fler написав: Бетон написав: konstantin kirovograd написав:
если правда что пишут что с евреями и хамасами порешал Трамп и это ещё до восхождения на трон то это сильно.Надеюсь и по нам также оперативно рыжий фрик разрулит
Легитимный упрётся. Такие потоки.
Плюс путин не подпишет с просроченным ни один договор
Бетон, для Трампа - це "нічого особистого, тільки бізнес", тобто він як бізнесмен укладатиме угоду. Ви, як бізнесмен, маєте розуміти, як укладаються угоди, коли сторони мають різні вимоги. Так і тут. До речі, вже відомо, що Запоріжжя і Херсон ніхто кацапії не віддасть. Це давно відомо, але деякі перелякані тут час від часу пишуть про здачу територій, які рф собі записала у конституцію... схаменіться вже нарешті, герої романа Достоєвського.
И Харьков тоже кацапам пока не отдадут
Пока его некадровая(невоенная,гражданская) карательная зачистка ТЦКистов не разграбит и не разорит, надеюсь вы видели выступление в Раде по этому поводу депутата и кстати от ваших слуг.
Так как вы видите окончание вот этого всего без рыка Трампа на обе стороны?
Всё таки кофе в Ялте и границы 91года с палками и кирпичами иои как?
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Додано: Чет 16 січ, 2025 21:30
Vadim_ написав:
п.с. с Пэтриота врядли снимут
С какого Пэтриота?
На такое даже Иглу пожалеют.
Хватит Браунинга или Дашки, да даже и Покемона.
А героями, которые решаются переплывать Тису, Я искренне восхищаюсь. Их бы героизм да а нужное русло...
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Додано: Чет 16 січ, 2025 21:43
холява написав: tester7336 написав: ЛАД написав:
Я не поклонник Портникова, но, по-моему, так и есть. По сути он сказал всё правильно.
Он не возражал против того, что "можновладці" должны воевать. Возражал против: "пусть сначала они, потом мы". Если нет аристократии и права у всех равные, то и обязанности одинаковые, все одинаково
обязаны воевать. Высказался не очень удачно и этим дал возможность хейтить его.
кто с 95го квартала воюет?
А ви де воюєте ?
так это не я утверждаю что у нас в стране все равные
я как раз говорю что все наоборот. есть равные а есть ровнее
ЗЫ
"ЗМІ: Рахункова палата на чолі із сестрою подруги Зеленського витратила 477 тисяч на святкування Дня бухгалтера в Лондоні"
нам далеко до такой "равности".
Востаннє редагувалось tester7336
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Додано: Чет 16 січ, 2025 21:47
Сибарит написав:
С какого Пэтриота?
Vadim_ написав:
п.с. с Пэтриота врядли снимут
На такое даже Иглу пожалеют.
Хватит Браунинга или Дашки, да даже и Покемона.
А героями, которые решаются переплывать Тису, Я искренне восхищаюсь. Их бы героизм да а нужное русло...
Шутка , со стрелкового могут если есть плотность нарядов вище ніж на ЛБЗ, тоб то там більша?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Чет 16 січ, 2025 22:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 січ, 2025 21:51
барабашов написав: ЛАД написав:
Я не поклонник Портникова, но, по-моему, так и есть. По сути он сказал всё правильно.
Он не возражал против того, что "можновладці" должны воевать. Возражал против: "пусть сначала они, потом мы". Если нет аристократии и права у всех равные, то и обязанности одинаковые, все одинаково
обязаны воевать. Высказался не очень удачно и этим дал возможность хейтить его.
кто с 95го квартала воюет?
А ви де воюєте ?[/quote]
а дэ у танци палалы ви(пид Кенисбергом чы пид Таганрогом)?[/quote]
Я весь час провів на Запорізькому напрямку( 18 місяців і один день ) і ніколи не розповідав , що в мене болить спина і тягне кінцівку , а ще що був надзвичайно поранений ... у ліве полушаріє ...
Я виконував звичайну роботу по спасінню людьских життів .
На відміну від тебе .
Бо ховатися від захисту Батьківщини , маючи деякі знання у медицині не мав права .
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Додано: Чет 16 січ, 2025 21:57
tester7336 написав:
А ви де воюєте ?
так это не я утверждаю что у нас в стране все равные
я как раз говорю что все наоборот. есть равные а есть ровнее
ЗЫ
"ЗМІ: Рахункова палата на чолі із сестрою подруги Зеленського витратила 477 тисяч на святкування Дня бухгалтера в Лондоні"
нам далеко до такой "равности".[/quote]
Ви , ...... будь ласка мене не дратуйте .
А що треба було у обносках до Лондона приїхати ?
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Додано: Чет 16 січ, 2025 22:02
холява
шо на видмину вид мэнэ?
Я не врач и не проФФесиональный пенсионер запаса.
Тема была про то, кто из "слугокварталовцев" высших голубых кровей подорвал как Александр Гастелло своей тушкой и связкой гранат хоть один Т62 противника
Цебрмй и Барна насколько помню были не из их шакальей стаи
Востаннє редагувалось барабашов
в Чет 16 січ, 2025 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 січ, 2025 22:03
Бетон написав:
2025. Дивіться, не буде виборів, не буде перемир’я. Війна триватиме, доки одна зі сторін капітулює. Хочу, щоб через рік відкрила цей допис і сказала: «Я була неправа». Але реальність треба бачити широко відкритими очима. Вчіть історію. Хочеться кричати, та Всесвіту все одно. Треба тільки боротися.
Безугла ймовірно права.
Но она не знает, что пока толстый похудеет, худой умрёт
Та й ви праві .
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Додано: Чет 16 січ, 2025 22:07
люди, которые ни дня не были в армии, ни разу не были в военкомате, трижды уклонялись от повестки, надели зелёную одежду, берцы и сидят учат 30 милионов людей, как нужно воевать.
их дети, внуки, друзья и помощники свободно разъезжают по миру катаясь на лыжах и нежась на солнышке на берегу океана. их капиталы растут как грибы, а война - главный тригер роста капитала.
на квартале 95 нет тцк. а морды шутов не влазят в телевизор
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