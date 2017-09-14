Бетон написав:люди, которые ни дня не были в армии, ни разу не были в военкомате, трижды уклонялись от повестки, надели зелёную одежду, берцы и сидят учат 30 милионов людей, как нужно воевать. их дети, внуки, друзья и помощники свободно разъезжают по миру катаясь на лыжах и нежась на солнышке на берегу океана. их капиталы растут как грибы, а война - главный тригер роста капитала. на квартале 95 нет тцк. а морды шутов не влазят в телевизор
Именно , сотрудники НКВД хоть на поле боя были, немного
барабашов написав:холява шо на видмину вид мэнэ? Я не врач и не проФФесиональный пенсионер запаса. Тема была про то, кто из "слугокварталовцев" высших голубых кровей подорвал как Александр Гастелло своей тушкой и связкой гранат хоть один Т62 противника Цебрмй и Барна насколько помню были не из их шакальей стаи
Ви в мене запитали , де я воював .... Я вам відповів , де і скільки . Дуже прошу триматися теми розмови .... Барна і інші захисники УКРАЇНИ - ЧЕСТЬ і СЛАВА .
pesikot написав:Якщо фантазувати, з урахування історичних фактів ... то якось дуже цікаво відбувається Друга Світова. 1943 рік Франклін Делано Рузвельт хоче зустрітись не зі Сталіним в Тегерані, а з Гітлером в
Скажи який нежданчик? А вся справа що твої паралелі хибні в нас нема союзників, в нас партнери. І не факт що зустріч з Зе буде, можливо все порішають і без нього.
Справа в тому, що у тебе теж хибні вислови. В політиці немає союзників, є тільки партнери
У Другій світовій ні Рузвельт, ні Черчіль не були в захваті від Сталіна Проте, підтримували саме Сталіна, а не Гітлера. Бо вважали Гітлера бІльшим злом
А ось оце все "союзнікі" - це савецька пропаганда
коли твої партнери одкриють другий фронт і висадяться в мурманську то я скажу що твоя версія має право на існування.
Схоже AI знає щось недоступне багатьом учасникам форуму. Це Google Gemini, "знання" якого обмежені десь серединою 2023 року... Промпт абсолютно чіткий та тривіальний - що гірше - ККК, "ТЦК та СП", Суд Лінча, Трійки НКВД? використай поточні реалії та decision matrix